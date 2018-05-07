نابل:انتخابات باردة ... وباهتة

مكتب نابل ـ الشروق:

عاشت ولاية نابل أجواء انتخابية عادية بدت في بعض مراحلها «باردة» و»باهتة» ولم ترق الى توقعات المراقبين والملاحظين بل تخللتها مناوشات وتجاوزات كادت تعكر صفوها.

الشروق تنقلت بين عدد من مراكز الاقتراع ورصدت أجواء الانتخابات من خلال مراسليها في التقرير التالي.

وبلغت نسبة التصويت في دائرة نابل1 (20 ٪) بينما سجلت في دائرة نابل2 نسبة 13 بالمائة في وقت شهدت فيه عملية الاقتراع بعض التجاوزات التي تم رصدها بمراكز الاقتراع بالجهة يوم أمس الأحد.

وتمثلت هذه التجاوزات في احتكاك المترشحين بطريقة مباشرة بالناخبين للتأثير على أصواتهم خارج مراكز الإقتراع، بينما تلقت الهيئة الفرعية للانتخابات عديد الشكاوى بهذا الخصوص من قبل المواطنين

وشهدت دائرة تركي التابعة لولاية نابل مناوشات وتبادل للعنف بين انصار حزبين متنافسين في الدائرة المذكورة.

وتعود اسباب اندلاع هذه المناوشات الى محاولة احد ممثلي الحزبين استمالة المواطنين للتصويت لفائدة حزبهم والتأثير مما اضطر اعوان الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات الى التدخل من اجل فض الخلاف واخرج ممثلي الاحزاب من ساحة المدرسة.

من جهتها عاشت مدينة الحمّامات أجواء الإنتخابات بصفة عاديّة حيث كان الإقبال منذ البداية طيّبا بمركز الإقتراع بمدرسة الجمهوريّة التّابعة لدائرة نابل 2 حسب ما أفادنا به في الفترة الصّباحيّة السيّد معز عطيّة رئيس جمعيّة كلّنا تونس مضيفا أنّ التخوّفات كانت أكبر من عزوف النّاخبين.

وهذا ما أكّدته رئيسة مركز الإقتراع هاجر مسعود مبيّنة أنّ المركز وكلّ المكاتب فتحت أبوابها في الوقت المحدّد لاستقبال حوالي 4200 ناخبا بحضور كلّ الأطراف الفاعلة لتأمين حسن سير العمليّة الإنتخابيّة من أعوان الجيش والأمن الوطني ورؤساء وأعضاء المكاتب وأعوان الهيئة الفرعيّة لإنتخابات بنابل 2 ومراقبي القائمات كما أكّدت أنّ نسق الإقبال كان تصاعديا ليصل إلى نسبة 31 بالمائة في حدود السّاعة الثّانية بعد الزّوال كما نوّهت بالأجواء التّي سادت الإنتخابات وعدم تسجيل خروقات أو تجاوزات من شأنها أن تؤثّر على شفافيّة العمليّة الإنتخابيّة وهذا ما أكّده لنا كلّ الملاحظين الممثّلين للقائمات باستثناء بعض التجمّعات العفويّة التّي يقع التدخّل لمنعها وهذا ما عاشته جلّ المراكز التّي أمكن لنا زيارتها بمدرسة البلهوان وبورقيبة وسمعنا عنها باتّصالاتنا الخاصّة ببقيّة المراكز التّي تراوحت نسبة الإقبال فيها في نفس التّوقيت س14 بين 23 و28 بالمائة كما سجّل مركز الإقتراع الطيّب المهيري أضعف نسبة مشاركة في الحمّامات المدينة كما عاينّا تواجد ملاحظ أجنبي وهو السيّد أحمد عنيسي ممثّل الشّبكة العربيّة لديمقراطيّة الإنتخابات والذّي نتفهّم اعتذاره لعدم إمكانيّة مدّنا برأيه المطالب بتضمينه بصفة سرّية للشّبكة التّي تبعث به في مرحلة قادمة في شكل تقرير وتوصيات حول الإنتخابات البلديّة تونس2018...كما لاحظنا تواجد ملاحظة من جمعيّة عتيد الشّابة ياسمين والي التّي عبّرت لنا عن سعادتها بوجودها كملاحظة لسير العمليّة الإنتخابيّة التّي تواصلت في أجواء طيّبة في الجملة دون تسجيل تجاوزات باستثناء موضوع قدوم بعض كبار السنّ بمرافقين يريدون الدّخول معهم إلى الخلوة وهذا ما يمنعه القانون وتسبّب في احتجاج بعض الكبار ومرافقيهم بسبب إصرارهم على اصطحاب من رافقوهم إلى الخلوة واقترحت محدّثتنا ضرورة التخلّي مستقبلا عن توزيع النّاخبين في المكاتب حسب الفئات العمريّة كما أفادنا أحد النّاخبين مطير الشّنوفي أنّه مرتاح بعد أداء واجبه الإنتخابي في ظروف طيّبة. وقد لاحظنا تواجد بعض ممثّلي القائمات بالشّوارع وأمام المراكز بهدف التصدّي لكلّ عمليات استقطاب وتوجيه النّاخبين حسب ما أفادنا به البعض.

وفي قرمبالية انطلقت منذ الساعة الثامنة صباحا عملية انتخاب المجالس البلدية في مختلف مكاتب الاقتراع ببلدية فندق الجديد حيث كان الإقبال متوسطا خصوصا من طرف الشباب في حين كان للشيوخ والكهول الحضور البارز حيث كانت النسبة إلى حدود الثالثة بعد الزوال في حدود العشرين بالمائة. كما لوحظت بعض التجاوزات في محاولة للتاثير على الناخبين من طرف بعض اعضاء القائمات او من أنصارهم قبل دخولهم المكاتب.

نادية الفائدي ومنذر عزوز ومحمد بنحمد