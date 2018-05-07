روحاني لأمريكا:مستعدون لجميع الخيارات

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صرّح الرئيس الإيراني حسن روحاني بأنه توجد لدى بلاده استراتيجية كاملة إزاء أي قرار قد تتخذه واشنطن بشأن الاتفاق النووي الإيراني.
طهران (وكالات)
وقال روحاني في كلمة متلفزة، أمس الأحد: «لدينا خطط مواجهة أي قرار يتخذه ترومب حول الاتفاق النووي. وإن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي سيجعلها تندم تاريخيا».
وأضاف: «لدى الأمريكيين 3 خيارات إزاء الاتفاق النووي، إما أن ينسحبوا منه، أو أن يوجهوا له ضربة، أو أن ينفصل مسارهم عن مسار الأوروبيين».كما أكّد أن إيران ماضية في صناعة وتخزين السلاح والصواريخ بالقدر الذي تحتاجه البلاد.
وأشار الى تصريحات ترومب حول الاتفاق النووي وقوله بأن الحكومة الامريكية السابقة اخطأت وان ايران خدعتهم واضاف، ان كلام هذا الشخص (ترومب) ليس منطقيا اذ اننا لم نخدع احدا وتحدثنا في المفاوضات بصورة منطقية وتوصلنا الى اتفاق صادقت عليه منظمة الامم المتحدة أيضا.
وأضاف الرئيس روحاني، «انني اؤكد لكم بان امريكا لا يمكنها ان تفعل شيئا في مواجهة الشعب الايراني، فأمريكا اثارت الفتنة ضد الشعب الايراني دوما على مدى الاعوام الاربعين الماضية الا انها لم تحقق اي نجاح امام عظمة نظامنا وشعبنا، وهي تخطئ هذه المرة ايضا في الطريق الذي سلكته في الاتفاق النووي ولو ارادت الخروج من الاتفاق فسوف تندم على ذلك ندما تاريخيا».
من جهة اخرى شدد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على ضرورة التصدي لإيران حتى لو أدى ذلك لاندلاع حرب بين الطرفين، مؤكدا أهمية لقائه المقبل بموسكو مع الرئيس الروسي بوتين في هذا السياق.
وذكر نتنياهو، في مستهل اجتماع وزاري أسبوعي عقده امس، أنه «من الأفضل بالنسبة للكيان الصهيوني التصدي لإيران قبل أن يصبح هذا الأمر ضروريا»، محذرا من أن الشعوب التي لم تكن مستعدة للتصدي في الوقت المناسب للعدوان القاتل الموجه ضدها دفعت لاحقا ثمنا أبهظ بكثير.
وحمّل نتنياهو الحرس الثوري الإيراني المسؤولية عن «نقل أسلحة متقدمة إلى سوريا على مدار الأشهر الأخيرة بغية ضرب الكيان الصهيوني في الجبهتين الأمامية والداخلية» على حد سواء، وخاصة «باستخدام طائرات مسيرة هجومية وصواريخ أرض-أرض ومنظومات دفاع جوي تهدد طائرات الاحتلال».
صرّح الرئيس الإيراني حسن روحاني بأنه توجد لدى بلاده استراتيجية كاملة إزاء أي قرار قد تتخذه واشنطن بشأن الاتفاق النووي الإيراني.
طهران (وكالات)
وقال روحاني في كلمة متلفزة، أمس الأحد: «لدينا خطط مواجهة أي قرار يتخذه ترومب حول الاتفاق النووي. وإن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي سيجعلها تندم تاريخيا».
وأضاف: «لدى الأمريكيين 3 خيارات إزاء الاتفاق النووي، إما أن ينسحبوا منه، أو أن يوجهوا له ضربة، أو أن ينفصل مسارهم عن مسار الأوروبيين».كما أكّد أن إيران ماضية في صناعة وتخزين السلاح والصواريخ بالقدر الذي تحتاجه البلاد.
وأشار الى تصريحات ترومب حول الاتفاق النووي وقوله بأن الحكومة الامريكية السابقة اخطأت وان ايران خدعتهم واضاف، ان كلام هذا الشخص (ترومب) ليس منطقيا اذ اننا لم نخدع احدا وتحدثنا في المفاوضات بصورة منطقية وتوصلنا الى اتفاق صادقت عليه منظمة الامم المتحدة أيضا.
وأضاف الرئيس روحاني، «انني اؤكد لكم بان امريكا لا يمكنها ان تفعل شيئا في مواجهة الشعب الايراني، فأمريكا اثارت الفتنة ضد الشعب الايراني دوما على مدى الاعوام الاربعين الماضية الا انها لم تحقق اي نجاح امام عظمة نظامنا وشعبنا، وهي تخطئ هذه المرة ايضا في الطريق الذي سلكته في الاتفاق النووي ولو ارادت الخروج من الاتفاق فسوف تندم على ذلك ندما تاريخيا».
من جهة اخرى شدد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على ضرورة التصدي لإيران حتى لو أدى ذلك لاندلاع حرب بين الطرفين، مؤكدا أهمية لقائه المقبل بموسكو مع الرئيس الروسي بوتين في هذا السياق.
وذكر نتنياهو، في مستهل اجتماع وزاري أسبوعي عقده امس، أنه «من الأفضل بالنسبة للكيان الصهيوني التصدي لإيران قبل أن يصبح هذا الأمر ضروريا»، محذرا من أن الشعوب التي لم تكن مستعدة للتصدي في الوقت المناسب للعدوان القاتل الموجه ضدها دفعت لاحقا ثمنا أبهظ بكثير.
وحمّل نتنياهو الحرس الثوري الإيراني المسؤولية عن «نقل أسلحة متقدمة إلى سوريا على مدار الأشهر الأخيرة بغية ضرب الكيان الصهيوني في الجبهتين الأمامية والداخلية» على حد سواء، وخاصة «باستخدام طائرات مسيرة هجومية وصواريخ أرض-أرض ومنظومات دفاع جوي تهدد طائرات الاحتلال».
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018