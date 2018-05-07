روحاني لأمريكا:مستعدون لجميع الخيارات

صرّح الرئيس الإيراني حسن روحاني بأنه توجد لدى بلاده استراتيجية كاملة إزاء أي قرار قد تتخذه واشنطن بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

طهران (وكالات)

وقال روحاني في كلمة متلفزة، أمس الأحد: «لدينا خطط مواجهة أي قرار يتخذه ترومب حول الاتفاق النووي. وإن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي سيجعلها تندم تاريخيا».

وأضاف: «لدى الأمريكيين 3 خيارات إزاء الاتفاق النووي، إما أن ينسحبوا منه، أو أن يوجهوا له ضربة، أو أن ينفصل مسارهم عن مسار الأوروبيين».كما أكّد أن إيران ماضية في صناعة وتخزين السلاح والصواريخ بالقدر الذي تحتاجه البلاد.

وأشار الى تصريحات ترومب حول الاتفاق النووي وقوله بأن الحكومة الامريكية السابقة اخطأت وان ايران خدعتهم واضاف، ان كلام هذا الشخص (ترومب) ليس منطقيا اذ اننا لم نخدع احدا وتحدثنا في المفاوضات بصورة منطقية وتوصلنا الى اتفاق صادقت عليه منظمة الامم المتحدة أيضا.

وأضاف الرئيس روحاني، «انني اؤكد لكم بان امريكا لا يمكنها ان تفعل شيئا في مواجهة الشعب الايراني، فأمريكا اثارت الفتنة ضد الشعب الايراني دوما على مدى الاعوام الاربعين الماضية الا انها لم تحقق اي نجاح امام عظمة نظامنا وشعبنا، وهي تخطئ هذه المرة ايضا في الطريق الذي سلكته في الاتفاق النووي ولو ارادت الخروج من الاتفاق فسوف تندم على ذلك ندما تاريخيا».

من جهة اخرى شدد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على ضرورة التصدي لإيران حتى لو أدى ذلك لاندلاع حرب بين الطرفين، مؤكدا أهمية لقائه المقبل بموسكو مع الرئيس الروسي بوتين في هذا السياق.

وذكر نتنياهو، في مستهل اجتماع وزاري أسبوعي عقده امس، أنه «من الأفضل بالنسبة للكيان الصهيوني التصدي لإيران قبل أن يصبح هذا الأمر ضروريا»، محذرا من أن الشعوب التي لم تكن مستعدة للتصدي في الوقت المناسب للعدوان القاتل الموجه ضدها دفعت لاحقا ثمنا أبهظ بكثير.

وحمّل نتنياهو الحرس الثوري الإيراني المسؤولية عن «نقل أسلحة متقدمة إلى سوريا على مدار الأشهر الأخيرة بغية ضرب الكيان الصهيوني في الجبهتين الأمامية والداخلية» على حد سواء، وخاصة «باستخدام طائرات مسيرة هجومية وصواريخ أرض-أرض ومنظومات دفاع جوي تهدد طائرات الاحتلال».