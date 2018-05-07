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19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
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18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
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18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
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18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
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17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
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17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
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17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
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16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
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16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
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16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
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15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018
السودان يقدم مقترحات
قدم السودان أمس الاحد مقترحا لإثيوبيا ومصر لدفع اجتماع وزراء الخارجية والموارد المائية والمخابرات المقبل إلى الأمام حول سد النهضة، والذي سيلتئم في منتصف ماي الحالي في أديس أبابا.
وفــــــــاة آخـــــر «الضباط الأحرار»
توفي صباح أمس، آخر أعضاء تنظيم الضباط الأحرار وعضو مجلس قيادة ثورة 23 جويلية، ومؤسس حزب التجمع خالد محي الدين، في مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة عن عمر يناهز 96 عاما.
مقتل 10 في أفغانستان
قال المتحدث باسم الشرطة الأفغانية بصير بينا إن 10 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 34 آخرون بجروح جراء انفجار هزّ أمس الأحد مسجدا بإقليم خوست شرق أفغانستان.
كوريــــــا الشماليـــة تحذر ترومب
وجّهت كوريا الشمالية تحذيرا شديد اللهجة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترومب، أنذرته فيه بوجوب التخلي عن لغة التهديد والوعيد والضغوط قبل اللقاء المتوقع مع زعيمها كيم جونغ أون.
7 مرشحيـــــــــن للرئاســــة التركيــــة
قدمت الأحزاب السياسية التركية أسماء 7 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية التركية المقررة الشهر المقبل، مع ختام المهلة القانونية لتقديم الطلبات عصر أول أمس السبت.
محاولة اغتيال
أصيب وزير الداخلية الباكستاني أحسن إقبال، امس الأحد، عندما أطلق مجهول النار عليه في منطقة ناروال بوسط إقليم البنجاب، وفق ما ذكرته وسائل إعلام باكستانية ووكالات.
السودان يقدم مقترحات
قدم السودان أمس الاحد مقترحا لإثيوبيا ومصر لدفع اجتماع وزراء الخارجية والموارد المائية والمخابرات المقبل إلى الأمام حول سد النهضة، والذي سيلتئم في منتصف ماي الحالي في أديس أبابا.
وفــــــــاة آخـــــر «الضباط الأحرار»
توفي صباح أمس، آخر أعضاء تنظيم الضباط الأحرار وعضو مجلس قيادة ثورة 23 جويلية، ومؤسس حزب التجمع خالد محي الدين، في مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة عن عمر يناهز 96 عاما.
مقتل 10 في أفغانستان
قال المتحدث باسم الشرطة الأفغانية بصير بينا إن 10 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 34 آخرون بجروح جراء انفجار هزّ أمس الأحد مسجدا بإقليم خوست شرق أفغانستان.
كوريــــــا الشماليـــة تحذر ترومب
وجّهت كوريا الشمالية تحذيرا شديد اللهجة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترومب، أنذرته فيه بوجوب التخلي عن لغة التهديد والوعيد والضغوط قبل اللقاء المتوقع مع زعيمها كيم جونغ أون.
7 مرشحيـــــــــن للرئاســــة التركيــــة
قدمت الأحزاب السياسية التركية أسماء 7 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية التركية المقررة الشهر المقبل، مع ختام المهلة القانونية لتقديم الطلبات عصر أول أمس السبت.
محاولة اغتيال
أصيب وزير الداخلية الباكستاني أحسن إقبال، امس الأحد، عندما أطلق مجهول النار عليه في منطقة ناروال بوسط إقليم البنجاب، وفق ما ذكرته وسائل إعلام باكستانية ووكالات.
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018