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يوم الاثنين 07 ماي 2018
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الأمل الرياضي النسائي بجبنيانة .. إصرار على التألق
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كرة اليد
الأمل الرياضي النسائي بجبنيانة .. إصرار على التألق
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

للموسم الثاني على التوالي تترشح جمعية الأمل الرياضي النسائية بجبنيانة للبطولة الإقليمية لصنف المدارس في كرة اليد التي احتضنتها القاعة المغطاة بجبنيانة أيام 28 و29 و30 أفريل 2018 وحققت نتائج متميزة رغم حداثة تأسيس الفريق.
وقدمت فتيات جبنيانة بقيادة الممرن عبد الفتاح بن جمعة مردودا متميزا حيث تألقت أمام الجمعية النسائية بالمهدية وجمعية رجيش ونادي طبلبة والجمعية النسائية بصفاقس. ويذكر أن الفريق قد تألق خلال هذا الموسم حيث أنهى بطولة رابطة الجنوب لكرة اليد إناث بصفاقس صنف المدارس في المرتبة الثانية وتأهل للأدوار النهائية الإقليمية بالساحل. وحققت جمعية الأمل النسائية بجبنيانة هذه النتائج المتميزة بالرغم من تواضع الإمكانيات المادية وضعف الموارد المالية وتجاهل السلط المحلية والجهوية لواقع الجمعية وغياب الدعم من مختلف الأطراف وتصارع الجمعية النسائية الوحيدة بالجهة من أجل مواصلة النشاط بالحد الأدنى المطلوب في ظل غياب التجهيزات الرياضية. كما تواجه الجمعية مشكلة تآكل أرضية القاعة المغطاة بجبنيانة التي تحتضن تمارين ومباريات الفريق وأصبحت اللاعبات عرضة للإصابات المتكررة. وفي هذا السياق، تنشد السيدة فايزة بن صالح رئيسة الجمعية الدعم المادي لشد أزر الفريق ماديا ومعنويا وإعادة صيانة القاعة المغطاة التي أصبحت غير قادرة على احتضان المباريات الرسمية.

جعفر الخماري
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كرة اليد
الأمل الرياضي النسائي بجبنيانة .. إصرار على التألق
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

للموسم الثاني على التوالي تترشح جمعية الأمل الرياضي النسائية بجبنيانة للبطولة الإقليمية لصنف المدارس في كرة اليد التي احتضنتها القاعة المغطاة بجبنيانة أيام 28 و29 و30 أفريل 2018 وحققت نتائج متميزة رغم حداثة تأسيس الفريق.
وقدمت فتيات جبنيانة بقيادة الممرن عبد الفتاح بن جمعة مردودا متميزا حيث تألقت أمام الجمعية النسائية بالمهدية وجمعية رجيش ونادي طبلبة والجمعية النسائية بصفاقس. ويذكر أن الفريق قد تألق خلال هذا الموسم حيث أنهى بطولة رابطة الجنوب لكرة اليد إناث بصفاقس صنف المدارس في المرتبة الثانية وتأهل للأدوار النهائية الإقليمية بالساحل. وحققت جمعية الأمل النسائية بجبنيانة هذه النتائج المتميزة بالرغم من تواضع الإمكانيات المادية وضعف الموارد المالية وتجاهل السلط المحلية والجهوية لواقع الجمعية وغياب الدعم من مختلف الأطراف وتصارع الجمعية النسائية الوحيدة بالجهة من أجل مواصلة النشاط بالحد الأدنى المطلوب في ظل غياب التجهيزات الرياضية. كما تواجه الجمعية مشكلة تآكل أرضية القاعة المغطاة بجبنيانة التي تحتضن تمارين ومباريات الفريق وأصبحت اللاعبات عرضة للإصابات المتكررة. وفي هذا السياق، تنشد السيدة فايزة بن صالح رئيسة الجمعية الدعم المادي لشد أزر الفريق ماديا ومعنويا وإعادة صيانة القاعة المغطاة التي أصبحت غير قادرة على احتضان المباريات الرسمية.

جعفر الخماري
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