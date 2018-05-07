الـرالــوي: موسم للنسيان والكشو والديماسي يواصلان

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خرج الرالوي من المنافسة على الصعود للرابطة المحترفة الأولى رسميا منذ الجولة الثالثة إياب عندما اكتفى بالتعادل الإيجابي بهدف من الجهتين أمام ضيفه أولمبيك سيدي بوزيد وتجمد رصيده ب 5 نقاط .
مرة أخرى يتبخر حلم الصعود بالرغم من البداية المتميزة للفريق خلال الجولات الأولى من مرحلة الذهاب حين حصد زملاء العماري البرقوقي ثلاثة انتصارات متتالية لشهد الجمعية خلافات بين بعض الأطراف أثرت سلبيا على أداء المجموعة. ومع مرحلة الإياب تعددت الآراء حول المحافظة على الإطار الفني بقيادة كريم دلهوم من عدمه وكان لتلك الأخبار المتداولة في الشارع الرياضي الأثر السلبي في نفوس اللاعبين وسارعت الهيئة المديرة بتعيين فاروق الطرابلسي على رأس الإطار الفني خلفا لدلهوم في مرحلة أولى ليتم التعاقد مع الممرن أحمد الدريدي خلال مرحلة «البلاي أف». وفي الوقت الذي كان فيه الرالوي يصارع من أجل تحقيق نتائج إيجابية انتشرت الإشاعات لتعكير الأجواء بين الهيئة المديرة من جهة والأحباء واللاعبين من جهة أخرى. وحافظت الهيئة المديرة على تماسكها بالرغم من الصعوبات المادية والضغوطات الداخلية واختلاف وجهات النظر في التسيير والتعامل مع مباريات الفريق خلال مرحلة التتويج. وبمجرد تبخر حلم الصعود انسحبت الأطراف التي تدعي عشقها للرالوي من المشهد الرياضي في حين حافظ رئيس الجمعية نبيل الكشو على تماسك الهيئة المديرة وأكد مرة أخرى أن المسؤولية القانونية والأخلاقية في رئاسة فريق عريق مثل الرالوي تقتضي التحلي بالصبر ومواصلة تسيير الفريق إلى نهاية الموسم وفسح المجال أمام الراغبين لرئاسة الفريق خلال الجلسة العامة الانتخابية التي ستنعقد خلال الصائفة القادمة واعتبار هذا الموسم للنسيان. وحسب آخر التسريبات فإن نبيل الكشو سيجدد ترشحه لفترة نيابية أخرى كما أعلن تمسكه ببقاء سمير الديماسي في خطة نائب رئيس للجمعية بعد تلقيه وعود بالدعم من طرف العائلة الموسعة للفريق والمسؤولين بالإدارة المركزية للشركة الوطنية للسكك الحديدية في رسالة واضحة للأحباء الغيورين على الفريق بأن مستقبل الرالوي أفضل من حاضره ويحتاج إلى تكاتف مجهودات جميع الأطراف حتى يعود النادي إلى سالف إشعاعه باعتباره مدرسة عريقة في تاريخ كرة القدم التونسية .
خرج الرالوي من المنافسة على الصعود للرابطة المحترفة الأولى رسميا منذ الجولة الثالثة إياب عندما اكتفى بالتعادل الإيجابي بهدف من الجهتين أمام ضيفه أولمبيك سيدي بوزيد وتجمد رصيده ب 5 نقاط .
مرة أخرى يتبخر حلم الصعود بالرغم من البداية المتميزة للفريق خلال الجولات الأولى من مرحلة الذهاب حين حصد زملاء العماري البرقوقي ثلاثة انتصارات متتالية لشهد الجمعية خلافات بين بعض الأطراف أثرت سلبيا على أداء المجموعة. ومع مرحلة الإياب تعددت الآراء حول المحافظة على الإطار الفني بقيادة كريم دلهوم من عدمه وكان لتلك الأخبار المتداولة في الشارع الرياضي الأثر السلبي في نفوس اللاعبين وسارعت الهيئة المديرة بتعيين فاروق الطرابلسي على رأس الإطار الفني خلفا لدلهوم في مرحلة أولى ليتم التعاقد مع الممرن أحمد الدريدي خلال مرحلة «البلاي أف». وفي الوقت الذي كان فيه الرالوي يصارع من أجل تحقيق نتائج إيجابية انتشرت الإشاعات لتعكير الأجواء بين الهيئة المديرة من جهة والأحباء واللاعبين من جهة أخرى. وحافظت الهيئة المديرة على تماسكها بالرغم من الصعوبات المادية والضغوطات الداخلية واختلاف وجهات النظر في التسيير والتعامل مع مباريات الفريق خلال مرحلة التتويج. وبمجرد تبخر حلم الصعود انسحبت الأطراف التي تدعي عشقها للرالوي من المشهد الرياضي في حين حافظ رئيس الجمعية نبيل الكشو على تماسك الهيئة المديرة وأكد مرة أخرى أن المسؤولية القانونية والأخلاقية في رئاسة فريق عريق مثل الرالوي تقتضي التحلي بالصبر ومواصلة تسيير الفريق إلى نهاية الموسم وفسح المجال أمام الراغبين لرئاسة الفريق خلال الجلسة العامة الانتخابية التي ستنعقد خلال الصائفة القادمة واعتبار هذا الموسم للنسيان. وحسب آخر التسريبات فإن نبيل الكشو سيجدد ترشحه لفترة نيابية أخرى كما أعلن تمسكه ببقاء سمير الديماسي في خطة نائب رئيس للجمعية بعد تلقيه وعود بالدعم من طرف العائلة الموسعة للفريق والمسؤولين بالإدارة المركزية للشركة الوطنية للسكك الحديدية في رسالة واضحة للأحباء الغيورين على الفريق بأن مستقبل الرالوي أفضل من حاضره ويحتاج إلى تكاتف مجهودات جميع الأطراف حتى يعود النادي إلى سالف إشعاعه باعتباره مدرسة عريقة في تاريخ كرة القدم التونسية .
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018