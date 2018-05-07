كيم كارداشيان تتوسط لدى ترومب للإفراج عن جدتها

تتواصل الممثلة الأمريكية، كيم كارداشيان، مع المسؤولين بالبيت الأبيض، من ضمنهم إيفانكا ترومب وزوجها جاريد كوشنر، من أجل إصدار العفو عن جدتها. وبحسب ما ذكرته صحيفة الـ «ديلي ميل» البريطانية، فإن أليس ماري جونسون، جدة كيم (62 عامًا)، تقضي حكمًا بالسجن المؤبد، بتهمة «غسل الأموال» وحيازة المخدرات. وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن كيم تعمل منذ شهور على إصدار عفو عن جدتها، حيث وكّلت في وقت سابق محاميها الشخصي برفع قضية يلتمس فيها الإفراج المشروط عنها، وقدمت أوراق القضية لمكتب ترومب للاطلاع عليها.