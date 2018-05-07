تصعيد بين واشنطن وأنقرة يهدّد صفقات سلاح كبرى

أنقرة (وكالات)

قال وزير خارجية تركيا مولود تشاويش أوغلو امس إن أنقرة سترد إذا سنت الولايات المتحدة قانونا بوقف مبيعات السلاح لها.

وكان أعضاء في مجلس النواب الأمريكي أصدروا تفاصيل الجمعة الماضي لمشروع قانون سنوي لسياسات الدفاع حجمه 717 مليار دولار ويتضمن إجراء لوقف مبيعات السلاح مؤقتا لتركيا.

وفي مقابلة مع قناة «سي.إن.إن. ترك»، وصف تشاويش أوغلو الاقتراح في مشروع القانون بالخاطئ وغير المنطقي وذكر أنه لا يليق بالحلفاء في حلف شمال الأطلسي.

وقال تشاويش أوغلو «إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات علينا أو اتخذت مثل هذه الخطوة قطعا سترد تركيا».

وسيطلب مشروع القانون الدفاعي المقترح الذي ما زال أمامه عدة خطوات كي يصبح قانونا من وزارة الدفاع تقديم تقرير للكونغرس يتناول طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا كما سيوقف مبيعات المعدات الدفاعية الكبيرة لحين الانتهاء من التقرير.

وتعتزم تركيا شراء أكثر من مائة مقاتلة «اف- 35 » التي تصنعها شركة «لوكهيد مارتن» كما تجري محادثات مع واشنطن بشأن شراء صواريخ «باتريوت».