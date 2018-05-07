نحو تصنيف الملحمة الطبرقينية في لائحة التراث اللامادي للإنسانية

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تونس (الشروق)
في إطار سعي تونس إلى تصنيف الملحمة الطبرقينية في لائحة التراث اللامادي للإنسانية تحت عنوان «الموروث الثقافي اللامادي لمغامرة الطبرقينيين عبر التاريخ»، نظمت وزارة الشؤون الثقافية صباح السبت، بالاشتراك مع وزارة السياحة والصناعات التقليدية تظاهرة بعنوان «الموروث الثقافي للمغامرة التاريخية للطبرقينيين» بحضور مدير عام التراث عبد الحميد الارقش ومدير عام المعهد الوطني للتراث فوزي محفوظ وكمال البشيني مدير عام وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية بالإضافة إلى سعادة سفير إيطاليا بتونس لورانزو فانارا وخوان لوباز دوريغا سعادة سفير اسبانيا بتونس.
وتهدف التظاهرة بالأساس إلى جمع أهالي طبرقة الذين عاشوا بين ثلاثة دول وهم تونس وإيطاليا وإسبانيا وتحسيسهم بعراقة الموروث الثقافي الذي جمع عدة بلدان في منطقة واحدة حيث
عاش الطبرقينيون -وهم من أصول إيطالية وتحديدا من منطقة جنوة- في تونس في الفترة الفاصلة بين 1544 و1741 في طبرقة ثم في تونس العاصمة وبنزرت، وقد تشبعوا عبر التغلغل في النسيج المجتعي التونسي بعادات وتقاليد بلدنا ، وامتد توسعهم وحملوا معهم عددا هاما من الموروث والعادات التونسية الأصيلة في الطبخ واللباس وحتى اللغة التي مزال ينطقون بها إلى يومنا هذا والتي تمثل مزيجا بين الإيطالية والعربية وحتى الإسبانية. وتسعى وزارة الشؤون الثقافية إلى دعم التراث المتوسطي المشترك بين تونس وإيطاليا واسبانيا من خلال إنجاح هذه التظاهرة التي اتفق فيها كل الحاضرين على أن تكون جسرا ثقافيا متواصلا يجمع أهالي طبرقة من أنحاء المتوسط ولمزيد تأكيد حرص تونس على إنجاح مشروعها الذي قدمته لليونسكو لتصنيف التراث اللامادي الإنساني مدعومة من قبل إيطاليا وإسبانيا.
تونس (الشروق)
في إطار سعي تونس إلى تصنيف الملحمة الطبرقينية في لائحة التراث اللامادي للإنسانية تحت عنوان «الموروث الثقافي اللامادي لمغامرة الطبرقينيين عبر التاريخ»، نظمت وزارة الشؤون الثقافية صباح السبت، بالاشتراك مع وزارة السياحة والصناعات التقليدية تظاهرة بعنوان «الموروث الثقافي للمغامرة التاريخية للطبرقينيين» بحضور مدير عام التراث عبد الحميد الارقش ومدير عام المعهد الوطني للتراث فوزي محفوظ وكمال البشيني مدير عام وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية بالإضافة إلى سعادة سفير إيطاليا بتونس لورانزو فانارا وخوان لوباز دوريغا سعادة سفير اسبانيا بتونس.
وتهدف التظاهرة بالأساس إلى جمع أهالي طبرقة الذين عاشوا بين ثلاثة دول وهم تونس وإيطاليا وإسبانيا وتحسيسهم بعراقة الموروث الثقافي الذي جمع عدة بلدان في منطقة واحدة حيث
عاش الطبرقينيون -وهم من أصول إيطالية وتحديدا من منطقة جنوة- في تونس في الفترة الفاصلة بين 1544 و1741 في طبرقة ثم في تونس العاصمة وبنزرت، وقد تشبعوا عبر التغلغل في النسيج المجتعي التونسي بعادات وتقاليد بلدنا ، وامتد توسعهم وحملوا معهم عددا هاما من الموروث والعادات التونسية الأصيلة في الطبخ واللباس وحتى اللغة التي مزال ينطقون بها إلى يومنا هذا والتي تمثل مزيجا بين الإيطالية والعربية وحتى الإسبانية. وتسعى وزارة الشؤون الثقافية إلى دعم التراث المتوسطي المشترك بين تونس وإيطاليا واسبانيا من خلال إنجاح هذه التظاهرة التي اتفق فيها كل الحاضرين على أن تكون جسرا ثقافيا متواصلا يجمع أهالي طبرقة من أنحاء المتوسط ولمزيد تأكيد حرص تونس على إنجاح مشروعها الذي قدمته لليونسكو لتصنيف التراث اللامادي الإنساني مدعومة من قبل إيطاليا وإسبانيا.
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018