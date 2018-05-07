الانتخابات... استفتاء بين نهجين

الكل يحب البلاد ، يحب الانتخابات البلدية ، الكل يحب كرسي البلدية، القديم في السياسة والجديد، ،الكل يحب المواطن ويحب الوطن ويعشق الطريق المؤدي للبلدية ،طبعا لا بد من اناس لتسيير البلدية والسهر على راحة المواطن ،هكذا بدات الحملة الانتخابية .

الانتخابات هي استفتاء بين نهجين نهج النفاق و نهج الصدق والاخلاص، نهج الأنانية وحب الذات و نهج حب المصلحة العامة والعطاء وخدمة الصالح العام بدون مقابل.

كراسي البلدية سيهيمن عليها حزبان ، المشهد واضح على الرغم من كثرة الاحزاب و هذا الوضع يجعل الناخب في وضع لا يحسد عليه ، فكلا الحزبين يتحدث عن الحق والصدق والشفافية وحب البلاد كما لم يحب البلاد احد، وهذا يذكرني بالحقبة السوفياتية حيث كانت توجد جريدة اسمها «البرافدا»و ترجمتها بالعربية (الحقيقة) و صحيفة اخرى اسمها «اسفستيا» و ترجمتها باللغة العربية (الصدق) وكان الشعب السوفياتي في تلك الفترة يتندر عليهما بما معناه (لا توجد حقيقة في البرافدا ولا يوجد الصدق في الاسفستيا) وكلامنا قياس.

المسؤولية البلدية لا بد ان تمنح لاشخاص لهم ضمائر، ان الوضع الذي نعيشه اليوم يحكم علينا التفكير في الوضع المستقبلي لهذه البلاد ويلزمنا الاختيار الصحيح في من يسير شؤوننا ، ويجب نبذ شراء ذمم الناس لما في ذلك من عواقب ، ولانها تدخل في باب الرشوة السياسية، و علينا ان نبتعد عن قوقعة المنسوبية والمحسوبية وتمجيد فلان و فلتان فزمن التمجيد انتهى.

ونذكر الجميع ان الانتخابات البلدية هي في الاساس تنافس الاحزاب من اجل خدمة المواطن وتحقيق التنمية بالجهات وتجسيم مبادئ العدالة الاجتماعية الذي نص عليها الدستور.





صلاح الشتيوي