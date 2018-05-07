الهمامي: نسبة المشاركة في الإنتخابات البلدية عقاب للنداء والنهضة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

إعتبر المتحدث باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي أنّ نسبة المشاركة (الضعيفة) المسجلة في الانتخابات البلدية التي جرت أمس الأحد 6 ماي 2018، تمثّل نوعا من العقاب لحركتي نداء تونس والنهضة.

وأرجع الهمامي ذلك إلى عدم الايفاء بوعود الحزبين تجاه الشباب بالخصوص، وفق تعبيره.

وانتقد الناطق الرسمي بإسم الجبهة الشعبية ما اعتبره سوء تنظيم للانتخابات محملا المسؤولية في ذلك للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. حسب تصريح اعلامي لحمة الهمامي، مؤكدا حدوث تجاوزات عديدة خلال عملية الإقتراع مندعاية انتخابية، وعنف، وشراء الذمم وفق قوله.