المدير المساعد للمهرجان الوطني للشعر بالمتلوي:دور فاعل لشركة فسفاط قفصة و28 شاعرا في الدورة

تنطلق الخميس القادم (10 ماي) بمدينة المناجم بالمتلوي الدورة الخامسة والعشرون للمهرجان الوطني للشعر التي تتواصل حتى الأحد 13 ماي. وفي لقاء خاص معه كشف الأستاذ علي هوشاتي المدير المساعد للمهرجان أنه لولا شركة فسفاط قفصة بوقفتها الحازمة وبالتعاون والتنسيق مع السلط الجهوية والمندوبية الجهوية للثقافة بقفصة ما كان لهذه الدورة من المهرجان أن تنتظم في هذا الموعد بالذات أياما قليلة قبل حلول شهر رمضان المعظم.

وأكّد الأستاذ علي هوشاتي على الدور الكبير لشركة فسفاط قفصة في رعاية ودعم الإبداع الثقافي والفكري بمدن الحوض المنجمي وفي المقدمة المهرجان الوطني للشعر بالمتلوي الذي يطمح بعد ربع قرن على تأسيسه ليصبح دوليا.

جديد الدورة

وفي حديثه عن جديد الدورة التي تنطلق الخميس القادم قال الأستاذ علي هوشاتي: «لقد حرصت الهيئة المديرة برئاسة شاعر المناجم سالم الشعباني ومدير الدورة الأستاذ أبو الهدى الحميدي على تطوير برنامج هذا المهرجان العريق من خلال إحداث المخطوط الشعري الأول للشباب لأول مرة كما تمّ إحداث مسابقة خاصة بالشعر الموجه الى الأطفال والتي خصّصت لها 3 جوائز علاوة على ورشات لاكتشاف المواهب في مجال الشعر والأدب بمختلف تفرّعاته. وسيهتم الجانب الفكري بـ«المكان في الشعر التونسي» الى جانب تنظيم رحلات للضيوف الى مراكز استخراج وإنتاج الفسفاط.

ساحة تبسّة

وأشار المدير المساعد للمهرجان أن ساحة تبسّة ستحافظ على ألقها الذي استعادته منذ الدورة الماضية باحتضانها القراءات الشعرية والتي تعدّ من الركائز الأساسية للمهرجان.

28 شاعرا

سيؤثث القراءات الشعرية على امتداد أيام المهرجان 28 شاعرا من تونس وعدد من الدول العربية وهم: حسن بن عبد اللّه ـ منير مبروكي ـ ريما فاضل محفوظ (سوريا) ـ محمد الخالدي ـ خديجة قاسي (الجزائر) ـ دليلة مكسح (الجزائر) ـ فاكية صباخي (الجزائر) ـ سعيدة نصري ـ محمد البسكري ـ ليلى الجبالي ـ منيرة بلحسن ـ محسن داسي نزار المختار ـ مريم ذياب ـ سوف عبيد ـ رياض الشرايطي ـ هندة محمد ـ عبد العزيز ـ الحاجي ـ عادل بوعقة ـ عبد اللّه القاسمي ـ أماني الزعيبي ـ السيد التابعي ـ ريم قمري ـ محمد عمّار شعابنية ـ حبيب بلقاسم ـ المولدي الشعباني ـ بلقاسم الثليجاني.





محسن بن أحمد