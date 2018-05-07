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يوم الاثنين 07 ماي 2018
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رغم موافقة جميع الأندية المعنية.. المكتب الجامعي يرفض إلغاء المقابلات الفاصلــة بيـن فـــرق الهـــواة 1 و2
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كرة القدم
رغم موافقة جميع الأندية المعنية.. المكتب الجامعي يرفض إلغاء المقابلات الفاصلــة بيـن فـــرق الهـــواة 1 و2
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

عبرت اندية الهواة المترشحة لمباريات «الباراج» عن تذمرها من خوض هذه اللقاءات الفاصلة التي تجمع فرقا من الهواة 1 واخرى من الهواة2، وطال مسؤولو هذه الاندية في رسالة الى رئيس الجامعة الغاء المباريات الفاصلة وتقسيم فرق الهواة الى 3 مجموعات عوضا عن مجموعتين من اجل تخفيف ضغط المباريات على اندية تعاني اصلا من ازمات مالية بسبب كثرة التنقلات.

الا ان المكتب الجامعي وخلال اجتماعه اول اليوم رفض هذا معتبرا أن ذلك غير ممكن حفاظا على مصداقية المسابقة، في وقت اخذ فيه قرار اقامة بطولة مصغرة خاصة بالرابطة الثانية رغم ان القرار جاء قبل انتهاء الموسم. ولئن تعهد المكتب الجامعي بمراجعة تقسيم فرق الهواة خلال الموسم القادم، فان الموسم الحالي كان صعبا بكل المقاييس على هذه الفرق، وكان من الاجدر تلبية طلباتها مثلما حصل مع الفرق المغادرة للرابطة الثانية.

رشيد الزيتوني
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كرة القدم
رغم موافقة جميع الأندية المعنية.. المكتب الجامعي يرفض إلغاء المقابلات الفاصلــة بيـن فـــرق الهـــواة 1 و2
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

عبرت اندية الهواة المترشحة لمباريات «الباراج» عن تذمرها من خوض هذه اللقاءات الفاصلة التي تجمع فرقا من الهواة 1 واخرى من الهواة2، وطال مسؤولو هذه الاندية في رسالة الى رئيس الجامعة الغاء المباريات الفاصلة وتقسيم فرق الهواة الى 3 مجموعات عوضا عن مجموعتين من اجل تخفيف ضغط المباريات على اندية تعاني اصلا من ازمات مالية بسبب كثرة التنقلات.

الا ان المكتب الجامعي وخلال اجتماعه اول اليوم رفض هذا معتبرا أن ذلك غير ممكن حفاظا على مصداقية المسابقة، في وقت اخذ فيه قرار اقامة بطولة مصغرة خاصة بالرابطة الثانية رغم ان القرار جاء قبل انتهاء الموسم. ولئن تعهد المكتب الجامعي بمراجعة تقسيم فرق الهواة خلال الموسم القادم، فان الموسم الحالي كان صعبا بكل المقاييس على هذه الفرق، وكان من الاجدر تلبية طلباتها مثلما حصل مع الفرق المغادرة للرابطة الثانية.

رشيد الزيتوني
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