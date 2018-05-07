سوسة: إحباط محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة

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الشروق اون لاين – مكرم السعيدي
نحج فجر اليوم وتحديدا في حدود الساعة الثالثة صباحا أعوان الحرس البحري من ضبط عدد05 أشخاص بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة بشاطي سيدي عبد الحميد سوسة وباستنطاقهم إعترفو وان هناك عدد30 مجتاز اخرين قد ابحروا عل متن مركب بحري طوله45 مترا .. اين قامت الوحدات البحرية للحرس البحري بسوسة بملاحقتهم وضبطهم على بعد 20 كلم شرق سواحل سوسة حيث نحجت الوحدات البحرية المذكورة في السيطرة على مركب المجتازين الذين لا يردون الامتثال للأوامر السلطة والدخول إلى ميناء سوسة وتسليم أنفسهم .... وبعد مقاومة كبيرة بعرض البحر ووصول التعزيزات الأزمة تمت السيطرة عليهم واقتبادهم إلى ميناء سوسة البحري أين تم فتح بحث تحقيقي في الغرض في شأنهم.
الشروق اون لاين – مكرم السعيدي
نحج فجر اليوم وتحديدا في حدود الساعة الثالثة صباحا أعوان الحرس البحري من ضبط عدد05 أشخاص بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة بشاطي سيدي عبد الحميد سوسة وباستنطاقهم إعترفو وان هناك عدد30 مجتاز اخرين قد ابحروا عل متن مركب بحري طوله45 مترا .. اين قامت الوحدات البحرية للحرس البحري بسوسة بملاحقتهم وضبطهم على بعد 20 كلم شرق سواحل سوسة حيث نحجت الوحدات البحرية المذكورة في السيطرة على مركب المجتازين الذين لا يردون الامتثال للأوامر السلطة والدخول إلى ميناء سوسة وتسليم أنفسهم .... وبعد مقاومة كبيرة بعرض البحر ووصول التعزيزات الأزمة تمت السيطرة عليهم واقتبادهم إلى ميناء سوسة البحري أين تم فتح بحث تحقيقي في الغرض في شأنهم.
-
11:07جندوبة: عودة عملية الفرز بعد تعطل بسبب وضع محاضر داخل الصناديق
07 ماي 2018
-
-
10:42ضبط وافد بمهنة دهان يعمل في مجال طب الأسنان في الرياض
07 ماي 2018
-
10:32رسالة "خبيثة" وثغرة "مرعبة" قد تدمر حسابك على "واتسآب" نهائيا (فيديو)
07 ماي 2018
-
10:15مدنين: النهضة تحصل على أغلبية الأصوات بالدائرة الانتخابية ببوغرارة
07 ماي 2018
-
09:50برج العامري: الكشف عن شبكة مختصة في تدليس العملة
07 ماي 2018
-
09:40توزر: المستقلون وحركة النهضة في الصدارة
07 ماي 2018
-
09:36كلوب يكشف سبب تراجع مستوى صلاح في مباراة تشيلسي
07 ماي 2018
-
09:31كلاسيكو الارض يخلف قتيلا في سوسة
07 ماي 2018
-
09:22الهمامي: نسبة المشاركة في الإنتخابات البلدية عقاب للنداء والنهضة
07 ماي 2018
-
08:47ضباب محلي في الصباح يوم الاثنين مع بعض السحب بأغلب الجهات
07 ماي 2018
-
08:40سوسة: إحباط محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة
07 ماي 2018
-
23:27عماد الخميري: النهضة في صدارة الانتخابات البلدية
06 ماي 2018
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018