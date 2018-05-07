قرارات مكتب رابطة الشمال ببنزرت

نظر مكتب رابطة الشمال لكرة القدم ببنزرت في جملة من الاثارات وقرر ما يلي :

ـ قبول تأكيد احتراز النادي المجازي شكلا ضد مشاركة لاعب من جمعية البطان خلال الجولة 9 إيابا وهو تحت طائلة العقوبة وفي المضمون بهزم جمعية البطان جزائيا 2 ــ 0 ومنح نقاط الفوز إلى النادي المجازي علما وأن المباراة انتهت بينهما بالتعادل 1 ــ 1 .

ـ رفض إثارة جمعية البطان ضد النادي المجازي حول مشاركة لاعب تحت طائلة العقوبة خلال نفس الجولة حيث تبين عدم مشاركة اللاعب مجد الدين الرياحي موضوع الاثارة في المباراة .

ـ رفض إثارة سهم رأس الجبل ضد معالي سجنان خلال المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة 9 إيابا والتي انتهت لصالح معالي سجنان بنتيجة 3 ــ 1 وإقرار النتيجة الحاصلة فوق الميدان .





جلال العرفاوي