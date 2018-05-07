طارق الشريف خلال ندوة لــ«كونكت»:أزمة المؤسسات العمومية ستغرق البلاد إذا تأخر حلها

لئن يجزم الجميع ان الاقتصاد التونسي يمر بوضعية حرجة للغاية وان كل مؤشراته تجاوزت الخطوط الحمراء الا ان الاغلبية اكتفت بالتنظير دون ان تشمر عن ساعد الجد لتقدم الحلول وحتى المنظمات التي تقدم نفسها على انها عريقة وانها الاكثر تمثيلية فانها اكتفت بالجلوس فوق الربوة وتقديم حزم من المطالب للحكومة دون ان تقدم تصورات تعينها على الخروج من الازمة.

«كونكت» كانت الاستثناء وسعت الى تحريك «الراكد» في اقتصادنا بتقديم التصورات واستنباط الحلول وقبلها بتشخيص العلات فتتالت ندواتها ومبادراتها وكانت اخرها الندوة التي نظمتها قبل ايام قليلة حول وضعيات المؤسسات العمومية تحت عنوان «الواقع والرهانات والآفاق للمؤسسة العمومية التونسية» سعت خلالها «كونكت» الى تحليل وضعيات المؤسسات العمومية وتعداد مشاكلها التي من اول تداعياتها واخطرها انها كلفت خزينة الدولة خسائر بالاف المليارات في سنوات قليلة.

لماذا هذه الندوة؟

سعت كونكت الى تشريك جملة من الفاعلين الاقتصاديين في هذه الندوة التي افتتحها يوسف الشاهد رئيس الحكومة وحضرها ثلة من المسؤولين والفاعلين في مجال الأعمال من تونس ومن خارجها واكد طارق الشريف رئيس كونكت لـ»الشروق» ان منظمته لم تنظم هذه الندوة الا بعد ان لاح الوهن على المؤسسات العمومية مما جعلها تشكل عبئا ثقيلا على الدولة وبرزت «اعراض مرضها « المتمثل في انخفاض المداخيل وضعف القدرة التنافسية وتراكم الخسائر واستفحال مديونية أغلب المؤسسات. واشار الشريف الى ان كونكت واعية بقيمة المؤسسات العمومية في المشهد «السوسيو اقتصادي» اذ ان انتعاشها يوفر عائدات مهمة للتنمية ويرفع من طاقاتها التشغيلية وهو ما يوفر الاستقرار الذي تحتاجه البلاد للمضي قدما في تكريس التنمية وطنيا وجهويا.

تشخيص للعلل

اكد طارق الشريف انه منذ سنوات برزت عوامل ادت الى تدهور المؤسسات العمومية اهمها اضطراب العمل بها وتهرم معدات الإنتاج مما ادى الى تراجع ربحيتها وخلق صعوبات في سداد ديونها خاصة مع الزيادة الكبيرة في عدد العاملين بها وزاد سوء التصرف وغياب الحوكمة وانتشار التخريب، إضافة الى قوة المنافسة الدولية وتدهور قيمة الدينار التونسي، في افقاد المؤسسات العمومية اي نجاعة وتحولت من رافد مهم لميزانية الدولة الى عبء ثقيل عليها وقد اعدت «كونكت» قبل الندوة دراسة مستفيضة بالتعاون مع وكالة «ارناست اند يونغ» حللت فيها اسباب تدهور المؤسسات العمومية وتراجع آدائها بينت أن 5 مؤسسات تسببت في 89 بالمائة من نسبة تراجع مداخيل المؤسسات العمومية والمتمثلة في المجمع الكيميائي وشركة الاتصالات التونسية وشركة الفولاذ وشركة فسفاط قفصة والشركة التونسية للأنشطة البترولية. وبيّنت الدراسة أن حل هذه الإشكالية وإستعادة المستوى المعقول لنشاط المؤسسات العمومية يستدعي أن تضخ الدولة ما يقارب 6,5 مليار دينار. وهو ما اكده المدير العام المكلف بمتابعة انتاجية المؤسسات العمومية برئاسة الحكومة، شكري حسين مبينا تراجع مرابيح المؤسسات العمومية من 1176 مليون دينار في 2010 إلى 1116 مليون دينار سلبي سنة 2016. مؤكدا ان ارتفاع كتلة الأجور للمؤسسات المذكورة من 2580 مليون دينار في 2010 إلى 4000 مليون دينار سنة 2016، اضافة الى ارتفاع عدد الموظفين فيها وفي مؤسسات عمومية اخرى ليصل الى 190 ألف شخص سنة 2016 بعد ان كان في حدود 94 ألف موظف في 2010 .

خسائر مستفحلة

وأكد طارق الشريف رئيس «كونكت» في مداخلته خلال هذه الندوة أن المؤسسات العمومية كبدت الدولة خسارة تناهز 7000 مليون دينار من سنة 2014 إلى 2016 ولم تساهم سوى بنسبة 9,5 بالمائة في الناتج الداخلي الخام سنة 2016 مؤكدا أن المجموعة الوطنية ساهمت، خلال نفس الفترة، بحوالي 11609 مليون دينار لدعم المؤسسات العمومية في حين تصل كتلة الأجور في هذه المؤسسات إلى 240 11 مليون دينار. وبين الشريف انه رغم هذه الوضعية الصعبة الا ان الحلول متوفرة وتحتاج فقط الى ارادة قوية لتفعيلها ومن هذه الحلول او اهمها إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وبناء خطط اصلاحية تراعي امكانيات الدولة لانه من غير المعقول البحث عن حلول غير قابلة للتنفيذ او ان تفعيلها يفاقم الازمة ولا يوفر لها حلا وبين الشريف ان من افضل الحلول التي تحفظ للدولة نصيبها في المؤسسات العمومية هو تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق كراس شروط يحافظ على حقوق التونسيين مبينا انة هذا المبدا تم اتباعه في دول اقوى مئات المرات من تونس اقتصاديا ولم تتحرج من الدخول في شراكة مع القطاع الخاص بصورة يوفر للدولة عائدات مهمة تنفقها في التنمية ويحرك الدورة الاقتصادية لان القطاع الخاص هو اصلا من رحم هذه البلاد ولا يفكر الا في مصلحتها ويملك القدرة على الاصلاح والتمويل حتى تتجاوز المؤسسات العمومية مرحلة الخطر اما ان نتركها هكذا بداعي المحافظة على املاك الشعب فانه لن يزيد الازمة الا استفحالا فتفلس المؤسسات العمومية وتضيع مواطن الشغل بها ويكون الضرر شاملا .. وبيّن الشريف ان الخوصصة حل معقول ايضا لان التفريط في تلك المؤسسات سيوفر للدولة عائدات مهمة تغنيها عن الاقتراض المتتالي والذي بلغ حدا ينذر بالخطر خاصة ان أن الوضع الحالي للدولة لايسمح لها بتحمل الخسائر المادية السنوية والمتكررة لهذه المؤسسات ونصح الشريف الدولة بالحد من مساهمتها في شركة الخطوط التونسية والبنوك العمومية الثلاثة (بنك الاسكان والبنك الفلاحي والشركة التونسية للبنوك) وفتح الباب امام الخواص للشراكة فيها حتى تتوفر التمويلات اللازمة لاعادة هيكلتها على اسس متينة وتستعيد ربحيتها وترتفع طاقتها التشغيلية وتصبح رافعة لميزانية الدولة بعد ان كانت عبئا عليها.

التجربة المغربية او القدوة الصالحة

اشار ضيف هذه الندوة عبد العزيز الطالبي الخبير المحاسب والمدير السابق المكلف بالمؤسسات العمومية والخوصصة بوزارة المالية في المملكة المغربية إلى ارتكاز الإقتصاد المغربي على الخوصصة ومبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك قصد تعزيز التنافسية ودفع مستوى الخدمات في مختلف القطاعات مؤكدا ان الدولة المغربية حافظت على ملكيتها للمؤسسات العمومية فيما تكفل الخواص بتسييرها وفق كراس شروط ضمن حقوق كل الاطراف وهو ما مكن تلك المؤسسات من جني أرباح مهمة استفادت منها كل الأطراف واولها الاقتصاد المغربي الذي ارتفعت مؤشرات نموه واستعاد عافيته بسرعة وأكد الخبير المغربي أن الخوصصة لا تعني بيع المؤسسات العمومية فقط بل تهدف إلى عقلنة وتهيئة هذه المؤسسات للعمل ضمن مناخ تنافسي ملائم لدفع كل الأنشطة الإقتصادية المنتجة وخاصة إزالة الإحتكار وإرساء تكامل وتبادل بين القطاعين. وأوضح الطالبي إمكانية خوصصة المؤسسات على مراحل وضرب على ذلك مثلا هو شركة الإتصالات المغربية حيث تم بيع 35 بالمائة من رأس مالها في مرحلة اولى لمستثمرين أجانب ثم تم ادراجها في البورصة في مرحلة ثانية وفسح المجال أمام كل المستثمرين محليين بل أن نحو 98 بالمائة من الموظفين يمتلكون أسهما في هذه الشركة التي تسجل تطورا ملحوظا في الأرباح.





عادل الطياري