عيوننا عليهم .. النويوي يغــــــادر المستشفــى والخزري مرشح لجائزة «فـوي»

غادر لاعب ديبورتيفو توليدو لسعد النويوي المستشفى بعد حوالي 3 اسابيع من العناية المركزة نتيجة الازمة القلبية التي فاجأته خلال احدى الحصص التدريبية لفريقه، وحسب ما اعلنه ناديه على موقعه الرمسي فان النويوي سيواصل العلاج بمنزله الى حين تحسن حالته الصحية والعودة تدريجيا الى الملاعب. وكان لاعبنا قد تعرض الى ازمة قلبية حادة يوم 14 افريل الماضي نقل اثرها الى مستشفى المدينة وركن عدة ايام تحت العناية المركزة. وقد وجه ديبورتيفو توليدو رسالة شكر الى الاطار الطبي الذي سهر على علاج اللاعب وسيواصل مراقبته خلال الفترة القادمة.

الخزري ضمن المرشحين لجائزة «فوي»

بعد المردود المتميز الذي قدمه وهبي الخزري مع ناديه ران الفرنسي انضم لاعب المنتخب الوطني وهبي الخزري الى القائمة النهائية للاعبين الافارقة المرشحين للفوز بجائزة «مارك فيفيان فوي» التي تمنح لأفضل لاعب إفريقي ينشط في البطولة الفرنسية، وضمت القائمة ايضا الكامروني كارل توكو والبوركيني برتران تراوري. وكان الخزري قد تغيب يوم أمس عن مباراة ران أمام سترازبورغ بسبب إصابة عضلية ولم يحدد فريقه مدى خطورتها أو فترة الراحة التي سيخضع لها اللاعب.

سيف الدين الجزيري يغادر طنطا

اعلن رئيس نادي طنطا المصري ان اللاعب سيف الدين الجزيري سيكون على قائمة المغادرين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، واضاف ان ادارته وضعت اللاعب على قائمة البيع من اجل فسح المجال لانتداب لاعبين اجانب والاعداد لموسم العودة الى الدرجة الاولى.





رشيد الزيتوني