نسر عمدون .. ميزانيات مرصودة وأشغال بطيئة

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بعد من 7 سنوات من طول الانتظار مازال شباب عمدون يحلم برؤية ملعبهم في أحلى صورة على غرار ملاعب المعتمديات الأخرى كمجاز الباب وتستور ونفزة ومازال نسق إنجاز مختلف أشغال التهيئة والصيانة تسير ببطء شديد رغم الميزانيات المرصودة والمتراكمة منذ سنة 2010 والتي وصلت إلى ما يفوق 1.2 مليون دينار وقد توزعت بين تهيئة الأرضية وتعشيب الملعب حيث تم رصد مبلغ يقدر بـ 611 ألف دينار ولم تتعدى نسبة تقدم الأشغال حدود ٪70 وبالنسبة إلى المشروع البلدي والذي يهم تهيئة حجرات الملابس فإنه لم يتجاوز حدود مرحلة فرز العروض وانتظار تعيين المقاولة وتحديد موعد انطلاق الأشغال. في حين ينتظر لاحقا أن يتم الاستلام الوقتي لأشغال تنوير الملعب من قبل البلدية بعد أن تم تركيز الأعمدة الكهربائية وربطها بالشبكة العمومية للكهرباء بكلفة تقدر ناهزت 195 ألف دينار . كما ينتظر أن يتم الاستلام الوقتي كذلك لأشغال بناء سياج داخلي لحماية الملعب بعد أن رصد له مبلغ 198 ألف دينار . وعموما لا يبدو نسق التهيئة الشاملة للملعب مشجعا وهو ما يزيد من احتمالات تأخر الأشغال ومن حيرة شباب المنطقة وجمعية النسر الرياضي بعمدون بقرب انفراج أزمة الملعب.
بعد من 7 سنوات من طول الانتظار مازال شباب عمدون يحلم برؤية ملعبهم في أحلى صورة على غرار ملاعب المعتمديات الأخرى كمجاز الباب وتستور ونفزة ومازال نسق إنجاز مختلف أشغال التهيئة والصيانة تسير ببطء شديد رغم الميزانيات المرصودة والمتراكمة منذ سنة 2010 والتي وصلت إلى ما يفوق 1.2 مليون دينار وقد توزعت بين تهيئة الأرضية وتعشيب الملعب حيث تم رصد مبلغ يقدر بـ 611 ألف دينار ولم تتعدى نسبة تقدم الأشغال حدود ٪70 وبالنسبة إلى المشروع البلدي والذي يهم تهيئة حجرات الملابس فإنه لم يتجاوز حدود مرحلة فرز العروض وانتظار تعيين المقاولة وتحديد موعد انطلاق الأشغال. في حين ينتظر لاحقا أن يتم الاستلام الوقتي لأشغال تنوير الملعب من قبل البلدية بعد أن تم تركيز الأعمدة الكهربائية وربطها بالشبكة العمومية للكهرباء بكلفة تقدر ناهزت 195 ألف دينار . كما ينتظر أن يتم الاستلام الوقتي كذلك لأشغال بناء سياج داخلي لحماية الملعب بعد أن رصد له مبلغ 198 ألف دينار . وعموما لا يبدو نسق التهيئة الشاملة للملعب مشجعا وهو ما يزيد من احتمالات تأخر الأشغال ومن حيرة شباب المنطقة وجمعية النسر الرياضي بعمدون بقرب انفراج أزمة الملعب.
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018