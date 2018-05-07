«الطائرات الورقـــية» تــــؤرق الاحتــــلال

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القدس المحتلة ـ (وكالات)
تزايد قلق سلطات الاحتلال من ظاهرة الطائرات الورقية التي يطلقها متظاهرون بالقرب من حدود قطاع غزة باتجاه تجمعات قوات الاحتلال والمستوطنين.
وقالت مصادر الاحتلال اول امس، نقلا عن مسؤول أمني كبير إنه يرجح أن يتم إيجاد حل تكنولوجي للطائرات الورقية في غضون أسبوعين.
وقال عضو الكنيست حاييم يلين من حزب «هناك مستقبل»: «إن من يستخف بالطائرات الورقية التي تحمل أجساما مشتعلة وتنطلق من قطاع غزة، سيجد لاحقا طائرات مسيرة داخل التجمعات السكنية اليهودية القريبة من القطاع».
وأضاف: «إن قذائف القسام سميت سابقا (أنابيب طائرة) واليوم يصف بعض الوزراء الطائرات المشتعلة بطائرة ورقية». وأفادت القناة 11 الإسرائيلية، الجمعة الماضية، بأن المتظاهرين الفلسطينيين أطلقوا من غزة خلال الأيام الأخيرة طائرات ورقية تحمل عبوات ناسفة صغيرة ذات قوة تدميرية. كما حذرت الأوساط العسكرية والأمنية للاحتلال سكان المستوطنات من مغبة الاقتراب من هذه الطائرات خشية أن تكون مفخخة.
إلى ذلك، حذر مسؤولون صهاينة عديدون من الطائرات الورقية، ومن خطورة أن تتطور إلى طائرات مسيرة يتم بواسطتها تنفيذ عمليات بالمتفجرات والعبوات الناسفة.
القدس المحتلة ـ (وكالات)
تزايد قلق سلطات الاحتلال من ظاهرة الطائرات الورقية التي يطلقها متظاهرون بالقرب من حدود قطاع غزة باتجاه تجمعات قوات الاحتلال والمستوطنين.
وقالت مصادر الاحتلال اول امس، نقلا عن مسؤول أمني كبير إنه يرجح أن يتم إيجاد حل تكنولوجي للطائرات الورقية في غضون أسبوعين.
وقال عضو الكنيست حاييم يلين من حزب «هناك مستقبل»: «إن من يستخف بالطائرات الورقية التي تحمل أجساما مشتعلة وتنطلق من قطاع غزة، سيجد لاحقا طائرات مسيرة داخل التجمعات السكنية اليهودية القريبة من القطاع».
وأضاف: «إن قذائف القسام سميت سابقا (أنابيب طائرة) واليوم يصف بعض الوزراء الطائرات المشتعلة بطائرة ورقية». وأفادت القناة 11 الإسرائيلية، الجمعة الماضية، بأن المتظاهرين الفلسطينيين أطلقوا من غزة خلال الأيام الأخيرة طائرات ورقية تحمل عبوات ناسفة صغيرة ذات قوة تدميرية. كما حذرت الأوساط العسكرية والأمنية للاحتلال سكان المستوطنات من مغبة الاقتراب من هذه الطائرات خشية أن تكون مفخخة.
إلى ذلك، حذر مسؤولون صهاينة عديدون من الطائرات الورقية، ومن خطورة أن تتطور إلى طائرات مسيرة يتم بواسطتها تنفيذ عمليات بالمتفجرات والعبوات الناسفة.
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018