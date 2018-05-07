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يوم الاثنين 07 ماي 2018
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رابطة الشمال الغربي بالكاف (الجولة 8 إيابا).. الكريب تضمن الصعود والصراع يحتد بين الجريصة وتاجروين
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كرة القدم
رابطة الشمال الغربي بالكاف (الجولة 8 إيابا).. الكريب تضمن الصعود والصراع يحتد بين الجريصة وتاجروين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

النتائج 

العروسة الرياضية - كسرى الر ياضية 4 - 1
إتحاد قلعة سنان - الملعب التبرسقي 3 - 0 
نادي الجريصة - نجم تاجروين 1 - 0 
هلال برقو - الترجي الكريبي 0 - 5
جمعية الساقية - نادي الروحية 1 - 2
الترتيب
1- الترجي الكريبي 42
2 - نادي الجريصة 38
3- نجم تاجروين 37
4- الملعب التبرسقي 35
5- نادي الروحية 28
6- العروسة الرياضية 25
7- اتحاد قلعة سنان 18
8- كسرى الرياضية 11
9- جمعية الساقية 7
10- هلال برقو 4

محمد النموشي
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رابطة الشمال الغربي بالكاف (الجولة 8 إيابا).. الكريب تضمن الصعود والصراع يحتد بين الجريصة وتاجروين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

النتائج 

العروسة الرياضية - كسرى الر ياضية 4 - 1
إتحاد قلعة سنان - الملعب التبرسقي 3 - 0 
نادي الجريصة - نجم تاجروين 1 - 0 
هلال برقو - الترجي الكريبي 0 - 5
جمعية الساقية - نادي الروحية 1 - 2
الترتيب
1- الترجي الكريبي 42
2 - نادي الجريصة 38
3- نجم تاجروين 37
4- الملعب التبرسقي 35
5- نادي الروحية 28
6- العروسة الرياضية 25
7- اتحاد قلعة سنان 18
8- كسرى الرياضية 11
9- جمعية الساقية 7
10- هلال برقو 4

محمد النموشي
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07 ماي 2018 السّاعة 21:00
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عزوف المواطن.. رسالة إلى كل السياسيين
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