مايا دياب تسير حافيــة في شوارع لنـدن بعد سرقتهـــــــا

تعرضت المطربة اللبنانية مايا دياب لموقف لا تحسد عليه خلال وجودها في العاصمة البريطانية لندن، عندما تعرضت للسرقة.

وشاركت إحدى عضوات فريق «فور كاتس» جمهورهافي فيديو لها عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، وهي تسير حافية في شوارع لندن، ومرتدية رداء الاستحمام، بعد تعرضها للسرقة، ولكنها كانت تضحك من الموقف المحرج.

وكتبت مايا دياب مع الفيديو، أنها تعرضت للسرقة، وأنها عادت إلى الفندق المقيمة فيه بهذا الشكل.