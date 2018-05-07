كلاسيكو الارض يخلف قتيلا في سوسة

جد مساء أمس خلاف حاد بين طفلين تتراوح أعمارهما بين 16 و 17 عاما في منطقة عين القارصي التابعة لمعتمدة النفيضة، في أحد المقاهي بالجهة بسبب نتائج مباراة الكلاسيكو بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة، أسفر عن و فاة أحدهما على عين المكان .

وأفادت إذاعة موزاييك أن الجاني أقدم على تسديد لكمة للهالك على مستوى جانبه ،علما وأن الأخير يعاني من ضيق في التنفس و مرض القلب فأردته قتيلا.

هذا و قد تم إيقاف المعتدي على ذمة الابحاث الى حين إحالته على القضاء.