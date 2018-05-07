معالي سجنان .. صعود تاريخي للرابطة الثالثة

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حقق المعالي الرياضي بسجنان الصعود للرابطة الثالثة المستوى الثاني بعد موسم استثنائي بكل المقاييس، المعالي الذي تأسس سنة 1964 وانجب العديد من اللاعبين الذين ذاع صيتهم مع الفرق الكبرى، ظلّ يكافح منذ سنوات من أجل التقدم في الاقسام حتى تمكن خلال هذا الموسم من بلوغ هدفه والصعود الى الرابطة الثالثة. حيث انهى الفريق بطولة رابطة الشمال ببنزرت في المرتبة الاولى برصيد63نقطة بعد تحقيقه 20 انتصارا و3 تعادلات. سجل خط الهجوم67 هدفا وقبل الدفاع14هدفا،وتوّج كل من اللاعبين نصيب الدريدي وصابر بن يونس وشهاب الكعبي ووسام الجمازي كأفضل هدافي الفريق طيلة الموسم.
ويعود الفضل في صعود الفريق بدرجة أولى الى رئيس النادي حبيب المعلاوي الذي تكفّل بتمويل الفريق وحده في ظل غياب الدعم المالي وعزوف شبه كلي لمؤسسات الدولة بالمكان عن مد يد المساعدة، فالمعالي الذي تبلغ ميزانيته 95 ألف دينار، تمكن بفضل عزيمة الرجال من لاعبين واطار فني كفئ يتكون من المدرب سفيان الغربي والمعد البدني حمة الرحيلي ومدرب الحراس مهدي الهمامي والكتب العام والناطق الرسمي للفريق سمير المعلاوي لكن يبقى المعالي في حاجة أكيدة الى بعض الاصلاحات من خلال لفتة من السلط الجهوية والهياكل الرياضية الجهوية لاتمام المدارج حتى لا تتكبد جماهير الفريق متاعب متابعة اللقاءات من وراء السياج ومن فوق اسطح المنازل الى جانب ضرورة توفير الانارة للملعب الذي يحتضن تدريبات جميع الاصناف والتي تتواصل غالبا الى ساعات متأخرة لكن غياب الانارة يجبر الاشبال على التدرب نهارا مما يتعارض مع توقيتهم الدراسي.
حقق المعالي الرياضي بسجنان الصعود للرابطة الثالثة المستوى الثاني بعد موسم استثنائي بكل المقاييس، المعالي الذي تأسس سنة 1964 وانجب العديد من اللاعبين الذين ذاع صيتهم مع الفرق الكبرى، ظلّ يكافح منذ سنوات من أجل التقدم في الاقسام حتى تمكن خلال هذا الموسم من بلوغ هدفه والصعود الى الرابطة الثالثة. حيث انهى الفريق بطولة رابطة الشمال ببنزرت في المرتبة الاولى برصيد63نقطة بعد تحقيقه 20 انتصارا و3 تعادلات. سجل خط الهجوم67 هدفا وقبل الدفاع14هدفا،وتوّج كل من اللاعبين نصيب الدريدي وصابر بن يونس وشهاب الكعبي ووسام الجمازي كأفضل هدافي الفريق طيلة الموسم.
ويعود الفضل في صعود الفريق بدرجة أولى الى رئيس النادي حبيب المعلاوي الذي تكفّل بتمويل الفريق وحده في ظل غياب الدعم المالي وعزوف شبه كلي لمؤسسات الدولة بالمكان عن مد يد المساعدة، فالمعالي الذي تبلغ ميزانيته 95 ألف دينار، تمكن بفضل عزيمة الرجال من لاعبين واطار فني كفئ يتكون من المدرب سفيان الغربي والمعد البدني حمة الرحيلي ومدرب الحراس مهدي الهمامي والكتب العام والناطق الرسمي للفريق سمير المعلاوي لكن يبقى المعالي في حاجة أكيدة الى بعض الاصلاحات من خلال لفتة من السلط الجهوية والهياكل الرياضية الجهوية لاتمام المدارج حتى لا تتكبد جماهير الفريق متاعب متابعة اللقاءات من وراء السياج ومن فوق اسطح المنازل الى جانب ضرورة توفير الانارة للملعب الذي يحتضن تدريبات جميع الاصناف والتي تتواصل غالبا الى ساعات متأخرة لكن غياب الانارة يجبر الاشبال على التدرب نهارا مما يتعارض مع توقيتهم الدراسي.
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018