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يوم الاثنين 07 ماي 2018
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كلاسيكو الارض.. «حرب النجوم» انتهت بلا غالب ولا مغلوب
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كرة القدم
كلاسيكو الارض.. «حرب النجوم» انتهت بلا غالب ولا مغلوب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

تعادل برشلونة مع ضيفه ريال مدريد في المباراة التي جمعت الفريقين، امس الأحد، على ملعب الـ»كامب نو» في إطار منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني. وسجل لويس سواريز وليونيل ميسي هدفي البارسا في الدقيقتين 10 و52، وكريستيانو رونالدو وغاريث بيل هدفي الميرينغي في الدقيقتين 15 و72، في كلاسيكو عنيف شهد 8 إنذارات وبطاقة حمراء، وفرص مهدورة بالجملة من جانب الفريقين. ليضيف كل فريق نقطة إلى رصيده حيث رفع الفريق الكاتالوني رصيده إلى 87 نقطة في الصدارة، وحافظ على سجله خاليا من الهزائم، مقابل 72 نقطة لغريمه المدريدي. وكان الفريق الكاتالوني الأفضل في أول 10 دقائق، حيث أضاع لويس سواريز أول فرصة من انفراد أبعده فاران، قبل أن يسجل المهاجم الأوروغوياني الهدف الأول بعدما تابع عرضية روبيرتو. بعدها انتزع الفريق الملكي الأفضلية، وأدرك التعادل بعد 5 دقائق فقط من هجوم منظم بدأه رونالدو ممررا الكرة لكروس الذي لعبها عرضية ليمهدها بيل برأسه لكريستيانو مسددا في الشباك. ضغط الميرينغي بقوة وكاد أ يضاعف تقدمه بأكثر من فرصة حيث أضاع رونالدو انفرادا تاما مسددا الكرة في جسد تير شتيجن، بعدها سدد النجم البرتغالي كرة بيسراه بجوار القائم الأيسر ثم ضربة رأس فوق العارضة. في بداية الشوط الثاني دفع زين الدين زيدان بماركو أسينسيو مكان كريستيانو رونالدو الذي بدا متأثرا بالإصابة بعد احتكاك مع بيكيه عندما سجل هدف التعادل، كما أشرك إرنستو فالفيردي مدرب البلوغرانا نيلسون سيميدو مكان كوتينيو لسد العجز في الجبهة اليمنى. وهدد أسينسيو المرمى بتسديدة أمسكها تير شتيغن، ثم انقلب اللقاء رأسا على عقب بإحراز ميسي الهدف الثاني بعد كرة وصلته من سواريز، ليراوغ البرغوث ويسدد في الزاوية اليمنى وسط اعتراضات من لاعبي ريال مدريد على وجود مخالفة ضد سواريز. وسعيا لمزيد من تأمين خط الوسط، شارك باولينيو مكان إنييستا، واقترب البارسا كثيرا من المرمى وسط ارتباك صفوف منافسه، حيث كاد سواريز يضيف الهدف الثالث من عرضية سيميدو. وشارك لوكاس فاسكيز مكان ناتشو لزيادة الفاعلية الهجومية، إلا أن ميسي أضاع أخطر الفرص في الدقيقة 70، حيث انفرد من منتصف الملعب بعد تمريرة من سواريز، إلا أن كيلور نافاس أنقذ مرماه ببراعة. بعدها بدقيقتين عاقب غاريث بيل أصحاب الأرض على هذه الفرصة الثمينة، مسجلا هدف التعادل بتسديدة رائعة سكنت الزاوية اليمنى.

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صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

تعادل برشلونة مع ضيفه ريال مدريد في المباراة التي جمعت الفريقين، امس الأحد، على ملعب الـ»كامب نو» في إطار منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني. وسجل لويس سواريز وليونيل ميسي هدفي البارسا في الدقيقتين 10 و52، وكريستيانو رونالدو وغاريث بيل هدفي الميرينغي في الدقيقتين 15 و72، في كلاسيكو عنيف شهد 8 إنذارات وبطاقة حمراء، وفرص مهدورة بالجملة من جانب الفريقين. ليضيف كل فريق نقطة إلى رصيده حيث رفع الفريق الكاتالوني رصيده إلى 87 نقطة في الصدارة، وحافظ على سجله خاليا من الهزائم، مقابل 72 نقطة لغريمه المدريدي. وكان الفريق الكاتالوني الأفضل في أول 10 دقائق، حيث أضاع لويس سواريز أول فرصة من انفراد أبعده فاران، قبل أن يسجل المهاجم الأوروغوياني الهدف الأول بعدما تابع عرضية روبيرتو. بعدها انتزع الفريق الملكي الأفضلية، وأدرك التعادل بعد 5 دقائق فقط من هجوم منظم بدأه رونالدو ممررا الكرة لكروس الذي لعبها عرضية ليمهدها بيل برأسه لكريستيانو مسددا في الشباك. ضغط الميرينغي بقوة وكاد أ يضاعف تقدمه بأكثر من فرصة حيث أضاع رونالدو انفرادا تاما مسددا الكرة في جسد تير شتيجن، بعدها سدد النجم البرتغالي كرة بيسراه بجوار القائم الأيسر ثم ضربة رأس فوق العارضة. في بداية الشوط الثاني دفع زين الدين زيدان بماركو أسينسيو مكان كريستيانو رونالدو الذي بدا متأثرا بالإصابة بعد احتكاك مع بيكيه عندما سجل هدف التعادل، كما أشرك إرنستو فالفيردي مدرب البلوغرانا نيلسون سيميدو مكان كوتينيو لسد العجز في الجبهة اليمنى. وهدد أسينسيو المرمى بتسديدة أمسكها تير شتيغن، ثم انقلب اللقاء رأسا على عقب بإحراز ميسي الهدف الثاني بعد كرة وصلته من سواريز، ليراوغ البرغوث ويسدد في الزاوية اليمنى وسط اعتراضات من لاعبي ريال مدريد على وجود مخالفة ضد سواريز. وسعيا لمزيد من تأمين خط الوسط، شارك باولينيو مكان إنييستا، واقترب البارسا كثيرا من المرمى وسط ارتباك صفوف منافسه، حيث كاد سواريز يضيف الهدف الثالث من عرضية سيميدو. وشارك لوكاس فاسكيز مكان ناتشو لزيادة الفاعلية الهجومية، إلا أن ميسي أضاع أخطر الفرص في الدقيقة 70، حيث انفرد من منتصف الملعب بعد تمريرة من سواريز، إلا أن كيلور نافاس أنقذ مرماه ببراعة. بعدها بدقيقتين عاقب غاريث بيل أصحاب الأرض على هذه الفرصة الثمينة، مسجلا هدف التعادل بتسديدة رائعة سكنت الزاوية اليمنى.

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