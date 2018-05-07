الأمل الرياضي النسائي بجبنيانة .. إصرار على التألق

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للموسم الثاني على التوالي تترشح جمعية الأمل الرياضي النسائية بجبنيانة للبطولة الإقليمية لصنف المدارس في كرة اليد التي احتضنتها القاعة المغطاة بجبنيانة أيام 28 و29 و30 أفريل 2018 وحققت نتائج متميزة رغم حداثة تأسيس الفريق.
وقدمت فتيات جبنيانة بقيادة الممرن عبد الفتاح بن جمعة مردودا متميزا حيث تألقت أمام الجمعية النسائية بالمهدية وجمعية رجيش ونادي طبلبة والجمعية النسائية بصفاقس. ويذكر أن الفريق قد تألق خلال هذا الموسم حيث أنهى بطولة رابطة الجنوب لكرة اليد إناث بصفاقس صنف المدارس في المرتبة الثانية وتأهل للأدوار النهائية الإقليمية بالساحل. وحققت جمعية الأمل النسائية بجبنيانة هذه النتائج المتميزة بالرغم من تواضع الإمكانيات المادية وضعف الموارد المالية وتجاهل السلط المحلية والجهوية لواقع الجمعية وغياب الدعم من مختلف الأطراف وتصارع الجمعية النسائية الوحيدة بالجهة من أجل مواصلة النشاط بالحد الأدنى المطلوب في ظل غياب التجهيزات الرياضية. كما تواجه الجمعية مشكلة تآكل أرضية القاعة المغطاة بجبنيانة التي تحتضن تمارين ومباريات الفريق وأصبحت اللاعبات عرضة للإصابات المتكررة. وفي هذا السياق، تنشد السيدة فايزة بن صالح رئيسة الجمعية الدعم المادي لشد أزر الفريق ماديا ومعنويا وإعادة صيانة القاعة المغطاة التي أصبحت غير قادرة على احتضان المباريات الرسمية.
للموسم الثاني على التوالي تترشح جمعية الأمل الرياضي النسائية بجبنيانة للبطولة الإقليمية لصنف المدارس في كرة اليد التي احتضنتها القاعة المغطاة بجبنيانة أيام 28 و29 و30 أفريل 2018 وحققت نتائج متميزة رغم حداثة تأسيس الفريق.
وقدمت فتيات جبنيانة بقيادة الممرن عبد الفتاح بن جمعة مردودا متميزا حيث تألقت أمام الجمعية النسائية بالمهدية وجمعية رجيش ونادي طبلبة والجمعية النسائية بصفاقس. ويذكر أن الفريق قد تألق خلال هذا الموسم حيث أنهى بطولة رابطة الجنوب لكرة اليد إناث بصفاقس صنف المدارس في المرتبة الثانية وتأهل للأدوار النهائية الإقليمية بالساحل. وحققت جمعية الأمل النسائية بجبنيانة هذه النتائج المتميزة بالرغم من تواضع الإمكانيات المادية وضعف الموارد المالية وتجاهل السلط المحلية والجهوية لواقع الجمعية وغياب الدعم من مختلف الأطراف وتصارع الجمعية النسائية الوحيدة بالجهة من أجل مواصلة النشاط بالحد الأدنى المطلوب في ظل غياب التجهيزات الرياضية. كما تواجه الجمعية مشكلة تآكل أرضية القاعة المغطاة بجبنيانة التي تحتضن تمارين ومباريات الفريق وأصبحت اللاعبات عرضة للإصابات المتكررة. وفي هذا السياق، تنشد السيدة فايزة بن صالح رئيسة الجمعية الدعم المادي لشد أزر الفريق ماديا ومعنويا وإعادة صيانة القاعة المغطاة التي أصبحت غير قادرة على احتضان المباريات الرسمية.
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018