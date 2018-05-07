كلوب يكشف سبب تراجع مستوى صلاح في مباراة تشيلسي

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قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، إن مباراة فريقه ضد برايتون،المقرر إقامتها الأسبوع المقبل أصبحت مواجهة نهائية، في سعيه لإنهاء الموسم في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي، بعد هزيمته بهدف دون رد، أمام منافسه تشيلسي، أمس الأحد.
وقبل شهر واحد، بدا ليفربول واثقا من احتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال اوروبا الموسم القادم، لكنه حقق فوزا واحدا في 5 مباريات بالدوري، ليصبح متقدما بـ 3 نقاط فقط على تشيلسي، صاحب المركز الخامس والذي تتبقى له مباراة أكثر من منافسه.
وأضاف كلوب "أنا فخور حقا باللاعبين، لأنهم بذلوا كل ما في وسعهم. بالطبع لعبنا مباريات أفضل هذا الموسم لكن في موقفنا أمام تشيلسي، وهو فريق من طراز عالمي، من الصعب أن نؤدي بشكل أفضل مما فعلنا أمس".
وتابع "الآن أمامنا مباراة نهائية، الأحد المقبل، وهذه هي الحياة. ينبغي على تشيلسي الفوز بمباراتيه أيضا. سنلعب المباراة الأخيرة على أرضنا، وعلى تشيلسي الذهاب إلى نيوكاسل، وهي ليست نزهة ولا تبدو لي كذلك".
وأضاف المدرب الألماني "يستطيع صلاح أن يقدم أفضل من ذلك بكثير، وسيسجل مجددا، لكن أمس لم تكن مباراته. لم يكن هناك أي مساحات، وهو يستطيع اللعب في غياب المساحات".
وكانت الأضواء باستاد ستامفورد بريدج على هداف الدوري محمد صلاح، الذي كان يواجه ناديه السابق، لكن مهاجم منتخب مصر حصل على إنذار بسبب إدعاء السقوط.
ويلتقي ليفربول مع ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال، وقد يتأهل أيضا لبطولة الموسم القادم إذا أحرز اللقب.
قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، إن مباراة فريقه ضد برايتون،المقرر إقامتها الأسبوع المقبل أصبحت مواجهة نهائية، في سعيه لإنهاء الموسم في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي، بعد هزيمته بهدف دون رد، أمام منافسه تشيلسي، أمس الأحد.
وقبل شهر واحد، بدا ليفربول واثقا من احتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال اوروبا الموسم القادم، لكنه حقق فوزا واحدا في 5 مباريات بالدوري، ليصبح متقدما بـ 3 نقاط فقط على تشيلسي، صاحب المركز الخامس والذي تتبقى له مباراة أكثر من منافسه.
وأضاف كلوب "أنا فخور حقا باللاعبين، لأنهم بذلوا كل ما في وسعهم. بالطبع لعبنا مباريات أفضل هذا الموسم لكن في موقفنا أمام تشيلسي، وهو فريق من طراز عالمي، من الصعب أن نؤدي بشكل أفضل مما فعلنا أمس".
وتابع "الآن أمامنا مباراة نهائية، الأحد المقبل، وهذه هي الحياة. ينبغي على تشيلسي الفوز بمباراتيه أيضا. سنلعب المباراة الأخيرة على أرضنا، وعلى تشيلسي الذهاب إلى نيوكاسل، وهي ليست نزهة ولا تبدو لي كذلك".
وأضاف المدرب الألماني "يستطيع صلاح أن يقدم أفضل من ذلك بكثير، وسيسجل مجددا، لكن أمس لم تكن مباراته. لم يكن هناك أي مساحات، وهو يستطيع اللعب في غياب المساحات".
وكانت الأضواء باستاد ستامفورد بريدج على هداف الدوري محمد صلاح، الذي كان يواجه ناديه السابق، لكن مهاجم منتخب مصر حصل على إنذار بسبب إدعاء السقوط.
ويلتقي ليفربول مع ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال، وقد يتأهل أيضا لبطولة الموسم القادم إذا أحرز اللقب.
-
11:07جندوبة: عودة عملية الفرز بعد تعطل بسبب وضع محاضر داخل الصناديق
07 ماي 2018
-
-
10:42ضبط وافد بمهنة دهان يعمل في مجال طب الأسنان في الرياض
07 ماي 2018
-
10:32رسالة "خبيثة" وثغرة "مرعبة" قد تدمر حسابك على "واتسآب" نهائيا (فيديو)
07 ماي 2018
-
10:15مدنين: النهضة تحصل على أغلبية الأصوات بالدائرة الانتخابية ببوغرارة
07 ماي 2018
-
09:50برج العامري: الكشف عن شبكة مختصة في تدليس العملة
07 ماي 2018
-
09:40توزر: المستقلون وحركة النهضة في الصدارة
07 ماي 2018
-
09:36كلوب يكشف سبب تراجع مستوى صلاح في مباراة تشيلسي
07 ماي 2018
-
09:31كلاسيكو الارض يخلف قتيلا في سوسة
07 ماي 2018
-
09:22الهمامي: نسبة المشاركة في الإنتخابات البلدية عقاب للنداء والنهضة
07 ماي 2018
-
08:47ضباب محلي في الصباح يوم الاثنين مع بعض السحب بأغلب الجهات
07 ماي 2018
-
08:40سوسة: إحباط محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة
07 ماي 2018
-
23:27عماد الخميري: النهضة في صدارة الانتخابات البلدية
06 ماي 2018
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018