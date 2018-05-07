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يوم الاثنين 07 ماي 2018
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الإقتصادي
رقم اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

5 بالمئة

هي نسبة فرص حصول المرأة على وظائف عليا في تونس حسب ما أكّدته ناهد السّوسي رئيسة رابطة الإطارات النسائية للإتحاد الوطني للمرأة التّونسية لاذاعة اكسبراس اف ام مضيفة أنّ نسبة إضطلاع المرأة بخطّة مدير عام في حدود 25 بالمئة وفي حدود 30.1 بالمئة بالنّسبة إلى خطة مدير، ولا تتجاوز 33.8 بالمئة بالنّسبة إلى خطّة كاهية مدير وفي حدود 40.2 بالمئة بالنّسبة إلى خطّة رئيس مصلحة مؤكدة أنّ رابطة الإطارات التي النّسائية التي وقع إحداثها خلال شهر فيفري 2018 ستعمل على تطوير مهارات المرأة الإطار وتعزيز تموقعها في مراكز القرار وضمان مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التّمييز بين الرجل والمرأة وفق ما يقتضيه الدّستور.

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الإقتصادي
رقم اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

5 بالمئة

هي نسبة فرص حصول المرأة على وظائف عليا في تونس حسب ما أكّدته ناهد السّوسي رئيسة رابطة الإطارات النسائية للإتحاد الوطني للمرأة التّونسية لاذاعة اكسبراس اف ام مضيفة أنّ نسبة إضطلاع المرأة بخطّة مدير عام في حدود 25 بالمئة وفي حدود 30.1 بالمئة بالنّسبة إلى خطة مدير، ولا تتجاوز 33.8 بالمئة بالنّسبة إلى خطّة كاهية مدير وفي حدود 40.2 بالمئة بالنّسبة إلى خطّة رئيس مصلحة مؤكدة أنّ رابطة الإطارات التي النّسائية التي وقع إحداثها خلال شهر فيفري 2018 ستعمل على تطوير مهارات المرأة الإطار وتعزيز تموقعها في مراكز القرار وضمان مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التّمييز بين الرجل والمرأة وفق ما يقتضيه الدّستور.

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07 ماي 2018 السّاعة 21:00
لئن يجزم الجميع ان الاقتصاد التونسي يمر بوضعية حرجة للغاية وان كل مؤشراته تجاوزت الخطوط الحمراء الا ان...
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رقم اليوم
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
هي نسبة فرص حصول المرأة على وظائف عليا في تونس حسب ما أكّدته ناهد السّوسي رئيسة رابطة الإطارات النسائية...
المزيد >>
مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018 السّاعة 18:17
افاد المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والالبان ان مادة الحليب المعقم ومشتقات الالبان متوفرة بالقدر...
المزيد >>
رقم اليوم
06 ماي 2018 السّاعة 21:00
هي نسبة الارتفاع في كلفة المنتوج الفلاحي منذ سنة 2011 والتي كانت آنذاك في حدود 20 بالمائة حسب ما اكده رئيس...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
عزوف المواطن.. رسالة إلى كل السياسيين
جرت أمس الانتخابات البلدية في أجواء فاترة وباردة لم تحركها إلا بعض أحداث العنف والفوضى التي شهدتها بعض المراكز في بعض المناطق. هذه الانتخابات التي كان يراهن عليها لتكون عرسا...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
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