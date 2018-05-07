أولا وأخيرا:«شمْها قارصة»

لست من علماء الآثار ولا أدعي في هذا العلم لا علم اليقين ولا فلسفة ولا حتى ذرّة معرفة ولكني أبات وأصبح على شكّ هو الى اليقين أقرب من أن مغارة على بابا ما كانت أبدا مغارة واحدة وإنما مغارات ومطامير ودهاليز وأنفاق تربطها ببعضها وأن «علي بابا» نفسه هو «عليات باباوات» وليس مفردا وأن صحبه السرّاق ليسوا أربعين وإنما آلاف مؤلفة قلوبهم وأن هذه المغارات يأتيها المسروق من البحر والبرّ والجوّ. وهو ما تؤكده الأخبار المتواترة يوميا عن اكتشاف مغار ة وأنفاق في ميناء رادس أو في معبر راس جدير أو في معبر ذهيبة أو في ببوش أو حتى في مطار تونس قرطاج الدولي نفسه أو تحت بناية البنك المركزي أو تحت قبّة باردو.

ما لم يكتشفه علماء الآثار لا المغارات فقط وإنما الأنفاق المظلمة فلو كان لهم ذلك لأدهشوا العالم باكتشافهم لجراء ديناصورات تعيش الى حدّ الساعة في هذه المغارات والدهاليز والمطامير والأنفاق الحالكة يبقى للأمانة فإن هذه الجراء استحال صيدها والمسك بها ومارأينا لها وجها ولا صورة ولا ظلا ولا شبحا وإنما كل التحقيقات أكدت وجودها من خلال العثور في هذه المتاهات المظلمة على بقايا روث وبول من روثها وبولها وهذا علم آخر لآثار أخرى هو علم الحساب لآثار بول وروث الديناصورات في خزينة الدولة... لذلك حتى من ليس له لا أنف ولا أنفة «شمها قارصة».

بقلم: مسعود الكوكي