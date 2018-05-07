هكذا تنقذ جرذان أفريقية الأرواح في مناطق الحرب



ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن وحدة «خاصة» تتكلف بمهمة خطيرة في مدينة موروغورو الواقعة في المرتفعات الجنوبية من تنزانيا.

وأوضح المصدر أن الوحدة لا ترتدي الأدرع الواقية ولا تحمل أجهزة كشف المعادن، مضيفا أن مهمتها هي تخليص المناطق، التي مزقتها الحرب من الألغام الأرضية. وتضم الوحدة عددا كبيرا من الجرذان الأفريقية العملاقة، التي تتميز بحاسة شم قوية تسمح لها بالتعرف على المتفجرات بشكل سريع وموثوق.

وتكون الفئران مربوطة بحبل، ثم تقوم بالبحث في المناطق الخالية على المتفجرات، وعند العثور على اللغم، تشرع في الخدش وكأنها تقول لمدربها إنها توصلت لشي ما حتى يساعدها في الحفر.وفي حال تمت مهمتها بنجاح، يكافئها صاحبها أو مروضها بالموز.