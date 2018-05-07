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يوم الاثنين 07 ماي 2018
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حول هجمات نوفمبر 2015 في باريس:فرنسا تدين بشدة تصريحات ترومب
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حول هجمات نوفمبر 2015 في باريس:فرنسا تدين بشدة تصريحات ترومب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

باريس(وكالات)

أدانت فرنسا بشدة التصريحات، التي أدلى بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترومب، حول هجمات نوفمبر 2015 في باريس، وطالبته بإبداء الاحترام لذكرى ضحاياها. وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان أصدرته اول امس: «تعرب فرنسا عن إدانتها الحازمة لتصريحات الرئيس ترومب حول الهجمات الإرهابية في باريس يوم 13 نوفمبر عام 2015 ، وتطالبه باحترام ذكرى ضحاياها».
وأضافت الوزارة في بيانها أن «كل بلد له تشريعاته الخاصة المتعلقة بحمل السلاح»، مشددة على أن فرنسا «فخورة جدا بأنها دولة آمنة تعتمد قواعد صارمة في مجال شراء الأسلحة والاستحواذ عليها». وأكد البيان أن «حرية تداول الأسلحة في المجتمع لا تعد طريقة فعالة للدفاع عن الهجمات الإرهابية، بل على العكس هي تسهم في التخطيط لمثل هذه الادعاءات»، مضيفا أن «إحصائيات القتلى بسبب حمل السلاح لا تشجع أبدا على تغيير التشريعات بحيث تسمح بحمله».
وكان الرئيس الأمريكي قد اعتبر في كلمة ألقاها اول امس خلال مشاركته في المؤتمر السنوي الـ147 للجمعية القومية الأمريكية للأسلحة النارية، أنه لو تبنت فرنسا قانون يقضي على حرية حمل السلاح لكان عدد ضحايا هجمات باريس أقل بكثير.

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حول هجمات نوفمبر 2015 في باريس:فرنسا تدين بشدة تصريحات ترومب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

باريس(وكالات)

أدانت فرنسا بشدة التصريحات، التي أدلى بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترومب، حول هجمات نوفمبر 2015 في باريس، وطالبته بإبداء الاحترام لذكرى ضحاياها. وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان أصدرته اول امس: «تعرب فرنسا عن إدانتها الحازمة لتصريحات الرئيس ترومب حول الهجمات الإرهابية في باريس يوم 13 نوفمبر عام 2015 ، وتطالبه باحترام ذكرى ضحاياها».
وأضافت الوزارة في بيانها أن «كل بلد له تشريعاته الخاصة المتعلقة بحمل السلاح»، مشددة على أن فرنسا «فخورة جدا بأنها دولة آمنة تعتمد قواعد صارمة في مجال شراء الأسلحة والاستحواذ عليها». وأكد البيان أن «حرية تداول الأسلحة في المجتمع لا تعد طريقة فعالة للدفاع عن الهجمات الإرهابية، بل على العكس هي تسهم في التخطيط لمثل هذه الادعاءات»، مضيفا أن «إحصائيات القتلى بسبب حمل السلاح لا تشجع أبدا على تغيير التشريعات بحيث تسمح بحمله».
وكان الرئيس الأمريكي قد اعتبر في كلمة ألقاها اول امس خلال مشاركته في المؤتمر السنوي الـ147 للجمعية القومية الأمريكية للأسلحة النارية، أنه لو تبنت فرنسا قانون يقضي على حرية حمل السلاح لكان عدد ضحايا هجمات باريس أقل بكثير.

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