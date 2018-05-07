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يوم الاثنين 07 ماي 2018
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سوسة: إحباط محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة
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أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
خالد الحدّاد
الانتخاب مصدر فخر واعتزاز
بكلّ المقاييس ستكون الانتخابات البلدية خطوة مهمّة جدا في اتجاه تثبيت واقع تونسي جديد ومُغاير، اتجاه يدعم الخيار الانتقالي ويضع لبنة أخرى في مسار التجربة الديمقراطية الناشئة.
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الأولى
سوسة: إحباط محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة
07 ماي 2018 | 08:40

الشروق اون لاين – مكرم السعيدي

نحج فجر اليوم وتحديدا في حدود الساعة الثالثة صباحا أعوان الحرس البحري من  ضبط عدد05 أشخاص بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة بشاطي سيدي عبد الحميد سوسة وباستنطاقهم إعترفو وان هناك عدد30 مجتاز اخرين قد ابحروا عل  متن مركب بحري طوله45 مترا .. اين قامت الوحدات البحرية للحرس البحري بسوسة بملاحقتهم وضبطهم على بعد 20 كلم شرق سواحل سوسة حيث نحجت الوحدات البحرية المذكورة في السيطرة على مركب المجتازين الذين  لا يردون الامتثال للأوامر السلطة والدخول إلى ميناء سوسة وتسليم أنفسهم  .... وبعد مقاومة كبيرة بعرض البحر ووصول التعزيزات الأزمة تمت السيطرة عليهم  واقتبادهم إلى ميناء سوسة  البحري أين تم فتح بحث تحقيقي في الغرض في شأنهم.

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الأولى
سوسة: إحباط محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة
07 ماي 2018 | 08:40

الشروق اون لاين – مكرم السعيدي

نحج فجر اليوم وتحديدا في حدود الساعة الثالثة صباحا أعوان الحرس البحري من  ضبط عدد05 أشخاص بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة بشاطي سيدي عبد الحميد سوسة وباستنطاقهم إعترفو وان هناك عدد30 مجتاز اخرين قد ابحروا عل  متن مركب بحري طوله45 مترا .. اين قامت الوحدات البحرية للحرس البحري بسوسة بملاحقتهم وضبطهم على بعد 20 كلم شرق سواحل سوسة حيث نحجت الوحدات البحرية المذكورة في السيطرة على مركب المجتازين الذين  لا يردون الامتثال للأوامر السلطة والدخول إلى ميناء سوسة وتسليم أنفسهم  .... وبعد مقاومة كبيرة بعرض البحر ووصول التعزيزات الأزمة تمت السيطرة عليهم  واقتبادهم إلى ميناء سوسة  البحري أين تم فتح بحث تحقيقي في الغرض في شأنهم.

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07 ماي 2018 السّاعة 11:07
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07 ماي 2018 السّاعة 10:54
تم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الكشف عن النتائج الاولية للانتخابات البلدية بالدندان من ولاية منوبة ورجيش من...
المزيد >>
ضبط وافد بمهنة دهان يعمل في مجال طب الأسنان في الرياض‎
07 ماي 2018 السّاعة 10:42
ضبطت فرق تفتيش مكتب العمل بالرياض في جولة ميدانية على منشأة صحية شهيرة وافدًا بمهنة دهان امتهن العمل في مجال...
المزيد >>
رسالة "خبيثة" وثغرة "مرعبة" قد تدمر حسابك على "واتسآب" نهائيا (فيديو)
07 ماي 2018 السّاعة 10:32
كشفت تقارير صحفية عديدة عن اكتشاف خبراء تقنيين لرسالة "خبيثة" وثغرة "مرعبة" يمكن أن تدمر أي حساب على تطبيق...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
الانتخاب مصدر فخر واعتزاز
بكلّ المقاييس ستكون الانتخابات البلدية خطوة مهمّة جدا في اتجاه تثبيت واقع تونسي جديد ومُغاير، اتجاه يدعم الخيار الانتقالي ويضع لبنة أخرى في مسار التجربة الديمقراطية الناشئة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات جريدة الشروق ليوم الاثنين 07 ماي 2018 توضيح الداخلية بخصوص اعتداء الأمنيين على جماهير برادس... سر وضوء رجلين من جنسية آسيوية بالهواء في مكة...فيديو جريدة الشروق ليوم الاحد 06 ماي 2018 برهان بسيس: النهضة ستحل في المرتبة الأولى في الانتخابات... نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات هولندا: إصابات في عملية طعن في لاهاي (فيديو)
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