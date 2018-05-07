مهرجان السينما التونسية :جوائز التقنية لـ «آخر واحد فينا»...وغياب الممثلين المتوّجين

تونس (الشروق)

17, هو عدد الجوائز التي تم توزيعها مساء أمس الأول في السهرة الختامية للدورة السادسة لمهرجان السينما التونسية في مدينة الثقافة وفي تنظيم لجمعية مخرجي السينما التونسية, بإدارة المخرج السينمائي المختار العجيمي.

أعلن الدكتور محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية في اختتام مهرجان السينما التونسية، عن الترفيع في ميزانية هذا المهرجان، من 300 ألف دينار 500 الف دينار بداية من الدورة القادمة.

وشهد حفل الاختتام حضور عدد من السينمائيين في حين غاب آخرون، وهو ما يطرح عديد الأسئلة حول مدى جدية هذه التظاهرة في التعاطي مع الشأن السينمائي التونسي.

موسيقى وشريط وثائقي

أثث الأوركسترا السيمفوني التونسي بقيادة المايسترو حافظ مقني الجانب الموسيقى لسهرة الاختتام من خلال رحلة إبداعية جابت عوالم موسيقية خالدة , وتوقفت عند موسيقات عديد الأفلام العالمية الشهيرة, وكانت الأشرطة الوثاقية لرواد تونسيون غادروا الحياة مخلفين إرثا سينمائيا متفردا ومتنوعا حاضرة في هذه السهرة, التي نشطتها كريمة الوسلاتي وفواز بن تمسك.

سيطرة فيلم... آخر واحد فينا

برز فيلم ,آخر واحد فينا,لعلاءالدين سليم بسيطرته المطلقة على جوائز المهرجان من ذلك تتويجه بكل الجوائز التقنية وهي – الموسيقى التصويرية والصوت والديكور واحسن ملابس ’ وقد شاركه فيلم "همس الرمال" للناصر خمير في جائزة احسن ديكور ,وفيلم , على كف عفريت, لكوثر بن هنية جائزة احسن صوت.

جوائز التمثيل دون أصحابها

صاحب اعلان جوائز التمثيل , غياب واضح للمتوجين في هذه التظاهرة مما احدث ارتباكا عند الإعلان على الفائزين , غابن سندس بن حسن الحاصلة على جائزة احسن وجه نسائي واعد"بنزين" وامين الحمزاوي افضل دور ثانوي رجالي عن «شرش» وانيسة داود افضل دور ثانوي نسائي عن «على كف عفريت» ومجد مستورة افضل دور رجالي عن «نحبك هادي» وريم بن مسعود افضل دور نسائي عن «نحبك هادي» .

الجوائز الكبرى

آلت جائزة العمل السينمائي الأول لـ«بنزين» سارة العبيدي في تقاسم بقية الجوائز الكبرى «نحبك هادي» لمحمد بن عطية المتحصل على جائزة احسن سيناريو وجائزة احسن رؤية فنية متكاملة في حين الت جائزة افضل انتاج وجائزة افضل اخراج لفيلم «على كف عفريت» لكوثر بن هنية , وفي المقابل , فان جائزة أفضل فيلم وثائقي الت لفيلم «زينب تكره الثلج» لكوثر بن هنية مع تنويه خاص للمخرج حمدي بن احمد عن فيلمه «آخر الرجال».





محسن بن احمد