ريهانا تكشف عن سرّ حبها لصديقها المليارديــــر السعــــــودي

وصفت النجمة العالمية ريهانا الملياردير السعودي، ابن رجل أعمال صاحب أحد أكبر وكلاء شركات السيارات بالمملكة، والمنتظر زواجها منه، بأنه أفضل شخص ارتبطت به.

وقالت ريهانا خلال حوار لها مع مجلة «فوق»: «لم أقابل أحدا يستحقني مثله من قبل»، مؤكدة أنها تهتم بصحتها وتفضل أن تكون في المكان المناسب، بدلا من أن تحادث أحدا لساعات على الجوال.

وأوضحت أنه لم تعد هناك أي علاقة بينها وبين خطيبها السابق كريس براون، مؤكدة: «لم أعد أنا وكريس أصدقاء بعد الآن، ولكننا لسنا أعداء، اقبلوا الأمر كما هو».