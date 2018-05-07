رابطة الهواة المستوى 1 .. سحب قرعة «البلاي أف» ورفض احتراز ساقية الداير

تم يوم الجمعة الفارط سحب القرعة الخاصة بالمقابلات الفاصلة بين أندية رابطة الهواة المستوى 1 و 2 و التي تشارك فيها 4 فرق من رابطة الهواة 1 و التي أنهت الموسم الكروي الحالي في المرتبتين 13 و 14 و هي شبيبة العمران و مولدية منوبة من المجموعة الأولى و جريدة توزر و النادي الهلالي من المجموعة الثانية و ستواجه الفرق الاربعة التي تحصلت على المرتبة الثالثة في المجموعات الأربع لبطولة رابطة الهواة المستوى 2 و هي نادي منزل بوزلفة من المجموعة الأولى و نسر جلمة من المجموعة الثانية و الملعب السوسي من المجموعة الثالثة ومستقبل لالة من المجموعة الرابعة .. وأسفرت عملية القرعة على المواجهات التالية :

مولدية منوبة – مستقبل لالة

شبيبة العمران – الملعب السوسي

جريدة توزر – نادي منزل بوزلفة

النادي الهلالي – نسر جلمة

كأس الروح الرياضية للعمران ومساكن

وستدور المباريات يومي السبت و الأحد 12 و 13 ماي الجاري بملاعب محايدة دون حضور جمهور . و تلتحق الأندية الفائزة برابطة الهواة المستوى 1 فيما تنضم الفرق المنهزمة لرابطة الهواة المستوى 2 .

من جهة اخرى عقد مكتب رابطة الهواة المستوى الأول نهاية الأسبوع الفارط اجتماعا برئاسة حسن زيان تم خلاله تصنيف الأندية على مستوى الروح الرياضية و فازت شبيبة العمران بكأس الروح الرياضية عن المجموعة الأولى في ما تم منح الكأس لهلال مساكن عن المجموعة الثانية . و سيتم رصد مكافأة مالية ب 10 آلاف دينار لكل فريق . وقرر المكتب الجامعي رفض احتراز تقدم ساقية الداير ضد مشاركة أحد لاعبي هلال مساكن و إقرار النتيجة الحاصلة فوق الميدان بفوز مساكن بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة 11 إيابا.





جعفر الخماري