الشبيبة الرياضية ببومرداس ... سوء التصرف في استغلال الملعب البلدي

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أنهت الشبيبة الرياضية ببومرداس الموسم الكروي الفارط 2017 - 2018 في مرتبة متأخرة ضمن بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بالمنستير وعجز الفريق عن تحقيق الصعود للرابطة الثالثة لأسباب متداخلة .
فالهيئة المديرة برئاسة محمد طه عبد القادر عجزت عن تدارك أخطاء المواسم الفارطة وأكدت فشلها على مستوى التسيير نظرا لتواضع خبرة اغلب أعضائها. رئيس الجمعية بذل مجهودات كبيرة لإعادة إشعاع الجمعية بالتعاقد مع كفاءات فنية للإشراف على تدريب مختلف الأصناف وتوفير الدعم المادي الضروري حتى يتمكن الفريق من خوض جميع مقابلاته خارج قواعده في أحسن الظروف وبالمقابل كانت مشاركة بقية أعضاء الهيئة في التسيير محتشمة إذ تعددت الأخطاء الإدارية ولم يكن تأطير اللاعبين في المستوى المأمول ليتراجع مردود الفريق خاصة في مرحلة الإياب. وبالمقابل تزايدت انتقادات الأحباء على أداء الهيئة المديرة بخصوص طريقة استغلال الملعب البلدي وكيفية التصرف في المداخيل المالية. حيث تكفلت الهيئة المديرة بالإشراف على جمع المداخيل المالية المتأتية من عملية كراء الملعب البلدي لممارسة كرة القدم من طرف العموم مما أدى تضرر أرضية الميدان الرئيسي بشكل فادح ولم يصمد العشب الإصطناعي الذي لم تمر على دخوله حيز الاستغلال سنة واحدة مما طرح جملة من التساؤلات في الشارع الرياضي ببومرداس عن مصيره خاصة وأن كلفة انجازه تجاوزت 600 ألف دينار. وينشد أحباء الجمعية التدخل السريع من طرف السلط المعنية لوضع حد لعملية الإستغلال العشوائي لميدان الملعب البلدي والمحافظة عليه ليكون على ذمة الشبيبة الرياضية ببومرداس دون غيرها.
أنهت الشبيبة الرياضية ببومرداس الموسم الكروي الفارط 2017 - 2018 في مرتبة متأخرة ضمن بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بالمنستير وعجز الفريق عن تحقيق الصعود للرابطة الثالثة لأسباب متداخلة .
فالهيئة المديرة برئاسة محمد طه عبد القادر عجزت عن تدارك أخطاء المواسم الفارطة وأكدت فشلها على مستوى التسيير نظرا لتواضع خبرة اغلب أعضائها. رئيس الجمعية بذل مجهودات كبيرة لإعادة إشعاع الجمعية بالتعاقد مع كفاءات فنية للإشراف على تدريب مختلف الأصناف وتوفير الدعم المادي الضروري حتى يتمكن الفريق من خوض جميع مقابلاته خارج قواعده في أحسن الظروف وبالمقابل كانت مشاركة بقية أعضاء الهيئة في التسيير محتشمة إذ تعددت الأخطاء الإدارية ولم يكن تأطير اللاعبين في المستوى المأمول ليتراجع مردود الفريق خاصة في مرحلة الإياب. وبالمقابل تزايدت انتقادات الأحباء على أداء الهيئة المديرة بخصوص طريقة استغلال الملعب البلدي وكيفية التصرف في المداخيل المالية. حيث تكفلت الهيئة المديرة بالإشراف على جمع المداخيل المالية المتأتية من عملية كراء الملعب البلدي لممارسة كرة القدم من طرف العموم مما أدى تضرر أرضية الميدان الرئيسي بشكل فادح ولم يصمد العشب الإصطناعي الذي لم تمر على دخوله حيز الاستغلال سنة واحدة مما طرح جملة من التساؤلات في الشارع الرياضي ببومرداس عن مصيره خاصة وأن كلفة انجازه تجاوزت 600 ألف دينار. وينشد أحباء الجمعية التدخل السريع من طرف السلط المعنية لوضع حد لعملية الإستغلال العشوائي لميدان الملعب البلدي والمحافظة عليه ليكون على ذمة الشبيبة الرياضية ببومرداس دون غيرها.
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018