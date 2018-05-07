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يوم الاثنين 07 ماي 2018
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نسر عمدون .. ميزانيات مرصودة وأشغال بطيئة
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كرة القدم
نسر عمدون .. ميزانيات مرصودة وأشغال بطيئة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

بعد من 7 سنوات من طول الانتظار مازال شباب عمدون يحلم برؤية ملعبهم في أحلى صورة على غرار ملاعب المعتمديات الأخرى كمجاز الباب وتستور ونفزة ومازال نسق إنجاز مختلف أشغال التهيئة والصيانة تسير ببطء شديد رغم الميزانيات المرصودة والمتراكمة منذ سنة 2010 والتي وصلت إلى ما يفوق 1.2 مليون دينار وقد توزعت بين تهيئة الأرضية وتعشيب الملعب حيث تم رصد مبلغ يقدر بـ 611 ألف دينار ولم تتعدى نسبة تقدم الأشغال حدود ٪70 وبالنسبة إلى المشروع البلدي والذي يهم تهيئة حجرات الملابس فإنه لم يتجاوز حدود مرحلة فرز العروض وانتظار تعيين المقاولة وتحديد موعد انطلاق الأشغال. في حين ينتظر لاحقا أن يتم الاستلام الوقتي لأشغال تنوير الملعب من قبل البلدية بعد أن تم تركيز الأعمدة الكهربائية وربطها بالشبكة العمومية للكهرباء بكلفة تقدر ناهزت 195 ألف دينار . كما ينتظر أن يتم الاستلام الوقتي كذلك لأشغال بناء سياج داخلي لحماية الملعب بعد أن رصد له مبلغ 198 ألف دينار . وعموما لا يبدو نسق التهيئة الشاملة للملعب مشجعا وهو ما يزيد من احتمالات تأخر الأشغال ومن حيرة شباب المنطقة وجمعية النسر الرياضي بعمدون بقرب انفراج أزمة الملعب.

جلال العرفاوي
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كرة القدم
نسر عمدون .. ميزانيات مرصودة وأشغال بطيئة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

بعد من 7 سنوات من طول الانتظار مازال شباب عمدون يحلم برؤية ملعبهم في أحلى صورة على غرار ملاعب المعتمديات الأخرى كمجاز الباب وتستور ونفزة ومازال نسق إنجاز مختلف أشغال التهيئة والصيانة تسير ببطء شديد رغم الميزانيات المرصودة والمتراكمة منذ سنة 2010 والتي وصلت إلى ما يفوق 1.2 مليون دينار وقد توزعت بين تهيئة الأرضية وتعشيب الملعب حيث تم رصد مبلغ يقدر بـ 611 ألف دينار ولم تتعدى نسبة تقدم الأشغال حدود ٪70 وبالنسبة إلى المشروع البلدي والذي يهم تهيئة حجرات الملابس فإنه لم يتجاوز حدود مرحلة فرز العروض وانتظار تعيين المقاولة وتحديد موعد انطلاق الأشغال. في حين ينتظر لاحقا أن يتم الاستلام الوقتي لأشغال تنوير الملعب من قبل البلدية بعد أن تم تركيز الأعمدة الكهربائية وربطها بالشبكة العمومية للكهرباء بكلفة تقدر ناهزت 195 ألف دينار . كما ينتظر أن يتم الاستلام الوقتي كذلك لأشغال بناء سياج داخلي لحماية الملعب بعد أن رصد له مبلغ 198 ألف دينار . وعموما لا يبدو نسق التهيئة الشاملة للملعب مشجعا وهو ما يزيد من احتمالات تأخر الأشغال ومن حيرة شباب المنطقة وجمعية النسر الرياضي بعمدون بقرب انفراج أزمة الملعب.

جلال العرفاوي
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