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يوم الاثنين 07 ماي 2018
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كلاسيكو الارض يخلف قتيلا في سوسة
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أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
خالد الحدّاد
الانتخاب مصدر فخر واعتزاز
بكلّ المقاييس ستكون الانتخابات البلدية خطوة مهمّة جدا في اتجاه تثبيت واقع تونسي جديد ومُغاير، اتجاه يدعم الخيار الانتقالي ويضع لبنة أخرى في مسار التجربة الديمقراطية الناشئة.
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الأولى
كلاسيكو الارض يخلف قتيلا في سوسة
07 ماي 2018 | 09:31

جد مساء أمس خلاف حاد بين طفلين تتراوح أعمارهما بين 16 و 17 عاما في منطقة عين القارصي التابعة لمعتمدة النفيضة، في أحد المقاهي بالجهة بسبب نتائج مباراة الكلاسيكو بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة، أسفر عن و فاة أحدهما على عين المكان .

وأفادت إذاعة موزاييك أن الجاني أقدم على تسديد لكمة  للهالك على مستوى جانبه ،علما وأن الأخير  يعاني من  ضيق في التنفس و مرض القلب فأردته قتيلا.

هذا و قد تم إيقاف المعتدي على ذمة الابحاث الى حين إحالته على القضاء.

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الأولى
كلاسيكو الارض يخلف قتيلا في سوسة
07 ماي 2018 | 09:31

جد مساء أمس خلاف حاد بين طفلين تتراوح أعمارهما بين 16 و 17 عاما في منطقة عين القارصي التابعة لمعتمدة النفيضة، في أحد المقاهي بالجهة بسبب نتائج مباراة الكلاسيكو بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة، أسفر عن و فاة أحدهما على عين المكان .

وأفادت إذاعة موزاييك أن الجاني أقدم على تسديد لكمة  للهالك على مستوى جانبه ،علما وأن الأخير  يعاني من  ضيق في التنفس و مرض القلب فأردته قتيلا.

هذا و قد تم إيقاف المعتدي على ذمة الابحاث الى حين إحالته على القضاء.

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07 ماي 2018 السّاعة 10:42
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رسالة "خبيثة" وثغرة "مرعبة" قد تدمر حسابك على "واتسآب" نهائيا (فيديو)
07 ماي 2018 السّاعة 10:32
كشفت تقارير صحفية عديدة عن اكتشاف خبراء تقنيين لرسالة "خبيثة" وثغرة "مرعبة" يمكن أن تدمر أي حساب على تطبيق...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
الانتخاب مصدر فخر واعتزاز
بكلّ المقاييس ستكون الانتخابات البلدية خطوة مهمّة جدا في اتجاه تثبيت واقع تونسي جديد ومُغاير، اتجاه يدعم الخيار الانتقالي ويضع لبنة أخرى في مسار التجربة الديمقراطية الناشئة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات جريدة الشروق ليوم الاثنين 07 ماي 2018 توضيح الداخلية بخصوص اعتداء الأمنيين على جماهير برادس... سر وضوء رجلين من جنسية آسيوية بالهواء في مكة...فيديو جريدة الشروق ليوم الاحد 06 ماي 2018 برهان بسيس: النهضة ستحل في المرتبة الأولى في الانتخابات... نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات هولندا: إصابات في عملية طعن في لاهاي (فيديو)
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