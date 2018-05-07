سوسة: إحباط محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة

الشروق اون لاين – مكرم السعيدي

نحج فجر اليوم وتحديدا في حدود الساعة الثالثة صباحا أعوان الحرس البحري من ضبط عدد05 أشخاص بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة بشاطي سيدي عبد الحميد سوسة وباستنطاقهم إعترفو وان هناك عدد30 مجتاز اخرين قد ابحروا عل متن مركب بحري طوله45 مترا .. اين قامت الوحدات البحرية للحرس البحري بسوسة بملاحقتهم وضبطهم على بعد 20 كلم شرق سواحل سوسة حيث نحجت الوحدات البحرية المذكورة في السيطرة على مركب المجتازين الذين لا يردون الامتثال للأوامر السلطة والدخول إلى ميناء سوسة وتسليم أنفسهم .... وبعد مقاومة كبيرة بعرض البحر ووصول التعزيزات الأزمة تمت السيطرة عليهم واقتبادهم إلى ميناء سوسة البحري أين تم فتح بحث تحقيقي في الغرض في شأنهم.