شخصيات سياسية شاركت المواطنين حق الاقتراع

تونس ـ الشروق:

شاركت الشخصيات السياسية المواطنين امس في عملية الاقتراع وادت واجبها الانتخابي وتقاسم جلهم مشاعر النخوة والاعتزاز بنجاح المسار الانتخابي املين من تركيز السلطة المحلية تحسين واقع التونسيين.

واعتبر رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اثر ادائه الواجب الانتخابي بمدرسة سيدي فرج بسكرة من ولاية اريانة ان 6 ماي اليوم الاغر الذي يفتح مرحلة مهمة تتبعها مراحل اهم في تواصل المسار الانتخابي ونجاح الخيار الديمقراطي.

كما دعارئيس الجمهورية اثناء اقتراعه عموم الناخبين الى الاقبال على التصويت بكثافة وتوجيه رسالة الى الداخل والخارج بان تونس سائرة في الطريق الصحيح.

وتحول رئيس الحكومة يوسف الشاهد بدوره الى مركز الاقتراع بمدرسة عبد الرحمان مامي للمشاركة في التصويت قبل التحول الى معاينة تامين العملية الانتخابية بقاعتي العمليات بوزارتي الدفاع الوطني والداخلية.

وقال الشاهد اثر التصويت انه لمن الفخر ان نصوت اليوم بشكل حر وشفاف خلافا لسنوات خلت كما توجه بالشكر الى كل من ساهم في انجاج الانتخابات من رئاسة الجمهورية والحكومة و مجلس نواب الشعب وهيئة الانتخابات والمؤسستين الامنية والعسكرية حاثا الناخبين على التصويت في يوم تاريخي ينطلق فيه مسار اللامركزية واستكمال المسار الديمقراطي.

كما مارس رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر واجبه الانتخابي في مدرسة 2 مارس 1934 بسيدي بوسعيد مصرحا بانه من الاعتزاز الاسهام في الواجب وفي مرحلة جديدة من مراحل بناء الجمهورية الثانية .

كما اعتبر الناصر ان الانتخابات البلدية امتازت بالتناصف بين الرجال والنساء والاقبال المكثف من قبل الشباب على الترشح بما يبعث على الطمأنينة حول مستقبل تونس آملا في تحسين عيش المواطنين انطلاقا من البلديات التي باتت تغطي كامل تراب الجمهورية.

كما ادى سياسيون واجبهم الانتخابي امس حيث اقترع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في بلدية بن عروس واكد اثر التصويت استكمال المسار السياسي والديمقراطي من خلال اقامة السلطة المحلية بما هو استحقاق دستوري وتنموي بالاساس مضيفا بان الاستحقاق البلدي اوصل الديمقراطية التونسية الى نقطة اللاعودة وسيوزع السلطة على كل احياء البلاد ومدنها وقراها وظهر الامين العام لحزب مشروع تونس محسن مرزوق اثر ممارسة حق الاقتراع في فيديو نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي قال فيه: أنا صوت ومقتنع بأن صوتا يغير».

أشرف الرياحي