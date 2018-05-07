الحديث الديبلوماسي:الديبلوماسية التونسية في يومها الوطني :الثوابـــــــــت في عصــــــر المتغيـــــــــرات

أحيت الديبلوماسية التونسية يوم 3 ماي يومها الوطني لأول مرة وهوالتاريخ الذي يصادف الذكرى 62 لإحداث وزارة الشؤون الخارجية بمقتضى الامر الذي صدر بتوقيع اول رئيس لحكومة الاستقلال الزعيم الحبيب بورقيبة الذي اتخذ في ذلك التاريخ ولم يمض على توليه الوزارة الكبرى إلا أقل من ثلاثة اسابيع احد اول قراراته تكريسا للاستقلال التام الذي لم يجف حبر الاتفاقيات المتعلقة به بعد. الحبيب بورقيبة الذي جمع بالإضافة لرئاسة الحكومة وزارتي الدفاع الوطني والشؤون الخارجية امكن له لهذه الصفة قبول اعتماد سفراء الدول الاجنبية لديه وتعيين الممثلين الديبلوماسيين لدولة الاستقلال لدى الدول الشقيقة والصديقة. تم إحياء هذه الذكرى في ستينية وزارة الشؤون الخارجية في 3 ماي 2016 في حفل بهيج اشرف عليه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي قرر اعتماد هذا التاريخ كيوم وطني للديبلوماسية التونسية كما اقر صنف الديبلوماسية لوسام الاستحقاق الوطني ومن المنتظر تسليم دفعته الأولى هذه الصائفة في اختتام الندوة السنوية لرؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية.

لا شك ان السياسة الخارجية التي وضع اسسها الرئيس الحبيب بورقيبة في العقود الثلاثة الاولى لدولة الاستقلال تعتبر أحد أكبر نجاحات تونس الحديثة إذ أنها مكنت هذه البلاد الصغيرة من حيث حجمها الجغرافي والبشري وقليلة الموارد إلا من قواها البشرية من ان تحتل مكانة متميزة بين الدول وان يكون صوتها مسموعا ورأيها محترما كما مكنها بالخصوص من ان تكون لها علاقات طيبة مع مختلف دول العالم شرقها وغربها، شمالها وجنوبها، زمن الحرب الباردة كما في عصر الاقطاب المتعددة، فضلا عن علاقات متميزة في محيطها القريب عربيا وإفريقيا، متوسطيا واوروبيا.

لقد بنت دولة الاستقلال دبلوماسية واضحة المعالم تقوم بالأساس على الإسهام الفاعل في المجهود الوطني للبناء والتشييد في السنوات الاولى ثم في تعزيز اركان الدولة الحديثة ومنذ جانفي 2011 في تحقيق أهداف ثورة الحرية والكرامة وهي بالأساس التنمية الشاملة وتشغيل العاطلين عن العمل خاصة حاملي الشهائد العليا وتحقيق التوازن بين الجهات بإعطاء الاولوية للمناطق الداخلية والمهمشة. ولهذه الاغراض تحركت الديبلوماسية التونسية شرقا وغربا بحيوية غير معهودة في السنوات القليلة الماضية، مثلما بينته الإحصائيات التي قدمها وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوى في الندوة الصحفية التي انتظمت بمناسبة إحياء أول يوم وطني للديبلوماسية التونسية والتي تدل على الحركية المتميزة لهذا الجهاز سواء تعلق الأمر بالزيارات الرئاسية ومشاركات رئيس الجمهورية في القمم الدولية اوتحركات رئيس الحكومة في الخارج أوزيارات وزير وكاتبي الدولة للخارجية فضلا عن زيارات ضيوف تونس على مختلف المستويات أواجتماعات اللجان المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة. ولعل ما يجلب الانتباه استعادة تونس لعلاقاتها المتميزة مع دول كانت من أهم شركائنا وقع تناسيها في السنوات الأخيرة مثل الصين والهند واليابان واخرها جمهورية كوريا الجنوبية التي زارها الوزير خميس الجهيناوي منذ مدة قصيرة والتي وجد فيها كل الاهتمام بتونس ومن المنتظر أن تشهد العلاقات مع هذا البلد دفعا خاصا بمناسبة الزيارة المتوقعة قريبا لرئيس الوزراء الكوري إلى بلادنا على راس وفد يضم عددا من رؤساء كبار المؤسسات الكورية التي تعد من الأولى في العالم في مجالات عملها.

توجه الديبلوماسية التونسية نحوإفريقيا جنوب الصحراء لم يعد شعارا نرفعه بل اصبح واقعا معيشا إذ لا يمر اسبوع إلا ونشهد تظاهرة تجمع تونسيين وأفارقة من جنوب الصحراء سواء في تونس اوفي البلدان الإفريقية المعنية فضلا عن انتساب تونس بصفة عضواومراقب في مجموعات إفريقية مثل الكوميسا COMESA-السوق المشتركة لدول إفريقيا الشرقية والجنوبية التي اصبحت بلادنا عضوا فيها في أفريل الماضي- أوالمجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية السيداوCEDEAO التي اضحت تونس عضوا ملاحظا فيها منذ نوفمبر الماضي ومن المنتظر ان تنضم إليها كعضوكامل في افق السنوات القادمة. وتونس واعية بأهمية الاندماج الاقتصادي بين الدول الإفريقية ويبدوانها مقرة العزم على السعي الجدي لدفع الاندماج المغاربي حيث أنها ستعمل على توظيف ارتباطها بعلاقات متميزة مع كل دولة من الدول المغاربية للدعوة إلى اجتماع غير رسمي لوزراء الخارجية المغاربيين بالتنسيق مع الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش وذلك بمدينة طبرقة في القريب العاجل سعيا لكسر الحواجز التي تقف حجر عثرة أمام الاندماج المغاربي."كل الاطراف عبرت منفردة عن تحمسها للفكرة بقي الاصعب وهوتنظيم ألاجتماع» حسبما قال وزير الخارجية التونسي الذي يبدومصمما على تجسيم هذه الفكرة رغم الصعوبات التي هو ادرى بها والتي ازدادت تعكرا بعد توجيه المغرب اتهامات للجزائر بـ"دعمها الفاضح" لجبهة البوليساريوعلى خلفية قطع الرباط لعلاقاته الديبلوماسية مع إيران بسبب تسليح هذا البلد لما تعتبرها المغرب جبهة انفصالية.

تبقى العلاقات مع أوروبا من أهم الملفات التي تتولاها وزارة الشؤون الخارجية حيث من المنتظر ان ينعقد بعد ايام مجلس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي برئاسة وزير الشؤون الخارجية ونظيرته في المفوضية الأوربية الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن الإيطالية فيدريكا موغيريني وهذه العلاقات مقبلة على تطورات هامة بعد إعلان رئيس الحكومة لدى جولته في دول البينيلكس عن توقيع اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق المعروفة بالأليكا في نهاية 2019 وقد بين الوزير خميس الجهيناوي التمشي التونسي لبلوغ هذه الاتفاقية التي يجب أن يكون من شروطها تسهيل تنقل البشر بين ضفتي البحر الابيض المتوسط.





رؤوف بن رجب