أولا وأخيرا:«شمْها قارصة»

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لست من علماء الآثار ولا أدعي في هذا العلم لا علم اليقين ولا فلسفة ولا حتى ذرّة معرفة ولكني أبات وأصبح على شكّ هو الى اليقين أقرب من أن مغارة على بابا ما كانت أبدا مغارة واحدة وإنما مغارات ومطامير ودهاليز وأنفاق تربطها ببعضها وأن «علي بابا» نفسه هو «عليات باباوات» وليس مفردا وأن صحبه السرّاق ليسوا أربعين وإنما آلاف مؤلفة قلوبهم وأن هذه المغارات يأتيها المسروق من البحر والبرّ والجوّ. وهو ما تؤكده الأخبار المتواترة يوميا عن اكتشاف مغار ة وأنفاق في ميناء رادس أو في معبر راس جدير أو في معبر ذهيبة أو في ببوش أو حتى في مطار تونس قرطاج الدولي نفسه أو تحت بناية البنك المركزي أو تحت قبّة باردو.
ما لم يكتشفه علماء الآثار لا المغارات فقط وإنما الأنفاق المظلمة فلو كان لهم ذلك لأدهشوا العالم باكتشافهم لجراء ديناصورات تعيش الى حدّ الساعة في هذه المغارات والدهاليز والمطامير والأنفاق الحالكة يبقى للأمانة فإن هذه الجراء استحال صيدها والمسك بها ومارأينا لها وجها ولا صورة ولا ظلا ولا شبحا وإنما كل التحقيقات أكدت وجودها من خلال العثور في هذه المتاهات المظلمة على بقايا روث وبول من روثها وبولها وهذا علم آخر لآثار أخرى هو علم الحساب لآثار بول وروث الديناصورات في خزينة الدولة... لذلك حتى من ليس له لا أنف ولا أنفة «شمها قارصة».
لست من علماء الآثار ولا أدعي في هذا العلم لا علم اليقين ولا فلسفة ولا حتى ذرّة معرفة ولكني أبات وأصبح على شكّ هو الى اليقين أقرب من أن مغارة على بابا ما كانت أبدا مغارة واحدة وإنما مغارات ومطامير ودهاليز وأنفاق تربطها ببعضها وأن «علي بابا» نفسه هو «عليات باباوات» وليس مفردا وأن صحبه السرّاق ليسوا أربعين وإنما آلاف مؤلفة قلوبهم وأن هذه المغارات يأتيها المسروق من البحر والبرّ والجوّ. وهو ما تؤكده الأخبار المتواترة يوميا عن اكتشاف مغار ة وأنفاق في ميناء رادس أو في معبر راس جدير أو في معبر ذهيبة أو في ببوش أو حتى في مطار تونس قرطاج الدولي نفسه أو تحت بناية البنك المركزي أو تحت قبّة باردو.
ما لم يكتشفه علماء الآثار لا المغارات فقط وإنما الأنفاق المظلمة فلو كان لهم ذلك لأدهشوا العالم باكتشافهم لجراء ديناصورات تعيش الى حدّ الساعة في هذه المغارات والدهاليز والمطامير والأنفاق الحالكة يبقى للأمانة فإن هذه الجراء استحال صيدها والمسك بها ومارأينا لها وجها ولا صورة ولا ظلا ولا شبحا وإنما كل التحقيقات أكدت وجودها من خلال العثور في هذه المتاهات المظلمة على بقايا روث وبول من روثها وبولها وهذا علم آخر لآثار أخرى هو علم الحساب لآثار بول وروث الديناصورات في خزينة الدولة... لذلك حتى من ليس له لا أنف ولا أنفة «شمها قارصة».
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018