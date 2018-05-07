ضباب محلي في الصباح يوم الاثنين مع بعض السحب بأغلب الجهات

-
11:07جندوبة: عودة عملية الفرز بعد تعطل بسبب وضع محاضر داخل الصناديق
07 ماي 2018
-
-
10:42ضبط وافد بمهنة دهان يعمل في مجال طب الأسنان في الرياض
07 ماي 2018
-
10:32رسالة "خبيثة" وثغرة "مرعبة" قد تدمر حسابك على "واتسآب" نهائيا (فيديو)
07 ماي 2018
-
10:15مدنين: النهضة تحصل على أغلبية الأصوات بالدائرة الانتخابية ببوغرارة
07 ماي 2018
-
09:50برج العامري: الكشف عن شبكة مختصة في تدليس العملة
07 ماي 2018
-
09:40توزر: المستقلون وحركة النهضة في الصدارة
07 ماي 2018
-
09:36كلوب يكشف سبب تراجع مستوى صلاح في مباراة تشيلسي
07 ماي 2018
-
09:31كلاسيكو الارض يخلف قتيلا في سوسة
07 ماي 2018
-
09:22الهمامي: نسبة المشاركة في الإنتخابات البلدية عقاب للنداء والنهضة
07 ماي 2018
-
08:47ضباب محلي في الصباح يوم الاثنين مع بعض السحب بأغلب الجهات
07 ماي 2018
-
08:40سوسة: إحباط محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة
07 ماي 2018
-
23:27عماد الخميري: النهضة في صدارة الانتخابات البلدية
06 ماي 2018
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
يتميز الطقس اليوم الإثنين بظهور ضباب محلي في الصباح، مع بعض السحب بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالشمال والوسط مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية، مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ثم تتقوى آخر النهار بالجنوب ويكون البحر قليل الإضطراب فمضطرب بخليخ قابس.
أما درجات الحرارة القصوى فتتراوح بين 21 و 26 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية والمناطق الساحلية وبين 27 و 33 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 35 درجة بأقصى الجنوب.
وتشير التوقعات الجوية ليوم غد الثلاثاء إلى أن السماء ستكون مغشاة بسحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بالمناطق الغربية مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة.
وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية من 40 إلى 60 كلم/س بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات ثم تتقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل.
ويكون البحر مضطربا فشديد الإضطراب بخليج قابس وقليل الإضطراب فمضطرب ببقية السواحل وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و 27 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 28 و 33 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 36 درجة بأقصى الجنوب.
يتميز الطقس اليوم الإثنين بظهور ضباب محلي في الصباح، مع بعض السحب بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالشمال والوسط مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية، مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ثم تتقوى آخر النهار بالجنوب ويكون البحر قليل الإضطراب فمضطرب بخليخ قابس.
أما درجات الحرارة القصوى فتتراوح بين 21 و 26 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية والمناطق الساحلية وبين 27 و 33 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 35 درجة بأقصى الجنوب.
وتشير التوقعات الجوية ليوم غد الثلاثاء إلى أن السماء ستكون مغشاة بسحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بالمناطق الغربية مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة.
وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية من 40 إلى 60 كلم/س بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات ثم تتقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل.
ويكون البحر مضطربا فشديد الإضطراب بخليج قابس وقليل الإضطراب فمضطرب ببقية السواحل وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و 27 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 28 و 33 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 36 درجة بأقصى الجنوب.
-
11:07جندوبة: عودة عملية الفرز بعد تعطل بسبب وضع محاضر داخل الصناديق
07 ماي 2018
-
-
10:42ضبط وافد بمهنة دهان يعمل في مجال طب الأسنان في الرياض
07 ماي 2018
-
10:32رسالة "خبيثة" وثغرة "مرعبة" قد تدمر حسابك على "واتسآب" نهائيا (فيديو)
07 ماي 2018
-
10:15مدنين: النهضة تحصل على أغلبية الأصوات بالدائرة الانتخابية ببوغرارة
07 ماي 2018
-
09:50برج العامري: الكشف عن شبكة مختصة في تدليس العملة
07 ماي 2018
-
09:40توزر: المستقلون وحركة النهضة في الصدارة
07 ماي 2018
-
09:36كلوب يكشف سبب تراجع مستوى صلاح في مباراة تشيلسي
07 ماي 2018
-
09:31كلاسيكو الارض يخلف قتيلا في سوسة
07 ماي 2018
-
09:22الهمامي: نسبة المشاركة في الإنتخابات البلدية عقاب للنداء والنهضة
07 ماي 2018
-
08:47ضباب محلي في الصباح يوم الاثنين مع بعض السحب بأغلب الجهات
07 ماي 2018
-
08:40سوسة: إحباط محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة
07 ماي 2018
-
23:27عماد الخميري: النهضة في صدارة الانتخابات البلدية
06 ماي 2018
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018