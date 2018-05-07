نادي «ميستي» لكرة القدم المصغرة بالكريب .. حلم التتويج ممكن

يعتبر الموسم الرياضي الحالي بالنسبة لأبناء علاء الجوادي موسما استثنائيا بجميع المقاييس، بالرغم من صغر التجربة بهذه البطولة، حيث وبعد أن أصبح في الموسم الرياضي الفارط يصارع من اجل البقاء، أصبح خلال الموسم الحالي مراهنا جديا للظفر بالبطولة وذلك بعد أن اكتسب لاعبوه ما يكفي من الخبرة وذلك بفضل الإطار الفني المتكون من الثنائي رضا الشنوفي وسيف العرفاوي.

م. البوبكري