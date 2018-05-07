احتفالا بعيد الشغل بباجة .. الدورة السابعة ليوم المشي للجميع

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تحت إشراف المندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة بباجة وتزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للشغل نظم المكتب الجهوي للثّقافة والرّياضة والعمل بالشراكة مع جمعيتي أحرار الوطن ونور الحياة الدورة السابعة ليوم المشي للجميع وذلك تحت شعار «المشي رياضة واستمتاع» والتي سجلت حضور السيد منير صميدة رئيس المنظمة الوطنية للثّقافة والرّياضة الذي أشار إلى أنه في إطار نشاط الاتحاد الإفريقي للرياضة العمالية واعتبارا إلى أن تونس تستأثر بمنصب نائب لرئيس المنظمة تم تبني فكرة تنظيم يوم للمشي للجميع من قبل عدة دول إفريقية وأصبحت تقام لها دورات سنوية في مثل هذه الفترة وأكد أن دورة مدينة باجة قد أصبح لها إشعاع وطني وإفريقي كبير . ومقارنة بالدورات السابقة فقد عرفت الدورة الجديدة مشاركة قياسية حيث اختار المنظمون تشريك تلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية وهو ما ساهم في ارتفاع عدد المشاركين ليصل إلى أكثر من 600 مشارك إضافة إلى عدد من المقيمين بمركز المسنين.
تحت إشراف المندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة بباجة وتزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للشغل نظم المكتب الجهوي للثّقافة والرّياضة والعمل بالشراكة مع جمعيتي أحرار الوطن ونور الحياة الدورة السابعة ليوم المشي للجميع وذلك تحت شعار «المشي رياضة واستمتاع» والتي سجلت حضور السيد منير صميدة رئيس المنظمة الوطنية للثّقافة والرّياضة الذي أشار إلى أنه في إطار نشاط الاتحاد الإفريقي للرياضة العمالية واعتبارا إلى أن تونس تستأثر بمنصب نائب لرئيس المنظمة تم تبني فكرة تنظيم يوم للمشي للجميع من قبل عدة دول إفريقية وأصبحت تقام لها دورات سنوية في مثل هذه الفترة وأكد أن دورة مدينة باجة قد أصبح لها إشعاع وطني وإفريقي كبير . ومقارنة بالدورات السابقة فقد عرفت الدورة الجديدة مشاركة قياسية حيث اختار المنظمون تشريك تلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية وهو ما ساهم في ارتفاع عدد المشاركين ليصل إلى أكثر من 600 مشارك إضافة إلى عدد من المقيمين بمركز المسنين.
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018