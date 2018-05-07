احتفالا بعيد الشغل بباجة .. الدورة السابعة ليوم المشي للجميع

تحت إشراف المندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة بباجة وتزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للشغل نظم المكتب الجهوي للثّقافة والرّياضة والعمل بالشراكة مع جمعيتي أحرار الوطن ونور الحياة الدورة السابعة ليوم المشي للجميع وذلك تحت شعار «المشي رياضة واستمتاع» والتي سجلت حضور السيد منير صميدة رئيس المنظمة الوطنية للثّقافة والرّياضة الذي أشار إلى أنه في إطار نشاط الاتحاد الإفريقي للرياضة العمالية واعتبارا إلى أن تونس تستأثر بمنصب نائب لرئيس المنظمة تم تبني فكرة تنظيم يوم للمشي للجميع من قبل عدة دول إفريقية وأصبحت تقام لها دورات سنوية في مثل هذه الفترة وأكد أن دورة مدينة باجة قد أصبح لها إشعاع وطني وإفريقي كبير . ومقارنة بالدورات السابقة فقد عرفت الدورة الجديدة مشاركة قياسية حيث اختار المنظمون تشريك تلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية وهو ما ساهم في ارتفاع عدد المشاركين ليصل إلى أكثر من 600 مشارك إضافة إلى عدد من المقيمين بمركز المسنين.





جلال العرفاوي