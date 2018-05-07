قرارات مكتب رابطة الشمال ببنزرت

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نظر مكتب رابطة الشمال لكرة القدم ببنزرت في جملة من الاثارات وقرر ما يلي :
ـ قبول تأكيد احتراز النادي المجازي شكلا ضد مشاركة لاعب من جمعية البطان خلال الجولة 9 إيابا وهو تحت طائلة العقوبة وفي المضمون بهزم جمعية البطان جزائيا 2 ــ 0 ومنح نقاط الفوز إلى النادي المجازي علما وأن المباراة انتهت بينهما بالتعادل 1 ــ 1 .
ـ رفض إثارة جمعية البطان ضد النادي المجازي حول مشاركة لاعب تحت طائلة العقوبة خلال نفس الجولة حيث تبين عدم مشاركة اللاعب مجد الدين الرياحي موضوع الاثارة في المباراة .
ـ رفض إثارة سهم رأس الجبل ضد معالي سجنان خلال المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة 9 إيابا والتي انتهت لصالح معالي سجنان بنتيجة 3 ــ 1 وإقرار النتيجة الحاصلة فوق الميدان .
نظر مكتب رابطة الشمال لكرة القدم ببنزرت في جملة من الاثارات وقرر ما يلي :
ـ قبول تأكيد احتراز النادي المجازي شكلا ضد مشاركة لاعب من جمعية البطان خلال الجولة 9 إيابا وهو تحت طائلة العقوبة وفي المضمون بهزم جمعية البطان جزائيا 2 ــ 0 ومنح نقاط الفوز إلى النادي المجازي علما وأن المباراة انتهت بينهما بالتعادل 1 ــ 1 .
ـ رفض إثارة جمعية البطان ضد النادي المجازي حول مشاركة لاعب تحت طائلة العقوبة خلال نفس الجولة حيث تبين عدم مشاركة اللاعب مجد الدين الرياحي موضوع الاثارة في المباراة .
ـ رفض إثارة سهم رأس الجبل ضد معالي سجنان خلال المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة 9 إيابا والتي انتهت لصالح معالي سجنان بنتيجة 3 ــ 1 وإقرار النتيجة الحاصلة فوق الميدان .
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018