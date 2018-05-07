المنستير :تجاوزات وتشكيات ومشاركة دون المتوسط

(الشروق) ـ مكتب الساحل

شهدت مختلف مراكز الاقتراع بولاية المنستير أمس إقبالا دون المتوسط إذ لم تتجاوز النسبة 32 % من المسجلين للتصويت لاختيار المجالس البلدية الجديدة.

وأكّد عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير بليغ قاسم أنّ أعلى نسبة مشاركة تم تسجيلها في الغنادة (56 %) فيما سُجلت أدنى نسبة في جمّال (22 %).

وحسب قاسم فإنه لم يتم تسجيل خروقات خطيرة باستثناء حضور ممثلي القائمات في محيط مراكز الاقتراع، فيما أكد شهود عيان أن عدة قائمات قامت بخروقات من قبيل جلب الناخبين في سيارات خاصة ووجود ممثلين للقائمات في ساحة مركز الاقتراع والحال أنه يفترض وجودهم داخل مكاتب الاقتراع أو في محيط مركز الاقتراع.

ويبلغ عدد المسجلين على مستوى ولاية المنستير 268525 مسجلا، موزعين على 155 مركز اقتراع وضعت على ذمتهم للإدلاء بأصواتهم لاختيار 31 مجلسا بلديا، ويبلغ عدد القائمات المترشحة بالمنستير 187 قائمة بين حزبية ومستقلة وائتلافية.





المهدي خليفة