الدورة الأولى لـ«الفوت بنات».. فتيــات مكثــر تتـــوّجن باللقـــب
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19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
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18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
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18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
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الدورة الأولى لـ«الفوت بنات».. فتيــات مكثــر تتـــوّجن باللقـــب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018
في إطار مزيد إشعاع لعبة كرة القدم النسائية بكامل الولاية، نظمت مؤخرا المندوبية الجهوية للرياضة بسليانة، الدورة الأولى تحت شعار «فوت بنات في حومتنا»، احتضنتها دار الشباب بالروحية أوائل الأسبوع الفارط، حيث شاركت في هذه الدورة 4 فرق وهي الكريب والعروسة وسليانة ومكثر الفائز بهذه الدورة والمتأهل إلى الدورة الإقليمية.
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الدورة الأولى لـ«الفوت بنات».. فتيــات مكثــر تتـــوّجن باللقـــب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018
في إطار مزيد إشعاع لعبة كرة القدم النسائية بكامل الولاية، نظمت مؤخرا المندوبية الجهوية للرياضة بسليانة، الدورة الأولى تحت شعار «فوت بنات في حومتنا»، احتضنتها دار الشباب بالروحية أوائل الأسبوع الفارط، حيث شاركت في هذه الدورة 4 فرق وهي الكريب والعروسة وسليانة ومكثر الفائز بهذه الدورة والمتأهل إلى الدورة الإقليمية.
مراد البوبكري
لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018 السّاعة 21:13
تطارد الإصابات لاعبي المنتخب الوطني قبل مونديال روسيا 2018، الأمر الذي أثار مخاوف مدرب نسور قرطاج، نبيل...المزيد >>
أخبار النادي الافريقي.. الـ «فيفا» تقضي بدفع مليار لكوليبالي وروزيكي
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
علمت «الشروق» أن الكتابة العامة للنادي الإفريقي قد تلقت في نهاية الأسبوع حكمين جديدين صدرا عن لجنة النزاعات...المزيد >>
أخبار شبيبة القيروان.. وقفة احتجاجية للمطالبة برحيل الهيئة والقلعي في طريقه الى «البقلاوة»
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
«إدارة أدمنت الفشل واستمرارها انهيار للشبيبة». شعار من جملة الشعاراتالمزيد >>
أخبار الترجي الرياضي .. انشغال بتعزيز الدّفاع و«طَابور» المرشحين في اتّساع
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
خرج الترجي من «بُرج العرب» بنقطة ثمينة ومعها الكثير من الاستنتاجات المُفيدة على رأسها ضرورة القيام...المزيد >>
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018
عبد الحميد الرياحيعزوف المواطن.. رسالة إلى كل السياسيين
جرت أمس الانتخابات البلدية في أجواء فاترة وباردة لم تحركها إلا بعض أحداث العنف والفوضى التي شهدتها بعض المراكز في بعض المناطق. هذه الانتخابات التي كان يراهن عليها لتكون عرسا...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة