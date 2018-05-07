شخصيات سياسية شاركت المواطنين حق الاقتراع

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تونس ـ الشروق:
شاركت الشخصيات السياسية المواطنين امس في عملية الاقتراع وادت واجبها الانتخابي وتقاسم جلهم مشاعر النخوة والاعتزاز بنجاح المسار الانتخابي املين من تركيز السلطة المحلية تحسين واقع التونسيين.
واعتبر رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اثر ادائه الواجب الانتخابي بمدرسة سيدي فرج بسكرة من ولاية اريانة ان 6 ماي اليوم الاغر الذي يفتح مرحلة مهمة تتبعها مراحل اهم في تواصل المسار الانتخابي ونجاح الخيار الديمقراطي.
كما دعارئيس الجمهورية اثناء اقتراعه عموم الناخبين الى الاقبال على التصويت بكثافة وتوجيه رسالة الى الداخل والخارج بان تونس سائرة في الطريق الصحيح.
وتحول رئيس الحكومة يوسف الشاهد بدوره الى مركز الاقتراع بمدرسة عبد الرحمان مامي للمشاركة في التصويت قبل التحول الى معاينة تامين العملية الانتخابية بقاعتي العمليات بوزارتي الدفاع الوطني والداخلية.
وقال الشاهد اثر التصويت انه لمن الفخر ان نصوت اليوم بشكل حر وشفاف خلافا لسنوات خلت كما توجه بالشكر الى كل من ساهم في انجاج الانتخابات من رئاسة الجمهورية والحكومة و مجلس نواب الشعب وهيئة الانتخابات والمؤسستين الامنية والعسكرية حاثا الناخبين على التصويت في يوم تاريخي ينطلق فيه مسار اللامركزية واستكمال المسار الديمقراطي.
كما مارس رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر واجبه الانتخابي في مدرسة 2 مارس 1934 بسيدي بوسعيد مصرحا بانه من الاعتزاز الاسهام في الواجب وفي مرحلة جديدة من مراحل بناء الجمهورية الثانية .
كما اعتبر الناصر ان الانتخابات البلدية امتازت بالتناصف بين الرجال والنساء والاقبال المكثف من قبل الشباب على الترشح بما يبعث على الطمأنينة حول مستقبل تونس آملا في تحسين عيش المواطنين انطلاقا من البلديات التي باتت تغطي كامل تراب الجمهورية.
كما ادى سياسيون واجبهم الانتخابي امس حيث اقترع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في بلدية بن عروس واكد اثر التصويت استكمال المسار السياسي والديمقراطي من خلال اقامة السلطة المحلية بما هو استحقاق دستوري وتنموي بالاساس مضيفا بان الاستحقاق البلدي اوصل الديمقراطية التونسية الى نقطة اللاعودة وسيوزع السلطة على كل احياء البلاد ومدنها وقراها وظهر الامين العام لحزب مشروع تونس محسن مرزوق اثر ممارسة حق الاقتراع في فيديو نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي قال فيه: أنا صوت ومقتنع بأن صوتا يغير».
تونس ـ الشروق:
شاركت الشخصيات السياسية المواطنين امس في عملية الاقتراع وادت واجبها الانتخابي وتقاسم جلهم مشاعر النخوة والاعتزاز بنجاح المسار الانتخابي املين من تركيز السلطة المحلية تحسين واقع التونسيين.
واعتبر رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اثر ادائه الواجب الانتخابي بمدرسة سيدي فرج بسكرة من ولاية اريانة ان 6 ماي اليوم الاغر الذي يفتح مرحلة مهمة تتبعها مراحل اهم في تواصل المسار الانتخابي ونجاح الخيار الديمقراطي.
كما دعارئيس الجمهورية اثناء اقتراعه عموم الناخبين الى الاقبال على التصويت بكثافة وتوجيه رسالة الى الداخل والخارج بان تونس سائرة في الطريق الصحيح.
وتحول رئيس الحكومة يوسف الشاهد بدوره الى مركز الاقتراع بمدرسة عبد الرحمان مامي للمشاركة في التصويت قبل التحول الى معاينة تامين العملية الانتخابية بقاعتي العمليات بوزارتي الدفاع الوطني والداخلية.
وقال الشاهد اثر التصويت انه لمن الفخر ان نصوت اليوم بشكل حر وشفاف خلافا لسنوات خلت كما توجه بالشكر الى كل من ساهم في انجاج الانتخابات من رئاسة الجمهورية والحكومة و مجلس نواب الشعب وهيئة الانتخابات والمؤسستين الامنية والعسكرية حاثا الناخبين على التصويت في يوم تاريخي ينطلق فيه مسار اللامركزية واستكمال المسار الديمقراطي.
كما مارس رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر واجبه الانتخابي في مدرسة 2 مارس 1934 بسيدي بوسعيد مصرحا بانه من الاعتزاز الاسهام في الواجب وفي مرحلة جديدة من مراحل بناء الجمهورية الثانية .
كما اعتبر الناصر ان الانتخابات البلدية امتازت بالتناصف بين الرجال والنساء والاقبال المكثف من قبل الشباب على الترشح بما يبعث على الطمأنينة حول مستقبل تونس آملا في تحسين عيش المواطنين انطلاقا من البلديات التي باتت تغطي كامل تراب الجمهورية.
كما ادى سياسيون واجبهم الانتخابي امس حيث اقترع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في بلدية بن عروس واكد اثر التصويت استكمال المسار السياسي والديمقراطي من خلال اقامة السلطة المحلية بما هو استحقاق دستوري وتنموي بالاساس مضيفا بان الاستحقاق البلدي اوصل الديمقراطية التونسية الى نقطة اللاعودة وسيوزع السلطة على كل احياء البلاد ومدنها وقراها وظهر الامين العام لحزب مشروع تونس محسن مرزوق اثر ممارسة حق الاقتراع في فيديو نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي قال فيه: أنا صوت ومقتنع بأن صوتا يغير».
-
21:13لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب قبل المونديال
07 ماي 2018
-
20:59الكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
07 ماي 2018
-
20:33صلاح قد يلعب دورا في رحيل ديمبلي
07 ماي 2018
-
20:16الاعلان عن تأسيس حزب ''حركة تونس إلى الأمام''
07 ماي 2018
-
20:11النتائج الأولية للانتخابات البلدية في سيدي بوزيد
07 ماي 2018
-
19:43حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة
07 ماي 2018
-
19:19النتائج الجزئية لانتخابات الدوائر البلدية بأريانة
07 ماي 2018
-
19:13مالك الجزيري يقفز إلى المركز 62 عالمياً
07 ماي 2018
-
19:01النفيضة: مداهمة منزل وحجز قطعة اثرية
07 ماي 2018
-
18:46نتائج التصويت حسب القائمات في دائرة سوسة المدينة
07 ماي 2018
-
18:36نتائج انتخابات 4 دوائر بلدية من ولاية جندوبة
07 ماي 2018
-
18:17مخزون الحليب المعقم في تونس كاف ويناهز 30 مليون لتر حاليا
07 ماي 2018
-
18:04النتائج الاولية للانتخابات البلدية بدوائر ولاية تطاوين
07 ماي 2018
-
17:45اختفى منذ 3 ايام: العثور على شخص ميت داخل سيارته بصحراء تطاوين
07 ماي 2018
-
17:29فتح ستة صناديق بدوائر بنزرت و العالية وماطر لعدم ورود الكيس الآمن
07 ماي 2018
-
17:09نتائج الانتخابات ببلديات ولاية باجة
07 ماي 2018
-
16:42نتائج انتخابات الدائرة البلدية بتاجروين
07 ماي 2018
-
16:25القصرين: القبض على 5 أشخاص من أجل " السّرقة من داخل محلّ مسكون "
07 ماي 2018
-
16:05نتائج انتخابات بلديتي الرمادة وتطاوين الجنوبية
07 ماي 2018
-
15:52نتائج انتخابات بلدية الشابة من ولاية المهدية
07 ماي 2018