بإيجاز

السودان يقدم مقترحات

قدم السودان أمس الاحد مقترحا لإثيوبيا ومصر لدفع اجتماع وزراء الخارجية والموارد المائية والمخابرات المقبل إلى الأمام حول سد النهضة، والذي سيلتئم في منتصف ماي الحالي في أديس أبابا.

وفــــــــاة آخـــــر «الضباط الأحرار»

توفي صباح أمس، آخر أعضاء تنظيم الضباط الأحرار وعضو مجلس قيادة ثورة 23 جويلية، ومؤسس حزب التجمع خالد محي الدين، في مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة عن عمر يناهز 96 عاما.

مقتل 10 في أفغانستان

قال المتحدث باسم الشرطة الأفغانية بصير بينا إن 10 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 34 آخرون بجروح جراء انفجار هزّ أمس الأحد مسجدا بإقليم خوست شرق أفغانستان.

كوريــــــا الشماليـــة تحذر ترومب

وجّهت كوريا الشمالية تحذيرا شديد اللهجة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترومب، أنذرته فيه بوجوب التخلي عن لغة التهديد والوعيد والضغوط قبل اللقاء المتوقع مع زعيمها كيم جونغ أون.

7 مرشحيـــــــــن للرئاســــة التركيــــة

قدمت الأحزاب السياسية التركية أسماء 7 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية التركية المقررة الشهر المقبل، مع ختام المهلة القانونية لتقديم الطلبات عصر أول أمس السبت.

محاولة اغتيال

أصيب وزير الداخلية الباكستاني أحسن إقبال، امس الأحد، عندما أطلق مجهول النار عليه في منطقة ناروال بوسط إقليم البنجاب، وفق ما ذكرته وسائل إعلام باكستانية ووكالات.