بفضل قدميه وعقله .. جـــورج ويـــاه من جحيـــم الحـــرب إلى المجـــد

جورج وياه موهبة كروية نادرة جدا. فعل ما عجزت عنه قارات بأكملها وهو اللاعب الوحيد الذي فاز بالكرة الذهبية من خارج قارتي أوروبا وأمريكا ولكنه في المقابل لم يكن مجرد لاعب كرة قدم ورذا كان فخر افريقيا ـ على حدّ عبارة مانديلا ـ عندما كان لاعبا فإنه أصبح الآن زعيم افريقيا بعد أن أصبح رئيسا لليبيريا.

«الشروق» بحثت في رحلة المجد الشاقة والطويلة وفي خبايا وأسرار نجاح وياه اللاعب ـ الرئيس وخرجت بالتقرير التالي:

ولد من جديد على يد فينغر

يقول جورج وياه أن رحلته من الكامرون الى فرنسا بعد أن نصحه كلود لوروا بالالتحاق بأوروبا كانت الاخطر والأصعب وكانت التحدي الحقيقي لأن انتقال شاب لم يسبق له أن تكلم الفرنسية في حياته الى فرنسا مغامرة مجهولة العواقب ولذلك كان طوال المسافة الفاصلة بين القارتين ضحية للهواجس ولكن ما إن وطأت قدماه الأراضي الفرنسية وجد في طريقه المنقذ أو من ولد على يديه من جديد... إنه المدرب والأب والصديق بالنسبة الى وياه هو بالتأكد أرسين فينغير الذي كان يدرب نادي موناكو في تلك الفترة ويقول وياه أن ولادته الجديدة كانت بمجرد أن خاطبه المدرب الفرنسي المذكور باللغة الانقليزية التي لا يعرف وياه غيرها.

ولذلك كان اللاعب السابق والرئيس الحالي مدينا لهذا المدرب ومازال الى يوم الناس هذا يطلق عليه «والدي».

وياه الانسان يأسر الفرنسيين

انتقال جورج وياه الى فرنسا لم يكن مجرد انتقال لاعب كرة قدم موهوب أكد أن النجومية في كرة القدم ليست حكرا على الاوروبيين والامريكيين بل إن وصوله الى هناك جعل الفرنسيين يكتشفون انسانا مغايرا ولاعبا بمواصفات القائد والزعيم الذي تتجاوز طموحاته ملاعب كرة القدم. ولكن بداخله طفل رقيق الاحساس ولعل الحادثة التي أكّدت البعد الانساني لوياه هي اطعام الفقراء والمشردين اذ كان يجمع الطعام الذي يتركه اللاعبون في المطعام والنزل ويحمله الى المشردين الذين يقضون الليل في الانفاق والطرقات وفي هذا يقول وياه «في بداية تجربتي في فرنسا لم أكن أتخيّل أن كل تلك المأكولات ترمى في المزابل في حين يقضي الفقراء والمساكين الليل يتألمون جوعا وبردا ولذلك طلبت من المشرفين على المطعم في النزل أن أحمل ذلك الطعام الى الفقراء فاعجبوا بالفكرة بل انبهروا بها ومن هناك كانت رحلة وياه الانسان».

لاعب عبقري وعزيمة لا تقهر

الأكيد أن جورج وياه ليس اللاعب الافريقي الموهوب الوحيد الذي تحول الى أوروبا والأكيد أن هناك من يفوقه موهبة لكن ما هو مؤكد أنه لا يوجد من يفوقه عزيمة واصرارا وتحدياوهذه الميزات هي التي صنعت مجده لاعبا وانسانا. ولذلك يؤكد كل من أشرف على تدريب هذا اللاعب وأن هذا هو في الحقيقة ما يميز لاعبا عن آخر ولذلك أيضا يؤكد المحللون الآن أن تلك العزيمة والاصرار هما اللذين قادا وياه الى المجد الكروي والسياسي أيضا.

قررت الحصول على الكرة الذهبية

يعرف الجميع أن الكرة الذهبية حكرا على اللاعبين الأوروبيين والمنحدرين من أمريكا الجنوبية واللاعب الوحيد الذي خرق القاعدة وتمرد على «المنظومة» هو ملك افريقيا جورج وياه ويذكر المقربون من وياه أمثال المدرب التونسي نورالدين بوفالغة أن الأسطورة الافريقية قرر ذات اليوم الالتحاق بميلانو الايطالي وعندما نهره وأعلموه أنه يعامل كملك في فرنسا وأنه لن يجد تلك المكانة في ميلانو لأن البطولة الايطالية تعج بالنجوم أكد أنه ذاهب الى هناك للفوز بالكرة الذهبية وأن الطريق إليها يجب أن يمر عبر فريق عملاق مثل ميلانو وكان له ما أراد فعلا إذ كان الافريقي الأول والاخير الى حدّ الآن الذي توج ملك للكرة العالمية.

الكرة الذهبية هدية الى المعلم والأب

عندما توج وياه بالكرة الذهبية وما إن أعلموه بالأمرعادت به الذاكرة الى اللحظات الاولى وخاصة التي يطلق عليها «الولادة الثانية» تذكر وهو يحاول استيعاب ماذا يعني أن يفوز افريقي بالكرة الذهبية... تذكر الكلمات الاولى التي استقبله بها أرسن فينغر بالانقليزية «أهلا بك في موناكو ننتظر منك الكثير» تذكر كيف كان يلعب لصالح فينغر وليكون في مستوى حسن ظنه به ولأن وياه مرهف الاحساس فقد قرر منذ تلك اللحظة أن تكون الكرة الذهبية هدية فينغر الأولى ولم يتردد في مهاتفته ويعلمه أنه يريد أن يكون الى جانبه في حدث سعيد لم يعلمه يتفاصيله وأن ذلك سيكون بمثابة تسديد الدين... ويوم وقف شامخا لتسلم الجائزة الأفضل والأهم في العالم طلب أن يكون الى جانبه في المنصة معلمه ووالده الروحي ولم يتردد في اهدائه الكرة الذهبية ويكاد الجميع يسمعون هاتفا بداخله «أنت من انتشلني من الحروب والمآسي... لعلكم لا تعلمون أن لاعب كرة القدم مجرد شخص منبوذ في ليبيريا وقد ساقني قدري وحدسي الى الكامرون ومنها الى فرنسا وتحديدا الى أرسن فينغر... شكرا لكل أيها السيد شكرا معلمي».

الأحمر رمز الرعب

جاب وياه القارة الاوروبية طولا وعرضا وتهافتت عليه صفوة الاندية وحمل ألوان موناكو وباري سان جارمان وميلانو وتشلسي ومانشستر سيتي بل أصبح وياه منقذا إذ كان أولمبيك مرسيليا ذات موسم مهددا بالنزول الى الرابطة الثانية واستنجد بالجوهرة السوداء لعله يوفق في ما عجز الآخرون وصادف وصول وياه مواجهة مرسيليا لفريقه السابق باري سان جرمان وفي الممرّ المؤدي الى الملعب التقى صديقه السابق ماركو سيموني (مدرب النادي الافريقي السابق) الذيكا يحمل ألوان باري سان جارمان الذي استقبله قائلا «ما الذي كان جاء بك الى هنا... هذا فريق مهدد بالنزول ألا تخشى أن يكون النزول على يدك فيبقى ذلك عالقا بمسيرتك...؟» فرد وياه متسائلا إن كان سيموني لم يلاحظ لون حذائه...انه اللون الأحمر وقال «الا تعلم أن اللون الاحمر هو لون الرعب ويجب ان ينتشر الرعب في الملعب بمجرد نزول اللون الأحمر وقد تمكن فعلا من الانتصار (2 ـ 1) ومن انقاذ أولمبيك مرسيليا والأكيد أن انجازاته أكثر من أن تحصى.

فخر افريقيا رفض منتخب فرنسا

يكفي وياه فخرا أن الأسطورة مونديلا أطلق عليه اسم «فخر افريقيا» قالها ذات اليوم وهو يضع كفه على كتفه... إنه الرجل الاستثنائي الذي لا يعوض.. انه الرجل الذي رفض حمل ألوان منتخبي الكامرون وفرنسا وفضل علم بلاده رغم أن الحروب أتت على كل شيء في ليبيريا... بل سيذكر التاريخ أن وياه كان يتكفل بمصاريف المنتخب الى أن اطلقوا عليه في بلده السيد «ويستر يونيون».

شهادة كبالو الفاصلة

لم يتقبل الكثيرون كيف سرق وياه الاضواء من الجميع وكيف ترك خلفه في سباق الكرة الذهبية نجوما لم يتخيّل يوما أن يطيح بهم لقد أثبت تصويت الصحفيين في سباق الكرة الذهبية أن وياه هو الأفضل لقد تقدم على الجميع بـ144 نقطة وتقدم على كلينسمان (108) وغاري ليتمانن الفلندي (67) وديل بيارو (57) وكلويفورت (47) ويمكن القول أن التصريح الابرز والأهم والأدق بالمقارنة مع كل التصريحات التي صدرت عن كبار المدربين كان تصريح الايطالي كبالو الغاضب بسبب عدم فوز باريزي الذي قال «أشعر بالحزن بسبب عدم فوز باريزي لكن وياه لاعب جمع بين الذكاء والقوة والمهارة وهذا من النادر أن يجتمع في لاعب واحد... إنه وياه فهنيئا له».

وياه الرئيس... لم يعد مجرد حلم

حاول وياه اخفاء دموعه عندما الليبيريون يحتفلون بوصوله الى كرسي رئاسة الجمهورية... لم يعد مجرد حلم انها الحقيقة... مازال وياه يذكر قبل 40 سنة كيف حمله والداه الى الكامرون رغبة منهما في تجنيبه الحروب والمآسي ومازال يعلم كيف وعدهم أنه سيعود يوم منقذا لهما ولليبيريا بأسرها... ها هو يحقق حلمه ويفي بوعده... كان يقول بداخله «قد يعتقد البعض أنها مجرد صدفة أو هي لعبة الديمقراطية ولكنها في الحقيقة ليست الا مجرد تجسيد لقولة «لو تعلقت همّة المرء بما وراء العرش لناله» ولأن وياه تعلق فعلا بالعرش وبأن يكون الزعيم والمنقذ فقد اتجه مباشرة من الملاعب الى كرسي الدراسة حيث نال شهادة في إدارة الأعمال وماجستير في الادارة العامة وهذا يعني أنه لم يعول على شهرته كلاعب فقط بل انه مسك بالمجد من كل أطرافه... وكان بامكان وياه أن يعيش «ملكا» بين باريس والولايات المتحدة الامريكية والامارات العربية المتحدة التي أنهى فيها مسيرته الكروية ولكن تعلقه بوطنه واصراره على انقاذه جعلاه يترك الاضواء خلفه ويترشح لرئاسة ليبيريا ورغم أنه انهزم في مناسبتين وآلت المنافسة الى ألين جونسون سيرلين الا أن عزيمته كانت أكبر من أن تهزم وارادته كانت اكبر من أن تلين الى أن أصبح رئيسا لكل الليبيريين خلفا للفائز بجائزة نوبل التي تولت رئاسة البلاد على امتداد 12 سنة بما أن الانتخابات الرئاسية تدور في ليبيريا مرة كل 6 سنوات.





فرج الفجاري