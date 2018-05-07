رسالـــة فلسطــــين:استشهد اثره 6 عناصر:«القسام» تحبط مخططا استخباريا كبيرا للاحتـلال

شيّعت جماهير غفيرة وكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، امس 6 شهداء من قطاع غزة شاركوا في احباط مخطط استخباري كبير ومعقد اعدته قوات الاحتلال الاسرائيلي.

القدس المحتلة ـ الشروق:

واعتصر الألم وجوه أبناء قطاع غزة كافة، فقد شيع الاف الفلسطينيين في قطاع غزة، أمس، جثامين الشهداء الستة، وهم: طاهر عصام شاهين، ووسام أحمد أبو محروق، وموسى إبراهيم سلمان، ومحمود وليد الأستاذ، ومحمود محمد الطواشي، فيما شيع جثمان محمود القيشاوي من مسجد فلسطين وسط مدينة غزة.

و خلال تشييع الشهداء، وصل نبأ استشهاد شابين فلسطينيين، إثر إطلاق قوات الاحتلال المتمركزة خلف السلك الفاصل شرق بلدة خزاعة بخانيونس، النار صوبهم، بزعم اقترابهم من السلك الحدودي الفاصل مع الأراضي المحتلة.

وحمل المُشيّعون الشهداء الثمانية على أكتافهم، وسط هتافاتٍ منهم تؤكد المضي في طريق المقاومة، والسير على طريق هؤلاء المجاهدين، وهنا بزغَ نور الشمس من بين تلك الغيوم، وكأنها تتبسم لرؤيتهم.وبدت للوهلة الأولى بضع لحظات، من شدة سرعتها كأن الشهداء يسابقون الزمن للقاء ربهم، بعد أن رزقهم الشهادة التي طالما تمنوها منذ التحاقهم بصفوف العمل العسكري والمقاومة الفلسطينية.

«كالبدر المُنير» هي كلماتٌ بسيطة تحمل في طياتها الكثير من المعاني، وأقل ما يُمكن أن يقال في هذه الكوكبة من الشهداء، التي سهرت الليالي وقدمت أرواحها رخيصة فداء لفلسطين، ولأجل أن ينعم أبناؤها بالأمن والسلام.

وجاب المشيعون شوارع مدينة غزة، في مشهدٍ يلفت الأنظار يتمثل في اقتراب بعض الشهداء من بعضهم وهم على أكتاف المشيعين، في إشارةٍ إلى أنهم عاشوا رفقاء في الدنيا، ويريدون البقاء جنبًا إلى جنب في الآخرة.

تلك اللحظات السريعة اختلطت فيها المشاعر بين الحزن والألم على الفراق، والقوة والصمود وتأكيد الاستمرار على نهج المقاومة حتى تحرير أرض فلسطين كاملة من دنس الاحتلال.

وقالت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة حماس في تصريح صحفي وصل «الشروق» نسخة منه إنّ «المقاومين كانوا في مهمةٍ أمنيةٍ وميدانيةٍ كبيرة، حيث كانوا يتابعون أكبر منظومة تجسسٍ فنيةٍ زرعها الاحتلال في قطاع غزة خلال العقد الأخير للنيل من شعبنا الفلسطيني ومقاومته».

وأكدّت الكتائب أنّ «الشهداء نجحوا بعد عملٍ وجهدٍ دؤوب في الوصول إلى تلك المنظومة الخطيرة، وتمكنوا من حماية شعبنا ومقاومته من مخاطر غايةٍ في الصعوبة، وأفشلوا هذا المخطط الاستخباري التجسسي الكبير الذي كان يعول عليه العدو وأجهزة مخابراته»..

وذكرت أن الشهداء ارتقوا خلال تعاملهم مع هذه المنظومة الخطيرة التي كانت تحمل في تركيبتها التفجير الآلي (التفخيخ) كما أعدها العدو، بحسب التصريح الصحفي لكتائب القسام. وخلال كلمة له من مسجد ابن تيمية في دير البلح خلال تشييع جثامين الشهداء أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، أن المقاومة الفلسطينية أحبطت مئات العمليات الأمنية والاستخباراتية للاحتلال في غزة .

وقال هنية:" إن شهداء اليوم حفظوا العمق الأمني ومئات المجاهدين بعد عملية استخبارية عميقة، مضيفا «المقاومة الفلسطينية تخوض معركة مفتوحة مع العدو الصهيوني».

وشدد على أن المقاومة وعلى رأسها حماس وجيشها القسام تخوض معارك على جبهات متعددة، منها المسلح، والأمني، والشعبي، والسياسي، والإعلامي، وعلى أكثر من صعيد.

رأي خبـــــــير

محمد علي، المتخصص في الشأن الإسرائيلي: «الإسرائيليون يسعون خلف تعزيز الانقسام الفلسطيني ، لذلك نفذوا هذا الانفجار الذي أدى إلى مقتل 6 من أفراد حركة حماس وأدى إلى إصابة 3 أشخاص آخرين، ليبدو الأمر وكأنه رد من حركة فتح على محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، التي وقعت في القطاع منذ عدة أسابيع».

من مراسلنا بهاء العبدالله