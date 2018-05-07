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يوم الاثنين 07 ماي 2018
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أولا وأخيرا:«شمْها قارصة»
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السياسي
أولا وأخيرا:«شمْها قارصة»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

لست من علماء الآثار ولا أدعي في هذا العلم لا علم اليقين ولا فلسفة ولا حتى ذرّة معرفة ولكني أبات وأصبح على شكّ هو الى اليقين أقرب من أن مغارة على بابا ما كانت أبدا مغارة واحدة وإنما مغارات ومطامير ودهاليز وأنفاق تربطها ببعضها وأن «علي بابا» نفسه هو «عليات باباوات» وليس مفردا وأن صحبه السرّاق ليسوا أربعين وإنما آلاف مؤلفة قلوبهم وأن هذه المغارات يأتيها المسروق من البحر والبرّ والجوّ. وهو ما تؤكده الأخبار المتواترة يوميا عن اكتشاف مغار ة وأنفاق في ميناء رادس أو في معبر راس جدير أو في معبر ذهيبة أو في ببوش أو حتى في مطار تونس قرطاج الدولي نفسه أو تحت بناية البنك المركزي أو تحت قبّة باردو.
ما لم يكتشفه علماء الآثار لا المغارات فقط وإنما الأنفاق المظلمة فلو كان لهم ذلك لأدهشوا العالم باكتشافهم لجراء ديناصورات تعيش الى حدّ الساعة في هذه المغارات والدهاليز والمطامير والأنفاق الحالكة يبقى للأمانة فإن هذه الجراء استحال صيدها والمسك بها ومارأينا لها وجها ولا صورة ولا ظلا ولا شبحا وإنما كل التحقيقات أكدت وجودها من خلال العثور في هذه المتاهات المظلمة على بقايا روث وبول من روثها وبولها وهذا علم آخر لآثار أخرى هو علم الحساب لآثار بول وروث الديناصورات في خزينة الدولة... لذلك حتى من ليس له لا أنف ولا أنفة «شمها قارصة».

بقلم: مسعود الكوكي
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السياسي
أولا وأخيرا:«شمْها قارصة»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 ماي 2018

لست من علماء الآثار ولا أدعي في هذا العلم لا علم اليقين ولا فلسفة ولا حتى ذرّة معرفة ولكني أبات وأصبح على شكّ هو الى اليقين أقرب من أن مغارة على بابا ما كانت أبدا مغارة واحدة وإنما مغارات ومطامير ودهاليز وأنفاق تربطها ببعضها وأن «علي بابا» نفسه هو «عليات باباوات» وليس مفردا وأن صحبه السرّاق ليسوا أربعين وإنما آلاف مؤلفة قلوبهم وأن هذه المغارات يأتيها المسروق من البحر والبرّ والجوّ. وهو ما تؤكده الأخبار المتواترة يوميا عن اكتشاف مغار ة وأنفاق في ميناء رادس أو في معبر راس جدير أو في معبر ذهيبة أو في ببوش أو حتى في مطار تونس قرطاج الدولي نفسه أو تحت بناية البنك المركزي أو تحت قبّة باردو.
ما لم يكتشفه علماء الآثار لا المغارات فقط وإنما الأنفاق المظلمة فلو كان لهم ذلك لأدهشوا العالم باكتشافهم لجراء ديناصورات تعيش الى حدّ الساعة في هذه المغارات والدهاليز والمطامير والأنفاق الحالكة يبقى للأمانة فإن هذه الجراء استحال صيدها والمسك بها ومارأينا لها وجها ولا صورة ولا ظلا ولا شبحا وإنما كل التحقيقات أكدت وجودها من خلال العثور في هذه المتاهات المظلمة على بقايا روث وبول من روثها وبولها وهذا علم آخر لآثار أخرى هو علم الحساب لآثار بول وروث الديناصورات في خزينة الدولة... لذلك حتى من ليس له لا أنف ولا أنفة «شمها قارصة».

بقلم: مسعود الكوكي
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الشاهد يدعو هيئة الانتخابات الى تتبع التجاوزات
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
دعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد امس هيئة...
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07 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال مدير مؤسسة «سيغما كونساي» لسبر الآراء حسن...
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مخالفات... مناوشات و إقبال دون التوقعات
07 ماي 2018 السّاعة 21:00
توافد أمس الأحد6 ماي 2018، عدد من المواطنين ،...
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عبد الحميد الرياحي
عزوف المواطن.. رسالة إلى كل السياسيين
جرت أمس الانتخابات البلدية في أجواء فاترة وباردة لم تحركها إلا بعض أحداث العنف والفوضى التي شهدتها بعض المراكز في بعض المناطق. هذه الانتخابات التي كان يراهن عليها لتكون عرسا...
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