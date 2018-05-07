كلوب يكشف سبب تراجع مستوى صلاح في مباراة تشيلسي

قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، إن مباراة فريقه ضد برايتون،المقرر إقامتها الأسبوع المقبل أصبحت مواجهة نهائية، في سعيه لإنهاء الموسم في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي، بعد هزيمته بهدف دون رد، أمام منافسه تشيلسي، أمس الأحد.

وقبل شهر واحد، بدا ليفربول واثقا من احتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال اوروبا الموسم القادم، لكنه حقق فوزا واحدا في 5 مباريات بالدوري، ليصبح متقدما بـ 3 نقاط فقط على تشيلسي، صاحب المركز الخامس والذي تتبقى له مباراة أكثر من منافسه.

وأضاف كلوب "أنا فخور حقا باللاعبين، لأنهم بذلوا كل ما في وسعهم. بالطبع لعبنا مباريات أفضل هذا الموسم لكن في موقفنا أمام تشيلسي، وهو فريق من طراز عالمي، من الصعب أن نؤدي بشكل أفضل مما فعلنا أمس".

وتابع "الآن أمامنا مباراة نهائية، الأحد المقبل، وهذه هي الحياة. ينبغي على تشيلسي الفوز بمباراتيه أيضا. سنلعب المباراة الأخيرة على أرضنا، وعلى تشيلسي الذهاب إلى نيوكاسل، وهي ليست نزهة ولا تبدو لي كذلك".

وأضاف المدرب الألماني "يستطيع صلاح أن يقدم أفضل من ذلك بكثير، وسيسجل مجددا، لكن أمس لم تكن مباراته. لم يكن هناك أي مساحات، وهو يستطيع اللعب في غياب المساحات".

وكانت الأضواء باستاد ستامفورد بريدج على هداف الدوري محمد صلاح، الذي كان يواجه ناديه السابق، لكن مهاجم منتخب مصر حصل على إنذار بسبب إدعاء السقوط.

ويلتقي ليفربول مع ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال، وقد يتأهل أيضا لبطولة الموسم القادم إذا أحرز اللقب.