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يوم الاثنين 07 ماي 2018
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ريهانا تكشف عن سرّ حبها لصديقها المليارديــــر السعــــــودي
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العالمية
ريهانا تكشف عن سرّ حبها لصديقها المليارديــــر السعــــــودي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

وصفت النجمة العالمية ريهانا الملياردير السعودي، ابن رجل أعمال صاحب أحد أكبر وكلاء شركات السيارات بالمملكة، والمنتظر زواجها منه، بأنه أفضل شخص ارتبطت به.
وقالت ريهانا خلال حوار لها مع مجلة «فوق»: «لم أقابل أحدا يستحقني مثله من قبل»، مؤكدة أنها تهتم بصحتها وتفضل أن تكون في المكان المناسب، بدلا من أن تحادث أحدا لساعات على الجوال.
وأوضحت أنه لم تعد هناك أي علاقة بينها وبين خطيبها السابق كريس براون، مؤكدة: «لم أعد أنا وكريس أصدقاء بعد الآن، ولكننا لسنا أعداء، اقبلوا الأمر كما هو».

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ريهانا تكشف عن سرّ حبها لصديقها المليارديــــر السعــــــودي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

وصفت النجمة العالمية ريهانا الملياردير السعودي، ابن رجل أعمال صاحب أحد أكبر وكلاء شركات السيارات بالمملكة، والمنتظر زواجها منه، بأنه أفضل شخص ارتبطت به.
وقالت ريهانا خلال حوار لها مع مجلة «فوق»: «لم أقابل أحدا يستحقني مثله من قبل»، مؤكدة أنها تهتم بصحتها وتفضل أن تكون في المكان المناسب، بدلا من أن تحادث أحدا لساعات على الجوال.
وأوضحت أنه لم تعد هناك أي علاقة بينها وبين خطيبها السابق كريس براون، مؤكدة: «لم أعد أنا وكريس أصدقاء بعد الآن، ولكننا لسنا أعداء، اقبلوا الأمر كما هو».

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«الطائرات الورقـــية» تــــؤرق الاحتــــلال
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
تزايد قلق سلطات الاحتلال من ظاهرة الطائرات الورقية التي يطلقها متظاهرون بالقرب من حدود قطاع غزة باتجاه...
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07 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكد وزير دفاع الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، أن الكيان الصهيوني سيكون مضطرا إلى دفع ثمن نقل السفارة الأمريكية...
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بإيجاز
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
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المزيد >>
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عبد الحميد الرياحي
عزوف المواطن.. رسالة إلى كل السياسيين
جرت أمس الانتخابات البلدية في أجواء فاترة وباردة لم تحركها إلا بعض أحداث العنف والفوضى التي شهدتها بعض المراكز في بعض المناطق. هذه الانتخابات التي كان يراهن عليها لتكون عرسا...
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