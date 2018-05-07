الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الاثنين 07 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
رابطة الهواة المستوى 1 .. سحب قرعة «البلاي أف» ورفض احتراز ساقية الداير
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
عبد الحميد الرياحي
عزوف المواطن.. رسالة إلى كل السياسيين
جرت أمس الانتخابات البلدية في أجواء فاترة وباردة لم تحركها إلا بعض أحداث العنف والفوضى التي شهدتها بعض المراكز في بعض المناطق. هذه الانتخابات التي كان يراهن عليها لتكون عرسا...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
صفاقس: النتائج الأولية بصفاقس 1 وصفاقس 2 الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات جريدة الشروق ليوم الاثنين 07 ماي 2018 توضيح الداخلية بخصوص اعتداء الأمنيين على جماهير برادس... نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات جريدة الشروق ليوم الاحد 06 ماي 2018 برهان بسيس: النهضة ستحل في المرتبة الأولى في الانتخابات... بالفيديو.. معهد الرصد الجوّي في نشرة إستثنائية
كرة القدم
رابطة الهواة المستوى 1 .. سحب قرعة «البلاي أف» ورفض احتراز ساقية الداير
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

تم يوم الجمعة الفارط سحب القرعة الخاصة بالمقابلات الفاصلة بين أندية رابطة الهواة المستوى 1 و 2 و التي تشارك فيها 4 فرق من رابطة الهواة 1 و التي أنهت الموسم الكروي الحالي في المرتبتين 13 و 14 و هي شبيبة العمران و مولدية منوبة من المجموعة الأولى و جريدة توزر و النادي الهلالي من المجموعة الثانية و ستواجه الفرق الاربعة التي تحصلت على المرتبة الثالثة في المجموعات الأربع لبطولة رابطة الهواة المستوى 2 و هي نادي منزل بوزلفة من المجموعة الأولى و نسر جلمة من المجموعة الثانية و الملعب السوسي من المجموعة الثالثة ومستقبل لالة من المجموعة الرابعة .. وأسفرت عملية القرعة على المواجهات التالية :

مولدية منوبة – مستقبل لالة
شبيبة العمران – الملعب السوسي
جريدة توزر – نادي منزل بوزلفة
النادي الهلالي – نسر جلمة
كأس الروح الرياضية للعمران ومساكن
وستدور المباريات يومي السبت و الأحد 12 و 13 ماي الجاري بملاعب محايدة دون حضور جمهور . و تلتحق الأندية الفائزة برابطة الهواة المستوى 1 فيما تنضم الفرق المنهزمة لرابطة الهواة المستوى 2 .
من جهة اخرى عقد مكتب رابطة الهواة المستوى الأول نهاية الأسبوع الفارط اجتماعا برئاسة حسن زيان تم خلاله تصنيف الأندية على مستوى الروح الرياضية و فازت شبيبة العمران بكأس الروح الرياضية عن المجموعة الأولى في ما تم منح الكأس لهلال مساكن عن المجموعة الثانية . و سيتم رصد مكافأة مالية ب 10 آلاف دينار لكل فريق . وقرر المكتب الجامعي رفض احتراز تقدم ساقية الداير ضد مشاركة أحد لاعبي هلال مساكن و إقرار النتيجة الحاصلة فوق الميدان بفوز مساكن بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة 11 إيابا.

جعفر الخماري
تقرؤون أيضا
لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018 السّاعة 21:13
تطارد الإصابات لاعبي المنتخب الوطني قبل مونديال روسيا 2018، الأمر الذي أثار مخاوف مدرب نسور قرطاج، نبيل...
المزيد >>
أخبار النادي الافريقي.. الـ «فيفا» تقضي بدفع مليار لكوليبالي وروزيكي
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
علمت «الشروق» أن الكتابة العامة للنادي الإفريقي قد تلقت في نهاية الأسبوع حكمين جديدين صدرا عن لجنة النزاعات...
المزيد >>
أخبار شبيبة القيروان.. وقفة احتجاجية للمطالبة برحيل الهيئة والقلعي في طريقه الى «البقلاوة»
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
«إدارة أدمنت الفشل واستمرارها انهيار للشبيبة». شعار من جملة الشعارات
المزيد >>
أخبار الترجي الرياضي .. انشغال بتعزيز الدّفاع و«طَابور» المرشحين في اتّساع
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
خرج الترجي من «بُرج العرب» بنقطة ثمينة ومعها الكثير من الاستنتاجات المُفيدة على رأسها ضرورة القيام...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
كرة القدم
رابطة الهواة المستوى 1 .. سحب قرعة «البلاي أف» ورفض احتراز ساقية الداير
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

تم يوم الجمعة الفارط سحب القرعة الخاصة بالمقابلات الفاصلة بين أندية رابطة الهواة المستوى 1 و 2 و التي تشارك فيها 4 فرق من رابطة الهواة 1 و التي أنهت الموسم الكروي الحالي في المرتبتين 13 و 14 و هي شبيبة العمران و مولدية منوبة من المجموعة الأولى و جريدة توزر و النادي الهلالي من المجموعة الثانية و ستواجه الفرق الاربعة التي تحصلت على المرتبة الثالثة في المجموعات الأربع لبطولة رابطة الهواة المستوى 2 و هي نادي منزل بوزلفة من المجموعة الأولى و نسر جلمة من المجموعة الثانية و الملعب السوسي من المجموعة الثالثة ومستقبل لالة من المجموعة الرابعة .. وأسفرت عملية القرعة على المواجهات التالية :

مولدية منوبة – مستقبل لالة
شبيبة العمران – الملعب السوسي
جريدة توزر – نادي منزل بوزلفة
النادي الهلالي – نسر جلمة
كأس الروح الرياضية للعمران ومساكن
وستدور المباريات يومي السبت و الأحد 12 و 13 ماي الجاري بملاعب محايدة دون حضور جمهور . و تلتحق الأندية الفائزة برابطة الهواة المستوى 1 فيما تنضم الفرق المنهزمة لرابطة الهواة المستوى 2 .
من جهة اخرى عقد مكتب رابطة الهواة المستوى الأول نهاية الأسبوع الفارط اجتماعا برئاسة حسن زيان تم خلاله تصنيف الأندية على مستوى الروح الرياضية و فازت شبيبة العمران بكأس الروح الرياضية عن المجموعة الأولى في ما تم منح الكأس لهلال مساكن عن المجموعة الثانية . و سيتم رصد مكافأة مالية ب 10 آلاف دينار لكل فريق . وقرر المكتب الجامعي رفض احتراز تقدم ساقية الداير ضد مشاركة أحد لاعبي هلال مساكن و إقرار النتيجة الحاصلة فوق الميدان بفوز مساكن بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة 11 إيابا.

جعفر الخماري
تقرؤون أيضا
لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018 السّاعة 21:13
تطارد الإصابات لاعبي المنتخب الوطني قبل مونديال روسيا 2018، الأمر الذي أثار مخاوف مدرب نسور قرطاج، نبيل...
المزيد >>
أخبار النادي الافريقي.. الـ «فيفا» تقضي بدفع مليار لكوليبالي وروزيكي
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
علمت «الشروق» أن الكتابة العامة للنادي الإفريقي قد تلقت في نهاية الأسبوع حكمين جديدين صدرا عن لجنة النزاعات...
المزيد >>
أخبار شبيبة القيروان.. وقفة احتجاجية للمطالبة برحيل الهيئة والقلعي في طريقه الى «البقلاوة»
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
«إدارة أدمنت الفشل واستمرارها انهيار للشبيبة». شعار من جملة الشعارات
المزيد >>
أخبار الترجي الرياضي .. انشغال بتعزيز الدّفاع و«طَابور» المرشحين في اتّساع
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
خرج الترجي من «بُرج العرب» بنقطة ثمينة ومعها الكثير من الاستنتاجات المُفيدة على رأسها ضرورة القيام...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
عزوف المواطن.. رسالة إلى كل السياسيين
جرت أمس الانتخابات البلدية في أجواء فاترة وباردة لم تحركها إلا بعض أحداث العنف والفوضى التي شهدتها بعض المراكز في بعض المناطق. هذه الانتخابات التي كان يراهن عليها لتكون عرسا...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
صفاقس: النتائج الأولية بصفاقس 1 وصفاقس 2 الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات جريدة الشروق ليوم الاثنين 07 ماي 2018 توضيح الداخلية بخصوص اعتداء الأمنيين على جماهير برادس... نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات جريدة الشروق ليوم الاحد 06 ماي 2018 برهان بسيس: النهضة ستحل في المرتبة الأولى في الانتخابات... بالفيديو.. معهد الرصد الجوّي في نشرة إستثنائية
﻿