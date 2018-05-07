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الموسيقى الجزائريـة تصدح في مبنــى الأمــم المتحـــدة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018
صدحت القاعة الرسمية لمبنى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، اول امس، بالألحان والأغاني الجزائرية.
وأقامت جمعية «مزغنة» بمونريال الحفل الذي حضره ممثلو الدول في الهيئة الأممية. وأطرب الفنان سليم فرقاني وفرقة مزغنة مونريال الحضور بنغمات أصيلة لموسيقى المالوف والموسيقى الأندلسية الجزائرية، حيث رقص الحاضرون على أنغام المالوف والأندلسي والأغاني التراثية الجزائرية.
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الموسيقى الجزائريـة تصدح في مبنــى الأمــم المتحـــدة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018
صدحت القاعة الرسمية لمبنى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، اول امس، بالألحان والأغاني الجزائرية.
وأقامت جمعية «مزغنة» بمونريال الحفل الذي حضره ممثلو الدول في الهيئة الأممية. وأطرب الفنان سليم فرقاني وفرقة مزغنة مونريال الحضور بنغمات أصيلة لموسيقى المالوف والموسيقى الأندلسية الجزائرية، حيث رقص الحاضرون على أنغام المالوف والأندلسي والأغاني التراثية الجزائرية.
رسالـــة فلسطــــين:استشهد اثره 6 عناصر:«القسام» تحبط مخططا استخباريا كبيرا للاحتـلال
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
شيّعت جماهير غفيرة وكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، امس 6 شهداء من قطاع غزة شاركوا...المزيد >>
«الطائرات الورقـــية» تــــؤرق الاحتــــلال
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
تزايد قلق سلطات الاحتلال من ظاهرة الطائرات الورقية التي يطلقها متظاهرون بالقرب من حدود قطاع غزة باتجاه...المزيد >>
ليبرمان :نقل السفارة الأمريكية الى القدس سيكلفنا ثمنا وسندفعه
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكد وزير دفاع الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، أن الكيان الصهيوني سيكون مضطرا إلى دفع ثمن نقل السفارة الأمريكية...المزيد >>
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018
عبد الحميد الرياحيعزوف المواطن.. رسالة إلى كل السياسيين
جرت أمس الانتخابات البلدية في أجواء فاترة وباردة لم تحركها إلا بعض أحداث العنف والفوضى التي شهدتها بعض المراكز في بعض المناطق. هذه الانتخابات التي كان يراهن عليها لتكون عرسا...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة