ماكرون يرغب بـ«حوار تاريخي واستراتيجي» مع بوتين

باريس(وكالات)

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع مجلة «جورنال دو ديمانش» نشرت أمس الأحد، عن رغبته في إجراء «حوار تاريخي واستراتيجي» مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأوضح الرئيس الفرنسي أنه يعتزم «السعي لالتقاء روسيا مع أوروبا، وعدم السماح لروسيا بالانغلاق على نفسها وعلى ذاتها». وقال الرئيس الفرنسي: «يحلم فلاديمير بوتين باستعادة روسيا لعظمتها بالنسبة لي، روسيا جزء من أوروبا، حتى لو لم تكن روسيا تعرف أبداً الديمقراطية التي نعيشها». وفي الوقت نفسه، أكّد ماكرون أنه سيظل مصرا على عدم السماح بالتدخل في شؤون البلدان الأخرى. وقال بهذا الخصوص: «لن نسمح بمثل هذه المحاولات، وبهذا الموقف يمكن للمرء أن يكسب احترام الآخرين».

وحول سوريا قال الرئيس الفرنسي: « لقد سمح لنا حوارنا (مع روسيا) الصادق بشأن سوريا بنقل رسائل إلى النظام السوري».