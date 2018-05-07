الشبيبة الرياضية ببومرداس ... سوء التصرف في استغلال الملعب البلدي

أنهت الشبيبة الرياضية ببومرداس الموسم الكروي الفارط 2017 - 2018 في مرتبة متأخرة ضمن بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بالمنستير وعجز الفريق عن تحقيق الصعود للرابطة الثالثة لأسباب متداخلة .

فالهيئة المديرة برئاسة محمد طه عبد القادر عجزت عن تدارك أخطاء المواسم الفارطة وأكدت فشلها على مستوى التسيير نظرا لتواضع خبرة اغلب أعضائها. رئيس الجمعية بذل مجهودات كبيرة لإعادة إشعاع الجمعية بالتعاقد مع كفاءات فنية للإشراف على تدريب مختلف الأصناف وتوفير الدعم المادي الضروري حتى يتمكن الفريق من خوض جميع مقابلاته خارج قواعده في أحسن الظروف وبالمقابل كانت مشاركة بقية أعضاء الهيئة في التسيير محتشمة إذ تعددت الأخطاء الإدارية ولم يكن تأطير اللاعبين في المستوى المأمول ليتراجع مردود الفريق خاصة في مرحلة الإياب. وبالمقابل تزايدت انتقادات الأحباء على أداء الهيئة المديرة بخصوص طريقة استغلال الملعب البلدي وكيفية التصرف في المداخيل المالية. حيث تكفلت الهيئة المديرة بالإشراف على جمع المداخيل المالية المتأتية من عملية كراء الملعب البلدي لممارسة كرة القدم من طرف العموم مما أدى تضرر أرضية الميدان الرئيسي بشكل فادح ولم يصمد العشب الإصطناعي الذي لم تمر على دخوله حيز الاستغلال سنة واحدة مما طرح جملة من التساؤلات في الشارع الرياضي ببومرداس عن مصيره خاصة وأن كلفة انجازه تجاوزت 600 ألف دينار. وينشد أحباء الجمعية التدخل السريع من طرف السلط المعنية لوضع حد لعملية الإستغلال العشوائي لميدان الملعب البلدي والمحافظة عليه ليكون على ذمة الشبيبة الرياضية ببومرداس دون غيرها.





جعفر الخماري