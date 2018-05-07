رابطة الشمال ببنزرت (الجولة الأخيرة إيابا).. البطان رغم جهوده يخسر الرهان

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النتائج
النادي المجازي ــ أمل قبلاط 2 ــ 1
معالي سجنان ــ البرق التستوري 4 ــ 0
مستقبل نفزة ــ نادي كرة القدم ببنزرت 4 ــ 0
تينجة الرياضية ــ نجم عين دراهم 1 ــ 1
جمعية غار الدماء ــ جمعيّة البطان 0 ــ 1
كوكب منزل جميل ــ اتحاد الجديدة 0 ــ 1
سهم رأس الجبل ــ الأهلي الأندلسي 2 ــ 1
الترتيب
1 ) معالي سجنان 63 ( صعد إلى الرابطة الثالثة المستوى 2)
2 ) النادي المجازي 56 ( سيخوض مقابلة « الباراج « للصعود إلى الرابطة الثالثة المستوى 2 )
3 ) جمعية البطان 53
4 ) سهم رأس الجبل 52
5 ) الأهلي الأندلسي 45
6 ) اتحاد الجديدة 43
7 ) كوكب منزل جميل 41
8 ) نادي كرة القدم ببنزرت 38
9 ) مستقبل نفزة 27
ـ ) النجم الخميري بعين دراهم 27
11 ) البرق التستوري 23
12 ) جمعية غار الدماء 18 ( 1 ــ )
13) تينجة الرياضية 17 ( 1 ــ )
14) أمل قبلاط 4
النتائج
النادي المجازي ــ أمل قبلاط 2 ــ 1
معالي سجنان ــ البرق التستوري 4 ــ 0
مستقبل نفزة ــ نادي كرة القدم ببنزرت 4 ــ 0
تينجة الرياضية ــ نجم عين دراهم 1 ــ 1
جمعية غار الدماء ــ جمعيّة البطان 0 ــ 1
كوكب منزل جميل ــ اتحاد الجديدة 0 ــ 1
سهم رأس الجبل ــ الأهلي الأندلسي 2 ــ 1
الترتيب
1 ) معالي سجنان 63 ( صعد إلى الرابطة الثالثة المستوى 2)
2 ) النادي المجازي 56 ( سيخوض مقابلة « الباراج « للصعود إلى الرابطة الثالثة المستوى 2 )
3 ) جمعية البطان 53
4 ) سهم رأس الجبل 52
5 ) الأهلي الأندلسي 45
6 ) اتحاد الجديدة 43
7 ) كوكب منزل جميل 41
8 ) نادي كرة القدم ببنزرت 38
9 ) مستقبل نفزة 27
ـ ) النجم الخميري بعين دراهم 27
11 ) البرق التستوري 23
12 ) جمعية غار الدماء 18 ( 1 ــ )
13) تينجة الرياضية 17 ( 1 ــ )
14) أمل قبلاط 4
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018