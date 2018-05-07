ملكة جمــال العالـــم تكشـــف عن تعرضهــا للتحرش من تـرومب

كشفت ملكة جمال العالم السابقة، الفنزويلية إليسيا ماتشادو، عن تعرضها للتحرش الجنسي من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترومب، لتكون ماتشادو أحدث المنضمات للقائمة الطويلة من نجمات هوليوود وعارضات الأزياء اللاتي تحرش بهن ترومب.

وفي تصريحات لموقع «ذي الصن»، أكدت أنها أصبحت تابعة لترومب رغماً عنها، بعدما توجت كملكة جمال الكون في عام 1996، وهي المنظمة التي قام بشرائها ترومب وضمها لمجموعته. وقالت إليسيا في تصريحاتها «واجهت العديد من المواقف التي لم أكشف عنها أبداً»، وبسؤالها من قبل المراسل إن كان التحرش بها تم من قبل ترومب، أجابت مؤكدة «نعم لن أخفي الأمر».