الانتخابات... استفتاء بين نهجين

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الكل يحب البلاد ، يحب الانتخابات البلدية ، الكل يحب كرسي البلدية، القديم في السياسة والجديد، ،الكل يحب المواطن ويحب الوطن ويعشق الطريق المؤدي للبلدية ،طبعا لا بد من اناس لتسيير البلدية والسهر على راحة المواطن ،هكذا بدات الحملة الانتخابية .
الانتخابات هي استفتاء بين نهجين نهج النفاق و نهج الصدق والاخلاص، نهج الأنانية وحب الذات و نهج حب المصلحة العامة والعطاء وخدمة الصالح العام بدون مقابل.
كراسي البلدية سيهيمن عليها حزبان ، المشهد واضح على الرغم من كثرة الاحزاب و هذا الوضع يجعل الناخب في وضع لا يحسد عليه ، فكلا الحزبين يتحدث عن الحق والصدق والشفافية وحب البلاد كما لم يحب البلاد احد، وهذا يذكرني بالحقبة السوفياتية حيث كانت توجد جريدة اسمها «البرافدا»و ترجمتها بالعربية (الحقيقة) و صحيفة اخرى اسمها «اسفستيا» و ترجمتها باللغة العربية (الصدق) وكان الشعب السوفياتي في تلك الفترة يتندر عليهما بما معناه (لا توجد حقيقة في البرافدا ولا يوجد الصدق في الاسفستيا) وكلامنا قياس.
المسؤولية البلدية لا بد ان تمنح لاشخاص لهم ضمائر، ان الوضع الذي نعيشه اليوم يحكم علينا التفكير في الوضع المستقبلي لهذه البلاد ويلزمنا الاختيار الصحيح في من يسير شؤوننا ، ويجب نبذ شراء ذمم الناس لما في ذلك من عواقب ، ولانها تدخل في باب الرشوة السياسية، و علينا ان نبتعد عن قوقعة المنسوبية والمحسوبية وتمجيد فلان و فلتان فزمن التمجيد انتهى.
ونذكر الجميع ان الانتخابات البلدية هي في الاساس تنافس الاحزاب من اجل خدمة المواطن وتحقيق التنمية بالجهات وتجسيم مبادئ العدالة الاجتماعية الذي نص عليها الدستور.
الكل يحب البلاد ، يحب الانتخابات البلدية ، الكل يحب كرسي البلدية، القديم في السياسة والجديد، ،الكل يحب المواطن ويحب الوطن ويعشق الطريق المؤدي للبلدية ،طبعا لا بد من اناس لتسيير البلدية والسهر على راحة المواطن ،هكذا بدات الحملة الانتخابية .
الانتخابات هي استفتاء بين نهجين نهج النفاق و نهج الصدق والاخلاص، نهج الأنانية وحب الذات و نهج حب المصلحة العامة والعطاء وخدمة الصالح العام بدون مقابل.
كراسي البلدية سيهيمن عليها حزبان ، المشهد واضح على الرغم من كثرة الاحزاب و هذا الوضع يجعل الناخب في وضع لا يحسد عليه ، فكلا الحزبين يتحدث عن الحق والصدق والشفافية وحب البلاد كما لم يحب البلاد احد، وهذا يذكرني بالحقبة السوفياتية حيث كانت توجد جريدة اسمها «البرافدا»و ترجمتها بالعربية (الحقيقة) و صحيفة اخرى اسمها «اسفستيا» و ترجمتها باللغة العربية (الصدق) وكان الشعب السوفياتي في تلك الفترة يتندر عليهما بما معناه (لا توجد حقيقة في البرافدا ولا يوجد الصدق في الاسفستيا) وكلامنا قياس.
المسؤولية البلدية لا بد ان تمنح لاشخاص لهم ضمائر، ان الوضع الذي نعيشه اليوم يحكم علينا التفكير في الوضع المستقبلي لهذه البلاد ويلزمنا الاختيار الصحيح في من يسير شؤوننا ، ويجب نبذ شراء ذمم الناس لما في ذلك من عواقب ، ولانها تدخل في باب الرشوة السياسية، و علينا ان نبتعد عن قوقعة المنسوبية والمحسوبية وتمجيد فلان و فلتان فزمن التمجيد انتهى.
ونذكر الجميع ان الانتخابات البلدية هي في الاساس تنافس الاحزاب من اجل خدمة المواطن وتحقيق التنمية بالجهات وتجسيم مبادئ العدالة الاجتماعية الذي نص عليها الدستور.
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018