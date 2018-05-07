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المستقبل الرياضي بسليانة للجمباز .. المقدولـــــــي يهــدي جمعيتـــه أول ميداليـــة دوليـــــــــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018
توّج مؤخرا لاعب المستقبل الرياضي بسليانة للجمباز ريان المقدولي بالميدالية البرنزية خلال مشاركته مؤخرا بالبطولة الافريقية 14 .ويعتبر هذا التتويج الأول من نوعه بالنسبة لجمعية سليانة التي انتظرته على مدى 13 سنة تحصلت خلالها على بطولات تونس بمختلف أنواعها في رياضة الجمباز إناثا وذكورا بالإضافة إلى ألكاس الممتازة.
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المستقبل الرياضي بسليانة للجمباز .. المقدولـــــــي يهــدي جمعيتـــه أول ميداليـــة دوليـــــــــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018
توّج مؤخرا لاعب المستقبل الرياضي بسليانة للجمباز ريان المقدولي بالميدالية البرنزية خلال مشاركته مؤخرا بالبطولة الافريقية 14 .ويعتبر هذا التتويج الأول من نوعه بالنسبة لجمعية سليانة التي انتظرته على مدى 13 سنة تحصلت خلالها على بطولات تونس بمختلف أنواعها في رياضة الجمباز إناثا وذكورا بالإضافة إلى ألكاس الممتازة.
مراد البوبكري
الكرة الطائرة .. هميسي النجم الساحلي في الترجي الرياضي
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
علمت «الشروق» أن لاعب النجم الساحلي أمان اللّه الهميسي سينتقل الى الترجي الرياضي صاحب ثنائي البطولة والكأس...المزيد >>
المستقبل الرياضي بسليانة للجمباز .. المقدولـــــــي يهــدي جمعيتـــه أول ميداليـــة دوليـــــــــة
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
توّج مؤخرا لاعب المستقبل الرياضي بسليانة للجمباز ريانالمزيد >>
مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018 السّاعة 19:13
حقق لاعب التنس التونسي مالك الجزيري قفزة معتبرة بــ16 مركزا في الترتيب العالمي الجديد الذي اصدرته جمعية...المزيد >>
كرة السلة :النجم الرادسي بطلا للمرة 13
06 ماي 2018 السّاعة 21:00
أحرز النجم الرادسي،أمس السبت، لقب بطولة كرة السلة، للمرة الـ 13 في تاريخه، بعد انتصاره في اللقاء الفاصل، على...المزيد >>
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018
عبد الحميد الرياحيعزوف المواطن.. رسالة إلى كل السياسيين
جرت أمس الانتخابات البلدية في أجواء فاترة وباردة لم تحركها إلا بعض أحداث العنف والفوضى التي شهدتها بعض المراكز في بعض المناطق. هذه الانتخابات التي كان يراهن عليها لتكون عرسا...المزيد >>
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