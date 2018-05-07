رابطة الهواة المستوى 1 .. سحب قرعة «البلاي أف» ورفض احتراز ساقية الداير

-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018
تم يوم الجمعة الفارط سحب القرعة الخاصة بالمقابلات الفاصلة بين أندية رابطة الهواة المستوى 1 و 2 و التي تشارك فيها 4 فرق من رابطة الهواة 1 و التي أنهت الموسم الكروي الحالي في المرتبتين 13 و 14 و هي شبيبة العمران و مولدية منوبة من المجموعة الأولى و جريدة توزر و النادي الهلالي من المجموعة الثانية و ستواجه الفرق الاربعة التي تحصلت على المرتبة الثالثة في المجموعات الأربع لبطولة رابطة الهواة المستوى 2 و هي نادي منزل بوزلفة من المجموعة الأولى و نسر جلمة من المجموعة الثانية و الملعب السوسي من المجموعة الثالثة ومستقبل لالة من المجموعة الرابعة .. وأسفرت عملية القرعة على المواجهات التالية :
مولدية منوبة – مستقبل لالة
شبيبة العمران – الملعب السوسي
جريدة توزر – نادي منزل بوزلفة
النادي الهلالي – نسر جلمة
كأس الروح الرياضية للعمران ومساكن
وستدور المباريات يومي السبت و الأحد 12 و 13 ماي الجاري بملاعب محايدة دون حضور جمهور . و تلتحق الأندية الفائزة برابطة الهواة المستوى 1 فيما تنضم الفرق المنهزمة لرابطة الهواة المستوى 2 .
من جهة اخرى عقد مكتب رابطة الهواة المستوى الأول نهاية الأسبوع الفارط اجتماعا برئاسة حسن زيان تم خلاله تصنيف الأندية على مستوى الروح الرياضية و فازت شبيبة العمران بكأس الروح الرياضية عن المجموعة الأولى في ما تم منح الكأس لهلال مساكن عن المجموعة الثانية . و سيتم رصد مكافأة مالية ب 10 آلاف دينار لكل فريق . وقرر المكتب الجامعي رفض احتراز تقدم ساقية الداير ضد مشاركة أحد لاعبي هلال مساكن و إقرار النتيجة الحاصلة فوق الميدان بفوز مساكن بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة 11 إيابا.
تم يوم الجمعة الفارط سحب القرعة الخاصة بالمقابلات الفاصلة بين أندية رابطة الهواة المستوى 1 و 2 و التي تشارك فيها 4 فرق من رابطة الهواة 1 و التي أنهت الموسم الكروي الحالي في المرتبتين 13 و 14 و هي شبيبة العمران و مولدية منوبة من المجموعة الأولى و جريدة توزر و النادي الهلالي من المجموعة الثانية و ستواجه الفرق الاربعة التي تحصلت على المرتبة الثالثة في المجموعات الأربع لبطولة رابطة الهواة المستوى 2 و هي نادي منزل بوزلفة من المجموعة الأولى و نسر جلمة من المجموعة الثانية و الملعب السوسي من المجموعة الثالثة ومستقبل لالة من المجموعة الرابعة .. وأسفرت عملية القرعة على المواجهات التالية :
مولدية منوبة – مستقبل لالة
شبيبة العمران – الملعب السوسي
جريدة توزر – نادي منزل بوزلفة
النادي الهلالي – نسر جلمة
كأس الروح الرياضية للعمران ومساكن
وستدور المباريات يومي السبت و الأحد 12 و 13 ماي الجاري بملاعب محايدة دون حضور جمهور . و تلتحق الأندية الفائزة برابطة الهواة المستوى 1 فيما تنضم الفرق المنهزمة لرابطة الهواة المستوى 2 .
من جهة اخرى عقد مكتب رابطة الهواة المستوى الأول نهاية الأسبوع الفارط اجتماعا برئاسة حسن زيان تم خلاله تصنيف الأندية على مستوى الروح الرياضية و فازت شبيبة العمران بكأس الروح الرياضية عن المجموعة الأولى في ما تم منح الكأس لهلال مساكن عن المجموعة الثانية . و سيتم رصد مكافأة مالية ب 10 آلاف دينار لكل فريق . وقرر المكتب الجامعي رفض احتراز تقدم ساقية الداير ضد مشاركة أحد لاعبي هلال مساكن و إقرار النتيجة الحاصلة فوق الميدان بفوز مساكن بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة 11 إيابا.
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018