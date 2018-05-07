عيوننا عليهم .. النويوي يغــــــادر المستشفــى والخزري مرشح لجائزة «فـوي»

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غادر لاعب ديبورتيفو توليدو لسعد النويوي المستشفى بعد حوالي 3 اسابيع من العناية المركزة نتيجة الازمة القلبية التي فاجأته خلال احدى الحصص التدريبية لفريقه، وحسب ما اعلنه ناديه على موقعه الرمسي فان النويوي سيواصل العلاج بمنزله الى حين تحسن حالته الصحية والعودة تدريجيا الى الملاعب. وكان لاعبنا قد تعرض الى ازمة قلبية حادة يوم 14 افريل الماضي نقل اثرها الى مستشفى المدينة وركن عدة ايام تحت العناية المركزة. وقد وجه ديبورتيفو توليدو رسالة شكر الى الاطار الطبي الذي سهر على علاج اللاعب وسيواصل مراقبته خلال الفترة القادمة.
الخزري ضمن المرشحين لجائزة «فوي»
بعد المردود المتميز الذي قدمه وهبي الخزري مع ناديه ران الفرنسي انضم لاعب المنتخب الوطني وهبي الخزري الى القائمة النهائية للاعبين الافارقة المرشحين للفوز بجائزة «مارك فيفيان فوي» التي تمنح لأفضل لاعب إفريقي ينشط في البطولة الفرنسية، وضمت القائمة ايضا الكامروني كارل توكو والبوركيني برتران تراوري. وكان الخزري قد تغيب يوم أمس عن مباراة ران أمام سترازبورغ بسبب إصابة عضلية ولم يحدد فريقه مدى خطورتها أو فترة الراحة التي سيخضع لها اللاعب.
سيف الدين الجزيري يغادر طنطا
اعلن رئيس نادي طنطا المصري ان اللاعب سيف الدين الجزيري سيكون على قائمة المغادرين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، واضاف ان ادارته وضعت اللاعب على قائمة البيع من اجل فسح المجال لانتداب لاعبين اجانب والاعداد لموسم العودة الى الدرجة الاولى.
غادر لاعب ديبورتيفو توليدو لسعد النويوي المستشفى بعد حوالي 3 اسابيع من العناية المركزة نتيجة الازمة القلبية التي فاجأته خلال احدى الحصص التدريبية لفريقه، وحسب ما اعلنه ناديه على موقعه الرمسي فان النويوي سيواصل العلاج بمنزله الى حين تحسن حالته الصحية والعودة تدريجيا الى الملاعب. وكان لاعبنا قد تعرض الى ازمة قلبية حادة يوم 14 افريل الماضي نقل اثرها الى مستشفى المدينة وركن عدة ايام تحت العناية المركزة. وقد وجه ديبورتيفو توليدو رسالة شكر الى الاطار الطبي الذي سهر على علاج اللاعب وسيواصل مراقبته خلال الفترة القادمة.
الخزري ضمن المرشحين لجائزة «فوي»
بعد المردود المتميز الذي قدمه وهبي الخزري مع ناديه ران الفرنسي انضم لاعب المنتخب الوطني وهبي الخزري الى القائمة النهائية للاعبين الافارقة المرشحين للفوز بجائزة «مارك فيفيان فوي» التي تمنح لأفضل لاعب إفريقي ينشط في البطولة الفرنسية، وضمت القائمة ايضا الكامروني كارل توكو والبوركيني برتران تراوري. وكان الخزري قد تغيب يوم أمس عن مباراة ران أمام سترازبورغ بسبب إصابة عضلية ولم يحدد فريقه مدى خطورتها أو فترة الراحة التي سيخضع لها اللاعب.
سيف الدين الجزيري يغادر طنطا
اعلن رئيس نادي طنطا المصري ان اللاعب سيف الدين الجزيري سيكون على قائمة المغادرين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، واضاف ان ادارته وضعت اللاعب على قائمة البيع من اجل فسح المجال لانتداب لاعبين اجانب والاعداد لموسم العودة الى الدرجة الاولى.
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018