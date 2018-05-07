ليبرمان :نقل السفارة الأمريكية الى القدس سيكلفنا ثمنا وسندفعه

القدس المحتلة ـ (وكالات)

أكد وزير دفاع الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، أن الكيان الصهيوني سيكون مضطرا إلى دفع ثمن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وقال ليبرمان، في مقابلة مع القناة الثانية، مساء اول امس: "لا توجد وجبات عشاء، آمل في ألا يحدث ذلك، لكنني أعتقد أن علينا الاستعداد لدفع ثمن هذا القرار، خاصة أنه تاريخي وبالغ الأهمية ودراماتيكي".

وأضاف: «فتح سفارة الولايات المتحدة في القدس سيكلفنا ثمنا باهظا، لكن هذا الأمر يستحق ذلك».

كما شدد ليبرمان على أن «محاولات ستتخذ لتعطيل الاحتفالية وتخريبها»، لكنه اعتبر أن لا أسباب للافتراض أنها ستتكلل بالنجاح وستؤدي لسقوط ضحايا.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترومب، أعلن، يوم 6 ديسمبر الماضي، اعتراف الولايات المتحدة رسميا بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وأوعز بنقل السفارة الأمريكية فيها من تل أبيب إلى المدينة المقدسة، في خطوة مخالفة لجميع قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالصفة القانونية للقدس.