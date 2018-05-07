سباق الرابطة الثالثة (المستوى 2) تحت مجهر «الشروق» .. طبرقة والوسلاتية والمهدية وقبلي باقتدار

عرفت نهاية موسم بطولة الرابطة الثالثة 2017 / 2018 (المستوى الثاني) تشويقا كبيرا ونجحت فرق طبرقة والقصور والوسلاتية والمكناسي والمهدية ومنزل النور وقبلي والحامة في زرع البسمة على شفاه أحبائا وضمان صعودها مباشرة إلى المستوى الأول.

ومازال الأمل يراود فرق منزل بوزلفة وجلمة والملعب السوسي ومستقبل لالة لتخطي عقبة مباريات البطولة المصغرة لتحقيق نفس الحلم. في حين خابت آمال فرق ماطر والماتلين والسرس وسبيبة وقصور الساف وهرقلة وغرغار ودقاش في ضمان البقاء .



المجموعة الأولى:

«المرجان يتلألأ»

يعتبر فريق مرجان طبرقة مفاجأة الموسم وهو الصاعد حديثا من الرابطة الجهوية حيث تمكن من تحقيق الصعود إلى الرابطة الثالثة ـ المستوى الأول ـ في أول ظهور له بالرابطة الثالثة وتوج بطلا قبل جولتين من نهاية السباق ومتفوقا على فرق تفوقه خبرة وإمكانيات على غرار الشيمينو ومقرين ومنزل بوزلفة بعد أن حصد أكبر مجموع نقاط في المجموعات الأربعة إلى جانب مكارم المهدية برصيد 50 نقطة من 16 فوزا وتعادلين و4 هزائم. كما انتزعت صافية بالقصور وبعد عناء كبير البطاقة الثانية المؤهلة إلى الصعود إلى الرابطة الثالثة ـ المستوى الأول ـ بعد مرحلة إياب صعبة حيث لم يجني الفريق سوى 18 نقطة مقابل 24 نقطة خلال مرحلة الذهاب. وبسبب خطإ إداري فوت النادي المنزلي فرصة الصعود بعد أن خسر من رصيده 6 نقاط ليكتفي بالمركز الثالث وتبقى له فرصة ثانية للتواجد في المستوى الأول إذا ما تخطى مباراة « الباراج « ضد جريدة توزر. في حين لم يقدر فريقي نسر الماتلين والأهلي الماطري على ضمان البقاء وغادرا الرابطة الثالثة بحصيلة محتشمة من النقاط وبأضعف خط هجوم في المجموعة.



المجموعة الثانية:

نجم الوسلاتية فارس وحيد

توفّق نجم الوسلاتية في اقتطاع البطاقة الأولى المؤهلة إلى الصعود إلى الرابطة الثالثة ـ المستوى الأول ـ محتكرا ومنذ انطلاق السباق المرتبة الأولى في مجموعته حيث جمع 43 نقطة من 10 انتصارات و4 تعادلات و5 هزائم ولم يجد منافسة كبرى سوى من ملعب المكناسي الذي ضمن بدوره مكانا له بالمستوى الأول الموسم المقبل. واقتلع نسر جلمة المرتبة الثالثة من النجم العلوي ليضرب موعدا مع النادي الهلالي نهاية هذا الأسبوع في مباراة فاصلة من أجل تحقيق حلم الصعود إلى المستوى الأول. وفي المقابل وبعد أن كان مرشحا للصعود خلال مرحلة الذهاب لم يقدر وداد السرس على مواصلة مسيرته الوردية واكتفى خلال مرحلة الاياب بحصيلة محتشمة جدا استقرت عند حدود 10 نقاط فقط لم تسمح له بالمحافظة على مكانه بالرابطة الثالثة ، شأنه في ذلك شأن فريق نجاح سبيبة الذي واصل سقوطه المدوي وعرف النزول إلى الرابطة الجهوية بعد أن كان قد خسر الموسم الماضي مكانه بالرابطة الثالثة ـ المستوى الأول ـ . ويعد فريق لسودة الرياضية مفاجأة الموسم وذلك حين تمكن من ضمان بقاءه إلى جانب كل من النجم العلوي وبعث بوحجلة واتحاد سبيطلة ونجم فريانة وبعث الرقاب ومستقبل برنوصة الذي أنهكته المشاكل وكادت تعصف بتواجده في الرابطة الثالثة.



المجموعة الثّالثة:

المكارم بلا هزيمة

بعد أن غادرها في أعقاب الموسم الماضي تمكن مكارم المهدية من التأشير رسميا على وثيقة العودة السريعة إلى الرابطة الثالثة ــ المستوى الأول ـ وذلك قبل جولتين من نهاية البطولة متصدرا مجموعته بعد أن انتزعها من منافسه العنيد الملعب السوسي مسجلا 14 فوزا و8 تعادلات وحاصدا أفضل رصيد من النقاط ــ إلى جانب مرجان طبرقة ـ وصل إلى حدود 50 نقطة كما أنه يعد الفريق الوحيد في المجموعات الأربعة الذي لم يعرف طعم الهزيمة. وسطع نجم كوكب منزل النور بإحداثه مفاجأة الموسم بعد أن حل ثانيا في مجموعته ونجح في إسعاد أنصاره بالصعود إلى المستوى الأول متجاوزا الملعب السوسي الذي اكتفى بالمرتبة الثالثة وبخوض لقاء فاصل ضد شبيبة العمران من أجل البقاء أو الصعود إلى المستوى الأول. في حين لم يقدر نادي هرقلة واتحاد قصور الساف على مجاراة نسق البطولة وفقدا مكانهما بالمستوى الثاني لينشط الموسم القادم بالرابطة الجهوية. ولم يقدر الفريقان النازلان في الموسم الماضي ونعني بهما أهلي بوحجر وخطاف القلعة الكبرى على إعادة ملحمة الصعود واكتفيا بضمان البقاء بالمستوى الثاني والتفكير في الإعداد الجيد للموسم المقبل.



المجموعة الرّابعة:

واحة قبلي باقتدار

عرفت منافسات هذه المجموعة تشويقا كبيرا واحتفظت بكامل أسرارها إلى آخر جولة في البطولة وخرجت منها واحة قبلي رائدة المجموعة وتضمن صعودها مباشرة إلى المستوى الأول حاملة معها الأفراح إلى ربوع الجريد ومحققة 46 نقطة من 14 فوزا و4 تعادلات ومثلها من الهزائم. وتمكن بدوره وداد الحامة من أن ينسي أحباءه مرارة النزول في أعقاب الموسم الماضي وحقق بدوره صعوده إلى المستوى الأول بعد مسيرة بدأها متعثرة وأنهاها وردية. ونجح مستقبل لالة في اقتلاع مرتبة ثالثة والإبقاء على حظوظه كاملة في التواجد الموسم القادم بالمستوى الأول حين سيواجه مولدية منوبة في مباراة « الباراج «. وفي المقابل أفل كوكب دقاش هذا الموسم ولم يقدر على ضمان بقاءه لينحدر نحو الرابطة الجهوية بمعية أولمبيك غرغار على أمل استعادة الأنفاس وإعادة ترتيب البيت من أجل عودة سريعة إلى الرابطة الثالثة نهاية الموسم القادم. ورغم ضعف الامكانيات وقلة تجربته في الرابطة الثالثة نجح النادي الإفريقي بذهيبة في ضمان البقاء وهو بذلك يعد مفاجأة الموسم إلى جانب لسودة الرياضية.



1222 هدفا مسجلا

شهد موسم 2017 / 2018 تسجيل 1222 هدفا موزعة بين 574 هدفا خلال مرحلة الذهاب و648 في مرحلة الإياب ويمتلك فريق كوكب منزل النور أفضل خط هجوم بتسجيله لـ 40 هدفا في حين تعتبر الواحة الرياضية بدوز أقل الفرق تسجيلا حيث لم يقدر خط هجومها على تسجيل سوى 15 هدفا من مجموع 22 مباراة. واحتل فريق واحة قبلي صدارة الفرق في المجموعات الأربعة كأحسن خط دفاع بقبوله لـ 12 هدفا فقط وحل ثانيا مرجان طبرقة برصيد 14 هدفا في حين اهتزت شباك نسر الماتلين في 43 مناسبة كاملة وهو بذلك يعد أضعف الفرق إطلاقا على مستوى ترتيب خطوط الدفاع.



التبيني أفضل مدرّب

رغم بروز أسماء عدد من المدربين خلال موسم الرابطة الثالثة ـ المستوى الثاني ـ فإن الامتياز كان لمدرب مرجان طبرقة محي الدين التبيني الذي قاد فريقه إلى تحقيق الصعود إلى المستوى الأول في أول موسم له بالرابطة الثالثة ـ المستوى الثاني ـ ورغم الفترة الوجيزة التي تسلم فيها مقاليد التدريب وذلك خلال نهاية مرحلة الذهاب فقد تمكن هذا المدرب الشاب من جني 33 نقطة كاملة في مرحلة الاياب أي ما يعادل ضعف الرصيد الذي أنهى به مرجان طبرقة مرحلة الذهاب (17 نقطة). وبذلك يستحق محي الدين التبيني لقب أفضل مدرب لهذا الموسم بالرابطة الثالثة ـ المستوى الثاني ـ.





جلال العرفاوي