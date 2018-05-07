ضباب محلي في الصباح يوم الاثنين مع بعض السحب بأغلب الجهات

يتميز الطقس اليوم الإثنين بظهور ضباب محلي في الصباح، مع بعض السحب بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالشمال والوسط مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية، مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ثم تتقوى آخر النهار بالجنوب ويكون البحر قليل الإضطراب فمضطرب بخليخ قابس.

أما درجات الحرارة القصوى فتتراوح بين 21 و 26 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية والمناطق الساحلية وبين 27 و 33 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 35 درجة بأقصى الجنوب.

وتشير التوقعات الجوية ليوم غد الثلاثاء إلى أن السماء ستكون مغشاة بسحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بالمناطق الغربية مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة.

وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية من 40 إلى 60 كلم/س بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات ثم تتقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل.

ويكون البحر مضطربا فشديد الإضطراب بخليج قابس وقليل الإضطراب فمضطرب ببقية السواحل وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و 27 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 28 و 33 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 36 درجة بأقصى الجنوب.