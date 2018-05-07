نجم الفحص .. الهمامي يحقق الأماني

نفس الحالة التي عاشها نجم الفحص في أواخر الموسم الفارط تقريبا عاشها هذا الموسم والأسباب عديدة ومتعددة لعل أبرزها قلة الزاد البشري وغياب الدعم المادي لرئيس الجمعية حتى يقوم بتسيير شؤون الجمعية على أحسن مايرام. وتلك حالة أثّرت على الجانب الفني للفريق فجعل الفريق يغيّر أزيد من مدرب. حيث بعد تجربة غير مجدية مع المدرب العربي بن سليمان تلتها أخرى مع بلال بشوش دون أن يستقيم حال الفريق التجأت الهيئة لابن الفريق المدرب الصاعد كريم الهمامي الذي نجح مع الفريق في الخمسة مباريات الأخيرة من البطولة بعد حصده لثلاثة انتصارات وتعادل وهزيمة وبالتالي تمكن من قيادته إلى برّ الأمان وضمان بقاءه وتفادي مقابلة الباراج كذلك.





محمد الظويهري