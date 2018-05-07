الهمامي: نسبة المشاركة في الإنتخابات البلدية عقاب للنداء والنهضة

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إعتبر المتحدث باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي أنّ نسبة المشاركة (الضعيفة) المسجلة في الانتخابات البلدية التي جرت أمس الأحد 6 ماي 2018، تمثّل نوعا من العقاب لحركتي نداء تونس والنهضة.
وأرجع الهمامي ذلك إلى عدم الايفاء بوعود الحزبين تجاه الشباب بالخصوص، وفق تعبيره.
وانتقد الناطق الرسمي بإسم الجبهة الشعبية ما اعتبره سوء تنظيم للانتخابات محملا المسؤولية في ذلك للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. حسب تصريح اعلامي لحمة الهمامي، مؤكدا حدوث تجاوزات عديدة خلال عملية الإقتراع مندعاية انتخابية، وعنف، وشراء الذمم وفق قوله.
إعتبر المتحدث باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي أنّ نسبة المشاركة (الضعيفة) المسجلة في الانتخابات البلدية التي جرت أمس الأحد 6 ماي 2018، تمثّل نوعا من العقاب لحركتي نداء تونس والنهضة.
وأرجع الهمامي ذلك إلى عدم الايفاء بوعود الحزبين تجاه الشباب بالخصوص، وفق تعبيره.
وانتقد الناطق الرسمي بإسم الجبهة الشعبية ما اعتبره سوء تنظيم للانتخابات محملا المسؤولية في ذلك للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. حسب تصريح اعلامي لحمة الهمامي، مؤكدا حدوث تجاوزات عديدة خلال عملية الإقتراع مندعاية انتخابية، وعنف، وشراء الذمم وفق قوله.
-
11:07جندوبة: عودة عملية الفرز بعد تعطل بسبب وضع محاضر داخل الصناديق
07 ماي 2018
-
-
10:42ضبط وافد بمهنة دهان يعمل في مجال طب الأسنان في الرياض
07 ماي 2018
-
10:32رسالة "خبيثة" وثغرة "مرعبة" قد تدمر حسابك على "واتسآب" نهائيا (فيديو)
07 ماي 2018
-
10:15مدنين: النهضة تحصل على أغلبية الأصوات بالدائرة الانتخابية ببوغرارة
07 ماي 2018
-
09:50برج العامري: الكشف عن شبكة مختصة في تدليس العملة
07 ماي 2018
-
09:40توزر: المستقلون وحركة النهضة في الصدارة
07 ماي 2018
-
09:36كلوب يكشف سبب تراجع مستوى صلاح في مباراة تشيلسي
07 ماي 2018
-
09:31كلاسيكو الارض يخلف قتيلا في سوسة
07 ماي 2018
-
09:22الهمامي: نسبة المشاركة في الإنتخابات البلدية عقاب للنداء والنهضة
07 ماي 2018
-
08:47ضباب محلي في الصباح يوم الاثنين مع بعض السحب بأغلب الجهات
07 ماي 2018
-
08:40سوسة: إحباط محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة
07 ماي 2018
-
23:27عماد الخميري: النهضة في صدارة الانتخابات البلدية
06 ماي 2018
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018