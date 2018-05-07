رقم اليوم

5 بالمئة

هي نسبة فرص حصول المرأة على وظائف عليا في تونس حسب ما أكّدته ناهد السّوسي رئيسة رابطة الإطارات النسائية للإتحاد الوطني للمرأة التّونسية لاذاعة اكسبراس اف ام مضيفة أنّ نسبة إضطلاع المرأة بخطّة مدير عام في حدود 25 بالمئة وفي حدود 30.1 بالمئة بالنّسبة إلى خطة مدير، ولا تتجاوز 33.8 بالمئة بالنّسبة إلى خطّة كاهية مدير وفي حدود 40.2 بالمئة بالنّسبة إلى خطّة رئيس مصلحة مؤكدة أنّ رابطة الإطارات التي النّسائية التي وقع إحداثها خلال شهر فيفري 2018 ستعمل على تطوير مهارات المرأة الإطار وتعزيز تموقعها في مراكز القرار وضمان مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التّمييز بين الرجل والمرأة وفق ما يقتضيه الدّستور.