كلاسيكو الارض.. «حرب النجوم» انتهت بلا غالب ولا مغلوب

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تعادل برشلونة مع ضيفه ريال مدريد في المباراة التي جمعت الفريقين، امس الأحد، على ملعب الـ»كامب نو» في إطار منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني. وسجل لويس سواريز وليونيل ميسي هدفي البارسا في الدقيقتين 10 و52، وكريستيانو رونالدو وغاريث بيل هدفي الميرينغي في الدقيقتين 15 و72، في كلاسيكو عنيف شهد 8 إنذارات وبطاقة حمراء، وفرص مهدورة بالجملة من جانب الفريقين. ليضيف كل فريق نقطة إلى رصيده حيث رفع الفريق الكاتالوني رصيده إلى 87 نقطة في الصدارة، وحافظ على سجله خاليا من الهزائم، مقابل 72 نقطة لغريمه المدريدي. وكان الفريق الكاتالوني الأفضل في أول 10 دقائق، حيث أضاع لويس سواريز أول فرصة من انفراد أبعده فاران، قبل أن يسجل المهاجم الأوروغوياني الهدف الأول بعدما تابع عرضية روبيرتو. بعدها انتزع الفريق الملكي الأفضلية، وأدرك التعادل بعد 5 دقائق فقط من هجوم منظم بدأه رونالدو ممررا الكرة لكروس الذي لعبها عرضية ليمهدها بيل برأسه لكريستيانو مسددا في الشباك. ضغط الميرينغي بقوة وكاد أ يضاعف تقدمه بأكثر من فرصة حيث أضاع رونالدو انفرادا تاما مسددا الكرة في جسد تير شتيجن، بعدها سدد النجم البرتغالي كرة بيسراه بجوار القائم الأيسر ثم ضربة رأس فوق العارضة. في بداية الشوط الثاني دفع زين الدين زيدان بماركو أسينسيو مكان كريستيانو رونالدو الذي بدا متأثرا بالإصابة بعد احتكاك مع بيكيه عندما سجل هدف التعادل، كما أشرك إرنستو فالفيردي مدرب البلوغرانا نيلسون سيميدو مكان كوتينيو لسد العجز في الجبهة اليمنى. وهدد أسينسيو المرمى بتسديدة أمسكها تير شتيغن، ثم انقلب اللقاء رأسا على عقب بإحراز ميسي الهدف الثاني بعد كرة وصلته من سواريز، ليراوغ البرغوث ويسدد في الزاوية اليمنى وسط اعتراضات من لاعبي ريال مدريد على وجود مخالفة ضد سواريز. وسعيا لمزيد من تأمين خط الوسط، شارك باولينيو مكان إنييستا، واقترب البارسا كثيرا من المرمى وسط ارتباك صفوف منافسه، حيث كاد سواريز يضيف الهدف الثالث من عرضية سيميدو. وشارك لوكاس فاسكيز مكان ناتشو لزيادة الفاعلية الهجومية، إلا أن ميسي أضاع أخطر الفرص في الدقيقة 70، حيث انفرد من منتصف الملعب بعد تمريرة من سواريز، إلا أن كيلور نافاس أنقذ مرماه ببراعة. بعدها بدقيقتين عاقب غاريث بيل أصحاب الأرض على هذه الفرصة الثمينة، مسجلا هدف التعادل بتسديدة رائعة سكنت الزاوية اليمنى.
تعادل برشلونة مع ضيفه ريال مدريد في المباراة التي جمعت الفريقين، امس الأحد، على ملعب الـ»كامب نو» في إطار منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني. وسجل لويس سواريز وليونيل ميسي هدفي البارسا في الدقيقتين 10 و52، وكريستيانو رونالدو وغاريث بيل هدفي الميرينغي في الدقيقتين 15 و72، في كلاسيكو عنيف شهد 8 إنذارات وبطاقة حمراء، وفرص مهدورة بالجملة من جانب الفريقين. ليضيف كل فريق نقطة إلى رصيده حيث رفع الفريق الكاتالوني رصيده إلى 87 نقطة في الصدارة، وحافظ على سجله خاليا من الهزائم، مقابل 72 نقطة لغريمه المدريدي. وكان الفريق الكاتالوني الأفضل في أول 10 دقائق، حيث أضاع لويس سواريز أول فرصة من انفراد أبعده فاران، قبل أن يسجل المهاجم الأوروغوياني الهدف الأول بعدما تابع عرضية روبيرتو. بعدها انتزع الفريق الملكي الأفضلية، وأدرك التعادل بعد 5 دقائق فقط من هجوم منظم بدأه رونالدو ممررا الكرة لكروس الذي لعبها عرضية ليمهدها بيل برأسه لكريستيانو مسددا في الشباك. ضغط الميرينغي بقوة وكاد أ يضاعف تقدمه بأكثر من فرصة حيث أضاع رونالدو انفرادا تاما مسددا الكرة في جسد تير شتيجن، بعدها سدد النجم البرتغالي كرة بيسراه بجوار القائم الأيسر ثم ضربة رأس فوق العارضة. في بداية الشوط الثاني دفع زين الدين زيدان بماركو أسينسيو مكان كريستيانو رونالدو الذي بدا متأثرا بالإصابة بعد احتكاك مع بيكيه عندما سجل هدف التعادل، كما أشرك إرنستو فالفيردي مدرب البلوغرانا نيلسون سيميدو مكان كوتينيو لسد العجز في الجبهة اليمنى. وهدد أسينسيو المرمى بتسديدة أمسكها تير شتيغن، ثم انقلب اللقاء رأسا على عقب بإحراز ميسي الهدف الثاني بعد كرة وصلته من سواريز، ليراوغ البرغوث ويسدد في الزاوية اليمنى وسط اعتراضات من لاعبي ريال مدريد على وجود مخالفة ضد سواريز. وسعيا لمزيد من تأمين خط الوسط، شارك باولينيو مكان إنييستا، واقترب البارسا كثيرا من المرمى وسط ارتباك صفوف منافسه، حيث كاد سواريز يضيف الهدف الثالث من عرضية سيميدو. وشارك لوكاس فاسكيز مكان ناتشو لزيادة الفاعلية الهجومية، إلا أن ميسي أضاع أخطر الفرص في الدقيقة 70، حيث انفرد من منتصف الملعب بعد تمريرة من سواريز، إلا أن كيلور نافاس أنقذ مرماه ببراعة. بعدها بدقيقتين عاقب غاريث بيل أصحاب الأرض على هذه الفرصة الثمينة، مسجلا هدف التعادل بتسديدة رائعة سكنت الزاوية اليمنى.
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
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20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
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20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018