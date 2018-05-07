حول هجمات نوفمبر 2015 في باريس:فرنسا تدين بشدة تصريحات ترومب

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باريس(وكالات)
أدانت فرنسا بشدة التصريحات، التي أدلى بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترومب، حول هجمات نوفمبر 2015 في باريس، وطالبته بإبداء الاحترام لذكرى ضحاياها. وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان أصدرته اول امس: «تعرب فرنسا عن إدانتها الحازمة لتصريحات الرئيس ترومب حول الهجمات الإرهابية في باريس يوم 13 نوفمبر عام 2015 ، وتطالبه باحترام ذكرى ضحاياها».
وأضافت الوزارة في بيانها أن «كل بلد له تشريعاته الخاصة المتعلقة بحمل السلاح»، مشددة على أن فرنسا «فخورة جدا بأنها دولة آمنة تعتمد قواعد صارمة في مجال شراء الأسلحة والاستحواذ عليها». وأكد البيان أن «حرية تداول الأسلحة في المجتمع لا تعد طريقة فعالة للدفاع عن الهجمات الإرهابية، بل على العكس هي تسهم في التخطيط لمثل هذه الادعاءات»، مضيفا أن «إحصائيات القتلى بسبب حمل السلاح لا تشجع أبدا على تغيير التشريعات بحيث تسمح بحمله».
وكان الرئيس الأمريكي قد اعتبر في كلمة ألقاها اول امس خلال مشاركته في المؤتمر السنوي الـ147 للجمعية القومية الأمريكية للأسلحة النارية، أنه لو تبنت فرنسا قانون يقضي على حرية حمل السلاح لكان عدد ضحايا هجمات باريس أقل بكثير.
باريس(وكالات)
أدانت فرنسا بشدة التصريحات، التي أدلى بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترومب، حول هجمات نوفمبر 2015 في باريس، وطالبته بإبداء الاحترام لذكرى ضحاياها. وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان أصدرته اول امس: «تعرب فرنسا عن إدانتها الحازمة لتصريحات الرئيس ترومب حول الهجمات الإرهابية في باريس يوم 13 نوفمبر عام 2015 ، وتطالبه باحترام ذكرى ضحاياها».
وأضافت الوزارة في بيانها أن «كل بلد له تشريعاته الخاصة المتعلقة بحمل السلاح»، مشددة على أن فرنسا «فخورة جدا بأنها دولة آمنة تعتمد قواعد صارمة في مجال شراء الأسلحة والاستحواذ عليها». وأكد البيان أن «حرية تداول الأسلحة في المجتمع لا تعد طريقة فعالة للدفاع عن الهجمات الإرهابية، بل على العكس هي تسهم في التخطيط لمثل هذه الادعاءات»، مضيفا أن «إحصائيات القتلى بسبب حمل السلاح لا تشجع أبدا على تغيير التشريعات بحيث تسمح بحمله».
وكان الرئيس الأمريكي قد اعتبر في كلمة ألقاها اول امس خلال مشاركته في المؤتمر السنوي الـ147 للجمعية القومية الأمريكية للأسلحة النارية، أنه لو تبنت فرنسا قانون يقضي على حرية حمل السلاح لكان عدد ضحايا هجمات باريس أقل بكثير.
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018