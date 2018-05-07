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يوم الاثنين 07 ماي 2018
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المستقبل الرياضي بسليانة للجمباز .. المقدولـــــــي يهــدي جمعيتـــه أول ميداليـــة دوليـــــــــة
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رياضات أخرى
المستقبل الرياضي بسليانة للجمباز .. المقدولـــــــي يهــدي جمعيتـــه أول ميداليـــة دوليـــــــــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

توّج مؤخرا لاعب المستقبل الرياضي بسليانة للجمباز ريان المقدولي بالميدالية البرنزية خلال مشاركته مؤخرا بالبطولة الافريقية 14 .ويعتبر هذا التتويج الأول من نوعه بالنسبة لجمعية سليانة التي انتظرته على مدى 13 سنة تحصلت خلالها على بطولات تونس بمختلف أنواعها في رياضة الجمباز إناثا وذكورا بالإضافة إلى ألكاس الممتازة.

مراد البوبكري
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المستقبل الرياضي بسليانة للجمباز .. المقدولـــــــي يهــدي جمعيتـــه أول ميداليـــة دوليـــــــــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

توّج مؤخرا لاعب المستقبل الرياضي بسليانة للجمباز ريان المقدولي بالميدالية البرنزية خلال مشاركته مؤخرا بالبطولة الافريقية 14 .ويعتبر هذا التتويج الأول من نوعه بالنسبة لجمعية سليانة التي انتظرته على مدى 13 سنة تحصلت خلالها على بطولات تونس بمختلف أنواعها في رياضة الجمباز إناثا وذكورا بالإضافة إلى ألكاس الممتازة.

مراد البوبكري
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المستقبل الرياضي بسليانة للجمباز .. المقدولـــــــي يهــدي جمعيتـــه أول ميداليـــة دوليـــــــــة
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
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