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يوم الاثنين 07 ماي 2018
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أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
عبد الحميد الرياحي
عزوف المواطن.. رسالة إلى كل السياسيين
جرت أمس الانتخابات البلدية في أجواء فاترة وباردة لم تحركها إلا بعض أحداث العنف والفوضى التي شهدتها بعض المراكز في بعض المناطق. هذه الانتخابات التي كان يراهن عليها لتكون عرسا...
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العالمية
بإيجاز
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

السودان يقدم مقترحات
قدم السودان أمس الاحد مقترحا لإثيوبيا ومصر لدفع اجتماع وزراء الخارجية والموارد المائية والمخابرات المقبل إلى الأمام حول سد النهضة، والذي سيلتئم في منتصف ماي الحالي في أديس أبابا.
وفــــــــاة آخـــــر «الضباط الأحرار»
توفي صباح أمس، آخر أعضاء تنظيم الضباط الأحرار وعضو مجلس قيادة ثورة 23 جويلية، ومؤسس حزب التجمع خالد محي الدين، في مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة عن عمر يناهز 96 عاما.
مقتل 10 في أفغانستان
قال المتحدث باسم الشرطة الأفغانية بصير بينا إن 10 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 34 آخرون بجروح جراء انفجار هزّ أمس الأحد مسجدا بإقليم خوست شرق أفغانستان.
كوريــــــا الشماليـــة تحذر ترومب
وجّهت كوريا الشمالية تحذيرا شديد اللهجة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترومب، أنذرته فيه بوجوب التخلي عن لغة التهديد والوعيد والضغوط قبل اللقاء المتوقع مع زعيمها كيم جونغ أون.
7 مرشحيـــــــــن للرئاســــة التركيــــة
قدمت الأحزاب السياسية التركية أسماء 7 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية التركية المقررة الشهر المقبل، مع ختام المهلة القانونية لتقديم الطلبات عصر أول أمس السبت.
محاولة اغتيال
أصيب وزير الداخلية الباكستاني أحسن إقبال، امس الأحد، عندما أطلق مجهول النار عليه في منطقة ناروال بوسط إقليم البنجاب، وفق ما ذكرته وسائل إعلام باكستانية ووكالات.

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شيّعت جماهير غفيرة وكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، امس 6 شهداء من قطاع غزة شاركوا...
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«الطائرات الورقـــية» تــــؤرق الاحتــــلال
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ليبرمان :نقل السفارة الأمريكية الى القدس سيكلفنا ثمنا وسندفعه
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أكد وزير دفاع الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، أن الكيان الصهيوني سيكون مضطرا إلى دفع ثمن نقل السفارة الأمريكية...
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07 ماي 2018 السّاعة 21:00
قدم السودان أمس الاحد مقترحا لإثيوبيا ومصر لدفع اجتماع وزراء الخارجية والموارد المائية والمخابرات المقبل...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
العالمية
بإيجاز
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

السودان يقدم مقترحات
قدم السودان أمس الاحد مقترحا لإثيوبيا ومصر لدفع اجتماع وزراء الخارجية والموارد المائية والمخابرات المقبل إلى الأمام حول سد النهضة، والذي سيلتئم في منتصف ماي الحالي في أديس أبابا.
وفــــــــاة آخـــــر «الضباط الأحرار»
توفي صباح أمس، آخر أعضاء تنظيم الضباط الأحرار وعضو مجلس قيادة ثورة 23 جويلية، ومؤسس حزب التجمع خالد محي الدين، في مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة عن عمر يناهز 96 عاما.
مقتل 10 في أفغانستان
قال المتحدث باسم الشرطة الأفغانية بصير بينا إن 10 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 34 آخرون بجروح جراء انفجار هزّ أمس الأحد مسجدا بإقليم خوست شرق أفغانستان.
كوريــــــا الشماليـــة تحذر ترومب
وجّهت كوريا الشمالية تحذيرا شديد اللهجة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترومب، أنذرته فيه بوجوب التخلي عن لغة التهديد والوعيد والضغوط قبل اللقاء المتوقع مع زعيمها كيم جونغ أون.
7 مرشحيـــــــــن للرئاســــة التركيــــة
قدمت الأحزاب السياسية التركية أسماء 7 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية التركية المقررة الشهر المقبل، مع ختام المهلة القانونية لتقديم الطلبات عصر أول أمس السبت.
محاولة اغتيال
أصيب وزير الداخلية الباكستاني أحسن إقبال، امس الأحد، عندما أطلق مجهول النار عليه في منطقة ناروال بوسط إقليم البنجاب، وفق ما ذكرته وسائل إعلام باكستانية ووكالات.

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رسالـــة فلسطــــين:استشهد اثره 6 عناصر:«القسام» تحبط مخططا استخباريا كبيرا للاحتـلال
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
شيّعت جماهير غفيرة وكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، امس 6 شهداء من قطاع غزة شاركوا...
المزيد >>
«الطائرات الورقـــية» تــــؤرق الاحتــــلال
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
تزايد قلق سلطات الاحتلال من ظاهرة الطائرات الورقية التي يطلقها متظاهرون بالقرب من حدود قطاع غزة باتجاه...
المزيد >>
ليبرمان :نقل السفارة الأمريكية الى القدس سيكلفنا ثمنا وسندفعه
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكد وزير دفاع الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، أن الكيان الصهيوني سيكون مضطرا إلى دفع ثمن نقل السفارة الأمريكية...
المزيد >>
بإيجاز
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
قدم السودان أمس الاحد مقترحا لإثيوبيا ومصر لدفع اجتماع وزراء الخارجية والموارد المائية والمخابرات المقبل...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
عزوف المواطن.. رسالة إلى كل السياسيين
جرت أمس الانتخابات البلدية في أجواء فاترة وباردة لم تحركها إلا بعض أحداث العنف والفوضى التي شهدتها بعض المراكز في بعض المناطق. هذه الانتخابات التي كان يراهن عليها لتكون عرسا...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
صفاقس: النتائج الأولية بصفاقس 1 وصفاقس 2 الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات جريدة الشروق ليوم الاثنين 07 ماي 2018 توضيح الداخلية بخصوص اعتداء الأمنيين على جماهير برادس... نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات جريدة الشروق ليوم الاحد 06 ماي 2018 برهان بسيس: النهضة ستحل في المرتبة الأولى في الانتخابات... بالفيديو.. معهد الرصد الجوّي في نشرة إستثنائية
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