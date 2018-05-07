معالي سجنان .. صعود تاريخي للرابطة الثالثة

حقق المعالي الرياضي بسجنان الصعود للرابطة الثالثة المستوى الثاني بعد موسم استثنائي بكل المقاييس، المعالي الذي تأسس سنة 1964 وانجب العديد من اللاعبين الذين ذاع صيتهم مع الفرق الكبرى، ظلّ يكافح منذ سنوات من أجل التقدم في الاقسام حتى تمكن خلال هذا الموسم من بلوغ هدفه والصعود الى الرابطة الثالثة. حيث انهى الفريق بطولة رابطة الشمال ببنزرت في المرتبة الاولى برصيد63نقطة بعد تحقيقه 20 انتصارا و3 تعادلات. سجل خط الهجوم67 هدفا وقبل الدفاع14هدفا،وتوّج كل من اللاعبين نصيب الدريدي وصابر بن يونس وشهاب الكعبي ووسام الجمازي كأفضل هدافي الفريق طيلة الموسم.

ويعود الفضل في صعود الفريق بدرجة أولى الى رئيس النادي حبيب المعلاوي الذي تكفّل بتمويل الفريق وحده في ظل غياب الدعم المالي وعزوف شبه كلي لمؤسسات الدولة بالمكان عن مد يد المساعدة، فالمعالي الذي تبلغ ميزانيته 95 ألف دينار، تمكن بفضل عزيمة الرجال من لاعبين واطار فني كفئ يتكون من المدرب سفيان الغربي والمعد البدني حمة الرحيلي ومدرب الحراس مهدي الهمامي والكتب العام والناطق الرسمي للفريق سمير المعلاوي لكن يبقى المعالي في حاجة أكيدة الى بعض الاصلاحات من خلال لفتة من السلط الجهوية والهياكل الرياضية الجهوية لاتمام المدارج حتى لا تتكبد جماهير الفريق متاعب متابعة اللقاءات من وراء السياج ومن فوق اسطح المنازل الى جانب ضرورة توفير الانارة للملعب الذي يحتضن تدريبات جميع الاصناف والتي تتواصل غالبا الى ساعات متأخرة لكن غياب الانارة يجبر الاشبال على التدرب نهارا مما يتعارض مع توقيتهم الدراسي.





مراد الخترشي