«الطائرات الورقـــية» تــــؤرق الاحتــــلال

القدس المحتلة ـ (وكالات)

تزايد قلق سلطات الاحتلال من ظاهرة الطائرات الورقية التي يطلقها متظاهرون بالقرب من حدود قطاع غزة باتجاه تجمعات قوات الاحتلال والمستوطنين.

وقالت مصادر الاحتلال اول امس، نقلا عن مسؤول أمني كبير إنه يرجح أن يتم إيجاد حل تكنولوجي للطائرات الورقية في غضون أسبوعين.

وقال عضو الكنيست حاييم يلين من حزب «هناك مستقبل»: «إن من يستخف بالطائرات الورقية التي تحمل أجساما مشتعلة وتنطلق من قطاع غزة، سيجد لاحقا طائرات مسيرة داخل التجمعات السكنية اليهودية القريبة من القطاع».

وأضاف: «إن قذائف القسام سميت سابقا (أنابيب طائرة) واليوم يصف بعض الوزراء الطائرات المشتعلة بطائرة ورقية». وأفادت القناة 11 الإسرائيلية، الجمعة الماضية، بأن المتظاهرين الفلسطينيين أطلقوا من غزة خلال الأيام الأخيرة طائرات ورقية تحمل عبوات ناسفة صغيرة ذات قوة تدميرية. كما حذرت الأوساط العسكرية والأمنية للاحتلال سكان المستوطنات من مغبة الاقتراب من هذه الطائرات خشية أن تكون مفخخة.

إلى ذلك، حذر مسؤولون صهاينة عديدون من الطائرات الورقية، ومن خطورة أن تتطور إلى طائرات مسيرة يتم بواسطتها تنفيذ عمليات بالمتفجرات والعبوات الناسفة.