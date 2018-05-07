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يوم الاثنين 07 ماي 2018
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من ذكريات مناضل وطني (145):محمد الكيلاني:البنية الفكرية للحزب الجديد
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السياسي
من ذكريات مناضل وطني (145):محمد الكيلاني:البنية الفكرية للحزب الجديد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

في اطار التباينات التي وصلنا إليها حول التجارب الاشتراكية وخاصة السوفياتية فقد توصلنا أيضا الى ان الاشتراكية بنيت بالنسبة لماركس وانقلز على أرقى ما وصلت إليه الرأسمالية في حين ان المجتمع الروسي قبل الثورة كان مجتمعا متخلفا إلى درجة كبيرة جدا ووسائل الإنتاج متخلفة وحتى الرأسمالية كانت رثة وليست رأسمالية متطورة وكانت تحافظ على التقاليد الشرقية أكثر من أنها متطورة ولم تستفد حتى من الثورة الفرنسية أو الانقليزية او الأمريكية وحتى على مستوى البورجوازية باستثناء النخب التي كان لديها فكر وثقافة، خاصة ان روسيا في تلك الفترة قدمت أعلام اكبيرة جدا، وان أغلبيتهم تمت تصفيتهم وحوكموا بالإعدام او السجن.
أيضا كل الطاقات التي كانت موجودة ورغم أنها كان يمكن ان تتطور إلا ان صيغة الاشتراكية التي جاءت بعد ثورة اكتوبر لم تكن بناءة وإنما ارتكزت بصورة خاصة على نظرية التراكم البدائي لرأس المال الذي حصل على حساب الفلاحين وعلى إجبار الشعب السوفياتي على الخضوع لأقصى درجات الاستعباد في العمل بشكل رهيب وبذلك حصلت عملية رسملة الدولة وتكونت الثروة التي وضعت بين يدي البيروقراطية التي تشكلت في الدولة.
بالنسبة لنا رأينا أن المقولات النظرية اللينينية أو الستالينية في حقيقة الأمر كانت بعيدة جدا على ان تكون فعل تجاوز أو إضافة لما قدمته الثورة البورجوازية ولذلك قلنا ان تلك التجربة رغم ما قدمته للإنسانية ورغم ما قدمته للإنسان الروسي إلا أنها بالنسبة لنا حافظت على الطابع الشرقي للمجتمع أكثر من تحريره والتقدم به لذلك قلنا انه ينبغي ان نفكر في بلادنا وفي نمط اشتراكي يعتمد على القيم العامة والفكرة الجوهرية التي حوصلها اكبر منظري الاشتراكية ماركس وانقلز وهما يريان أن مجال توسيع الديمقراطية أفضل طريق للمرور إلى المجتمع الاشتراكي. ويؤكد انقلز وماركس ان الاشتراكية هي الديمقراطية الاجتماعية وبالعودة الى كل كتابات ماركس وانقلز فيما يتعلق بنمط الدولة فانهما لم يدافعا عن الدكتاتورية السياسية وإنما دافع عنها كمشروع يهيمن ويسيطر ولا يطغى أو يقمع ونحن قلنا إن كانت هناك آفاق يجب أن نفتحها لبلادنا فهي في هذا الاتجاه.
حتى عندما أردنا حوصلة بياننا التأسيسي كان يحمل كل تلك المعاني وكذلك الأمر في التوجهات العامة لبرنامج الحزب عملنا على أن يأخذ في الاعتبار السعي الى تطوير المجتمع التونسي و تطوير آليات الإنتاج فالاشتراكية لا تبنى على التخلف أو الفقر لأنهما لا يفتحان إلا على الاستبداد وكانت بالتالي الخطوة الأولى لبرنامجنا كحزب هي ان نطور إمكانيات الشعب التونسي والدولة التونسية لكي تتوفر الظروف المناسبة ليختار الشكل الذي سيمر به إلى تقاسم العمل والثروة. صغنا برنامجنا في أبعاده العامة والتي نسميها الإستراتيجية وصغنا البرنامج المرحلي ونظامنا الأساسي وناقشناها طيلة سنة 2004 الى 2005 وبقيت حوصلة تلك النقاشات والاستعداد للمؤتمر الذي يصدر تلك الأفكار في جملة من القرارات الملزمة لنا.

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السياسي
من ذكريات مناضل وطني (145):محمد الكيلاني:البنية الفكرية للحزب الجديد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

في اطار التباينات التي وصلنا إليها حول التجارب الاشتراكية وخاصة السوفياتية فقد توصلنا أيضا الى ان الاشتراكية بنيت بالنسبة لماركس وانقلز على أرقى ما وصلت إليه الرأسمالية في حين ان المجتمع الروسي قبل الثورة كان مجتمعا متخلفا إلى درجة كبيرة جدا ووسائل الإنتاج متخلفة وحتى الرأسمالية كانت رثة وليست رأسمالية متطورة وكانت تحافظ على التقاليد الشرقية أكثر من أنها متطورة ولم تستفد حتى من الثورة الفرنسية أو الانقليزية او الأمريكية وحتى على مستوى البورجوازية باستثناء النخب التي كان لديها فكر وثقافة، خاصة ان روسيا في تلك الفترة قدمت أعلام اكبيرة جدا، وان أغلبيتهم تمت تصفيتهم وحوكموا بالإعدام او السجن.
أيضا كل الطاقات التي كانت موجودة ورغم أنها كان يمكن ان تتطور إلا ان صيغة الاشتراكية التي جاءت بعد ثورة اكتوبر لم تكن بناءة وإنما ارتكزت بصورة خاصة على نظرية التراكم البدائي لرأس المال الذي حصل على حساب الفلاحين وعلى إجبار الشعب السوفياتي على الخضوع لأقصى درجات الاستعباد في العمل بشكل رهيب وبذلك حصلت عملية رسملة الدولة وتكونت الثروة التي وضعت بين يدي البيروقراطية التي تشكلت في الدولة.
بالنسبة لنا رأينا أن المقولات النظرية اللينينية أو الستالينية في حقيقة الأمر كانت بعيدة جدا على ان تكون فعل تجاوز أو إضافة لما قدمته الثورة البورجوازية ولذلك قلنا ان تلك التجربة رغم ما قدمته للإنسانية ورغم ما قدمته للإنسان الروسي إلا أنها بالنسبة لنا حافظت على الطابع الشرقي للمجتمع أكثر من تحريره والتقدم به لذلك قلنا انه ينبغي ان نفكر في بلادنا وفي نمط اشتراكي يعتمد على القيم العامة والفكرة الجوهرية التي حوصلها اكبر منظري الاشتراكية ماركس وانقلز وهما يريان أن مجال توسيع الديمقراطية أفضل طريق للمرور إلى المجتمع الاشتراكي. ويؤكد انقلز وماركس ان الاشتراكية هي الديمقراطية الاجتماعية وبالعودة الى كل كتابات ماركس وانقلز فيما يتعلق بنمط الدولة فانهما لم يدافعا عن الدكتاتورية السياسية وإنما دافع عنها كمشروع يهيمن ويسيطر ولا يطغى أو يقمع ونحن قلنا إن كانت هناك آفاق يجب أن نفتحها لبلادنا فهي في هذا الاتجاه.
حتى عندما أردنا حوصلة بياننا التأسيسي كان يحمل كل تلك المعاني وكذلك الأمر في التوجهات العامة لبرنامج الحزب عملنا على أن يأخذ في الاعتبار السعي الى تطوير المجتمع التونسي و تطوير آليات الإنتاج فالاشتراكية لا تبنى على التخلف أو الفقر لأنهما لا يفتحان إلا على الاستبداد وكانت بالتالي الخطوة الأولى لبرنامجنا كحزب هي ان نطور إمكانيات الشعب التونسي والدولة التونسية لكي تتوفر الظروف المناسبة ليختار الشكل الذي سيمر به إلى تقاسم العمل والثروة. صغنا برنامجنا في أبعاده العامة والتي نسميها الإستراتيجية وصغنا البرنامج المرحلي ونظامنا الأساسي وناقشناها طيلة سنة 2004 الى 2005 وبقيت حوصلة تلك النقاشات والاستعداد للمؤتمر الذي يصدر تلك الأفكار في جملة من القرارات الملزمة لنا.

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عبد الحميد الرياحي
عزوف المواطن.. رسالة إلى كل السياسيين
جرت أمس الانتخابات البلدية في أجواء فاترة وباردة لم تحركها إلا بعض أحداث العنف والفوضى التي شهدتها بعض المراكز في بعض المناطق. هذه الانتخابات التي كان يراهن عليها لتكون عرسا...
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