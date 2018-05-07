الـرالــوي: موسم للنسيان والكشو والديماسي يواصلان

خرج الرالوي من المنافسة على الصعود للرابطة المحترفة الأولى رسميا منذ الجولة الثالثة إياب عندما اكتفى بالتعادل الإيجابي بهدف من الجهتين أمام ضيفه أولمبيك سيدي بوزيد وتجمد رصيده ب 5 نقاط .

مرة أخرى يتبخر حلم الصعود بالرغم من البداية المتميزة للفريق خلال الجولات الأولى من مرحلة الذهاب حين حصد زملاء العماري البرقوقي ثلاثة انتصارات متتالية لشهد الجمعية خلافات بين بعض الأطراف أثرت سلبيا على أداء المجموعة. ومع مرحلة الإياب تعددت الآراء حول المحافظة على الإطار الفني بقيادة كريم دلهوم من عدمه وكان لتلك الأخبار المتداولة في الشارع الرياضي الأثر السلبي في نفوس اللاعبين وسارعت الهيئة المديرة بتعيين فاروق الطرابلسي على رأس الإطار الفني خلفا لدلهوم في مرحلة أولى ليتم التعاقد مع الممرن أحمد الدريدي خلال مرحلة «البلاي أف». وفي الوقت الذي كان فيه الرالوي يصارع من أجل تحقيق نتائج إيجابية انتشرت الإشاعات لتعكير الأجواء بين الهيئة المديرة من جهة والأحباء واللاعبين من جهة أخرى. وحافظت الهيئة المديرة على تماسكها بالرغم من الصعوبات المادية والضغوطات الداخلية واختلاف وجهات النظر في التسيير والتعامل مع مباريات الفريق خلال مرحلة التتويج. وبمجرد تبخر حلم الصعود انسحبت الأطراف التي تدعي عشقها للرالوي من المشهد الرياضي في حين حافظ رئيس الجمعية نبيل الكشو على تماسك الهيئة المديرة وأكد مرة أخرى أن المسؤولية القانونية والأخلاقية في رئاسة فريق عريق مثل الرالوي تقتضي التحلي بالصبر ومواصلة تسيير الفريق إلى نهاية الموسم وفسح المجال أمام الراغبين لرئاسة الفريق خلال الجلسة العامة الانتخابية التي ستنعقد خلال الصائفة القادمة واعتبار هذا الموسم للنسيان. وحسب آخر التسريبات فإن نبيل الكشو سيجدد ترشحه لفترة نيابية أخرى كما أعلن تمسكه ببقاء سمير الديماسي في خطة نائب رئيس للجمعية بعد تلقيه وعود بالدعم من طرف العائلة الموسعة للفريق والمسؤولين بالإدارة المركزية للشركة الوطنية للسكك الحديدية في رسالة واضحة للأحباء الغيورين على الفريق بأن مستقبل الرالوي أفضل من حاضره ويحتاج إلى تكاتف مجهودات جميع الأطراف حتى يعود النادي إلى سالف إشعاعه باعتباره مدرسة عريقة في تاريخ كرة القدم التونسية .





جعفر الخماري